Филарет заявил, что не признает томос от Вселенского патриархата 🔊 Воспроизвести Почетный патриарх так называемой Православной церкви Украины (ПЦУ) Филарет © Петр Сивков/ТАСС



Почетный патриарх так называемой Православной церкви Украины (ПЦУ) Филарет заявил, что он не признает томос, который был получен этой новой церковной структурой от Константинопольского патриарха в начале нынешнего года, сообщает



"Этот томос мы не принимаем, потому что мы не знали его содержания, - объяснил он, выступая в Киеве на Форуме украинской интеллигенции. - Если бы мы знали его содержание, то 15 декабря не голосовали бы за автокефалию, так как нам не надо переходить из одной зависимости в другую". Почетный патриарх так называемой Православной церкви Украины (ПЦУ) Филарет заявил, что он не признает томос, который был получен этой новой церковной структурой от Константинопольского патриарха в начале нынешнего года, сообщает ТАСС "Этот томос мы не принимаем, потому что мы не знали его содержания, - объяснил он, выступая в Киеве на Форуме украинской интеллигенции. - Если бы мы знали его содержание, то 15 декабря не голосовали бы за автокефалию, так как нам не надо переходить из одной зависимости в другую".



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Собор состоится 20 июня. На нем намерены возобновить деятельность Украинской православной церкви Киевского патриархата, сообщает



Патриарх Филарет решил созвать "поместный собор", на котором намерен официально возобновить деятельность Украинской православной церкви Киевского патриархата. Об этом сообщает ВВС Украина во вторник, 11 июня.



С таким заявлением он выступил перед началом форума За Украинскую Православную Церковь! За Киевский Патриархат!.



"Мы созываем поместный собор, на котором не утвердим решение того собора, который был 15 декабря 2018 года. Значит, он для нас не является обязательным. Этим мы покажем, что Киевский патриархат был, есть и будет. Собор мы созываем на 20 июня", - сказал Филарет.



Он также отметил, что Киевский патриархат не принимает томос об автокефалии.



"Мы не знали содержание томоса, который нам дали. Если бы мы знали содержание, то 15 декабря не голосовали бы за автокефалию. Потому что нам не нужно переходить из одной зависимости в другую", - добавил Филарет.



По данным издания, на собор Филарета из епископов может приехать митрополит Белгородский и Обоянский Иоасаф, а также, возможно, еще один из епископов из бывших приходов УПЦ КП в России. Приехать может и небольшая часть священников Киевской епархии ПЦУ, которой руководит сам Филарет.



В ПЦУ этому собранию большого значения не придают, поскольку после 25 июня киевским приходам позволят переходить из подчинения Филарета митрополита Епифания и у почетного патриарха исчезнет большая часть влияния.



Ранее Филарет заявил, что юридически Киевский патриархат продолжает существовать и он остается его действующим иерархом. Свой отказ от УПЦ КП на Соборе 15 декабря 2018 патриарх назвал "чисто ситуативным", так как это было требование Вселенского патриархата, для получения Томоса об автокефалии.



В то же время, в Министерстве культуры отрицают слова Филарета о том, что Киевский патриархат не был ликвидирован.



Недавно митрополит Львовский Макарий заявил, что УПЦ КП и УАПЦ не ликвидированы из госреестра, поскольку патриарх Филарет не отдавал оригиналов документов, необходимых для этого.



В конце мая предстоятель Православной церкви Украины митрополит Епифаний издал указ, которым признал недействительными любые документы и распоряжения от имени религиозного объединения УПЦ Киевского патриархата.



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Руководитель Центра по изучению проблем религии и общества Института Европы РАН Роман Лункин прокомментировал



«Не до конца даже понятно, что имеет в виду Филарет Денисенко, он же подписывал все документы, связанные с организацией, созданием новой поместной церкви Украины. Соответственно, он знал, что происходит. Не понятны его цели и задачи. В нынешней ситуации кажется, что он запутался в своих мыслях и в том, что он хочет», — считает Лункин.



По словам эксперта, в процессе становления новой церкви во главе с Епифанием оказалось, что молодое поколение не собирается слушать старое и будет развивать эту церковь так, как оно хочет, вместе с Константинопольским патриархатом.



