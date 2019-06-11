В горах Норвегии погиб литовец 🔊 Воспроизвести



В горах Норвегии в понедельник погиб почти 50-летний литовец, сообщили местные правоохранители и дипломаты.



Полиция округа Мёре-ог-Ромсдал сообщила в социальной сети Twitter, что мужчина упал со скалы в реку. Его тело вскоре после инцидента было найдено. Полиция утверждает, что близкие погибшего информированы о трагедии.



Несчастье произошло на живописной горной дороге, которая называется Лестница троллей.



Как позже сообщил общественный вещатель Норвегии NRK, вместе с погибшим во время трагедии было еще два человека.



Первый секретарь посольства Литвы в Норвегии Сигитас Циртаутас сказал BNS, что дипломатическое представительство получило информацию о трагедии.



По его словам, через Интерпол об инциденте информирована и Литва, поставлены в известность близкие погибшего. Им рассказали, как выйти на норвежскую правоохрану.



Дипломат сказал, что норвежская полиция начала расследование причин смерти, однако похоже, что это был несчастный случай.



Г. Циртаутас сказал, что погибшему было почти 50 лет. В горах Норвегии в понедельник погиб почти 50-летний литовец, сообщили местные правоохранители и дипломаты.Полиция округа Мёре-ог-Ромсдал сообщила в социальной сети Twitter, что мужчина упал со скалы в реку. Его тело вскоре после инцидента было найдено. Полиция утверждает, что близкие погибшего информированы о трагедии.Несчастье произошло на живописной горной дороге, которая называется Лестница троллей.Как позже сообщил общественный вещатель Норвегии NRK, вместе с погибшим во время трагедии было еще два человека.Первый секретарь посольства Литвы в Норвегии Сигитас Циртаутас сказал BNS, что дипломатическое представительство получило информацию о трагедии.По его словам, через Интерпол об инциденте информирована и Литва, поставлены в известность близкие погибшего. Им рассказали, как выйти на норвежскую правоохрану.Дипломат сказал, что норвежская полиция начала расследование причин смерти, однако похоже, что это был несчастный случай.Г. Циртаутас сказал, что погибшему было почти 50 лет. BNS Категории: чп и криминал Ключевые слова: литовец, Норвегия, погибший, горы — статья прочитана 107 раз Комментарии