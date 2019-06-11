США подали запрос об экстрадиции Джулиана Ассанжа 🔊 Воспроизвести Митинг в поддержку основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа REUTERS/Henry Nicholls



США подали официальный запрос об экстрадиции основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа из Великобритании. Об этом во вторник, 11 июня, пишет газета The Washington Post со ссылкой на высокопоставленный источник, сообщает



Как сообщает издание, запрос на экстрадицию Джулиана Ассанжа был подан 7 июня. Согласно соглашению между Лондоном и Вашингтоном, США могли подать соответствующее требование в течение 60 дней после ареста обвиняемого. В случае Ассанжа этот срок истекал во вторник, 11 июня.



В США Джулиан Ассанж обвиняется в незаконном получении информации и публикации секретных сведений. Всего против него выдвинуты обвинения по 18 пунктам. Ему может грозить до 180 лет тюрьмы.



Сейчас Джулиан Ассанж находится в тюрьме в Великобритании. Его приговорили к 50 неделям тюрьмы за нарушение условий освобождения под залог. США подали официальный запрос об экстрадиции основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа из Великобритании. Об этом во вторник, 11 июня, пишет газета The Washington Post со ссылкой на высокопоставленный источник, сообщает RFI . В США Ассанжа обвиняют в шпионаже и раскрытии секретной информации.Как сообщает издание, запрос на экстрадицию Джулиана Ассанжа был подан 7 июня. Согласно соглашению между Лондоном и Вашингтоном, США могли подать соответствующее требование в течение 60 дней после ареста обвиняемого. В случае Ассанжа этот срок истекал во вторник, 11 июня.В США Джулиан Ассанж обвиняется в незаконном получении информации и публикации секретных сведений. Всего против него выдвинуты обвинения по 18 пунктам. Ему может грозить до 180 лет тюрьмы.Сейчас Джулиан Ассанж находится в тюрьме в Великобритании. Его приговорили к 50 неделям тюрьмы за нарушение условий освобождения под залог. ru.rfi.fr Категории: политика, общество, в мире, чп и криминал Ключевые слова: США, арест, Лондон, обвинения, Ассанж — статья прочитана 66 раз Комментарии