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Новости Литвы на русском языке от газеты «Обзор»
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Topo centras прекращает продажу маршрутизаторов D-Link из-за киберугроз
Литовская сеть торговли бытовой техникой и электроникой Topo centras во вторник приняла решение прекратить продажу маршрутизаторов D-Link.
Такое решение принято после того, как Национальный центр кибернетической безопасности (НЦКБ) сообщил, что оборудование D-Link для беспроводного интернета WiFi представляет угрозу, так как в нем используются российские технологии.
Topo centras сообщил, что покупатели, которые приобрели предположительно небезопасные маршрутизаторы D-Link, могут вернуть их в магазины сети и получить свои деньги, если представят чек или счет.
У этой торговой сети 37 магазинов в 25-и городах Литвы.
Вице-министр обороны Эдвинас Кярза сказал порталу lrt.lt, что проверенное оборудование произведено для российского рынка и, по всей видимости, не соответствует требованиям к защите данных Евросоюза.
Расследование относительно устройств D-Link начала и Государственная инспекция по защите данных.
Категории: политика, чп и криминал, технологии
Ключевые слова: Россия, интернет, безопасность, пароли, российская угроза, D-Link
География: Литва
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