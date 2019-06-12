Topo centras прекращает продажу маршрутизаторов D-Link из-за киберугроз 🔊 Воспроизвести



Литовская сеть торговли бытовой техникой и электроникой Topo centras во вторник приняла решение прекратить продажу маршрутизаторов D-Link.



Такое решение принято после того, как Национальный центр кибернетической безопасности (НЦКБ) сообщил, что оборудование D-Link для беспроводного интернета WiFi представляет угрозу, так как в нем используются российские технологии.



Topo centras сообщил, что покупатели, которые приобрели предположительно небезопасные маршрутизаторы D-Link, могут вернуть их в магазины сети и получить свои деньги, если представят чек или счет.



У этой торговой сети 37 магазинов в 25-и городах Литвы.



Вице-министр обороны Эдвинас Кярза сказал порталу lrt.lt, что проверенное оборудование произведено для российского рынка и, по всей видимости, не соответствует требованиям к защите данных Евросоюза.



Расследование относительно устройств D-Link начала и Государственная инспекция по защите данных. Литовская сеть торговли бытовой техникой и электроникой Topo centras во вторник приняла решение прекратить продажу маршрутизаторов D-Link.Такое решение принято после того, как Национальный центр кибернетической безопасности (НЦКБ) сообщил, что оборудование D-Link для беспроводного интернета WiFi представляет угрозу, так как в нем используются российские технологии.Topo centras сообщил, что покупатели, которые приобрели предположительно небезопасные маршрутизаторы D-Link, могут вернуть их в магазины сети и получить свои деньги, если представят чек или счет.У этой торговой сети 37 магазинов в 25-и городах Литвы.Вице-министр обороны Эдвинас Кярза сказал порталу lrt.lt, что проверенное оборудование произведено для российского рынка и, по всей видимости, не соответствует требованиям к защите данных Евросоюза.Расследование относительно устройств D-Link начала и Государственная инспекция по защите данных. BNS Категории: политика, чп и криминал, технологии Ключевые слова: Россия, интернет, безопасность, пароли, российская угроза, D-Link География: Литва — статья прочитана 180 раз Комментарии