«Как раз в мае был рукоположен ещё один епископ поместной церкви Украины — это выходец из Константинопольского патриархата. Фактически он (Филарет.— RT) оказался загнанным в тупик. Я думаю, что в данном случае вокруг Филарета могут собраться в целом недовольные… и может возникнуть и какая-то новая юрисдикция», — добавил он. По его словам, действующая на Украине Украинская православная церковь Московского патриархата служит интересам России, а ПЦУ - Греции. "В то время как Украине никто не служит", - добавил Филарет.* * *Собор состоится 20 июня. На нем намерены возобновить деятельность Украинской православной церкви Киевского патриархата, сообщает КОРРЕСПОНДЕНТ Патриарх Филарет решил созвать "поместный собор", на котором намерен официально возобновить деятельность Украинской православной церкви Киевского патриархата. Об этом сообщает ВВС Украина во вторник, 11 июня.С таким заявлением он выступил перед началом форума За Украинскую Православную Церковь! За Киевский Патриархат!."Мы созываем поместный собор, на котором не утвердим решение того собора, который был 15 декабря 2018 года. Значит, он для нас не является обязательным. Этим мы покажем, что Киевский патриархат был, есть и будет. Собор мы созываем на 20 июня", - сказал Филарет.Он также отметил, что Киевский патриархат не принимает томос об автокефалии."Мы не знали содержание томоса, который нам дали. Если бы мы знали содержание, то 15 декабря не голосовали бы за автокефалию. Потому что нам не нужно переходить из одной зависимости в другую", - добавил Филарет.По данным издания, на собор Филарета из епископов может приехать митрополит Белгородский и Обоянский Иоасаф, а также, возможно, еще один из епископов из бывших приходов УПЦ КП в России. Приехать может и небольшая часть священников Киевской епархии ПЦУ, которой руководит сам Филарет.В ПЦУ этому собранию большого значения не придают, поскольку после 25 июня киевским приходам позволят переходить из подчинения Филарета митрополита Епифания и у почетного патриарха исчезнет большая часть влияния.Ранее Филарет заявил, что юридически Киевский патриархат продолжает существовать и он остается его действующим иерархом. Свой отказ от УПЦ КП на Соборе 15 декабря 2018 патриарх назвал "чисто ситуативным", так как это было требование Вселенского патриархата, для получения Томоса об автокефалии.В то же время, в Министерстве культуры отрицают слова Филарета о том, что Киевский патриархат не был ликвидирован.Недавно митрополит Львовский Макарий заявил, что УПЦ КП и УАПЦ не ликвидированы из госреестра, поскольку патриарх Филарет не отдавал оригиналов документов, необходимых для этого.В конце мая предстоятель Православной церкви Украины митрополит Епифаний издал указ, которым признал недействительными любые документы и распоряжения от имени религиозного объединения УПЦ Киевского патриархата.* * *Руководитель Центра по изучению проблем религии и общества Института Европы РАН Роман Лункин прокомментировал RT слов лидера неканонической УПЦ КП Филарета Денисенко, который заявил, что не принимает томос об автокефалии новой церкви на Украине, поскольку не знает его содержания.«Не до конца даже понятно, что имеет в виду Филарет Денисенко, он же подписывал все документы, связанные с организацией, созданием новой поместной церкви Украины. Соответственно, он знал, что происходит. Не понятны его цели и задачи. В нынешней ситуации кажется, что он запутался в своих мыслях и в том, что он хочет», — считает Лункин.По словам эксперта, в процессе становления новой церкви во главе с Епифанием оказалось, что молодое поколение не собирается слушать старое и будет развивать эту церковь так, как оно хочет, вместе с Константинопольским патриархатом.«Как раз в мае был рукоположен ещё один епископ поместной церкви Украины — это выходец из Константинопольского патриархата. Фактически он (Филарет.— RT) оказался загнанным в тупик. Я думаю, что в данном случае вокруг Филарета могут собраться в целом недовольные… и может возникнуть и какая-то новая юрисдикция», — добавил он. tass.ru korrespondent.net russian.rt.com Категории: общество, чп и криминал Ключевые слова: церковь, православие, Украина, встреча, патриархи География: Украина — статья прочитана 153 раза Комментарии