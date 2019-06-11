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В Москве отменили выступление «Машины времени» 12 июня



Речь идет о концертной программе на День России. Мероприятие состоится на Красной площади, сообщает ЗВЕЗДА.

Легендарная группа «Машина времени» не будет выступать в Москве на Красной площади 12 июня, где состоится сборный концерт. Об этом Андрей Макаревич написал в своем Facebook.

«Если кто-то рассчитывал увидеть "Машину" 12 июня - не увидите», - отметил он.

Макаревич объяснил отмену выступления тем, что программа была сверстана по-другому.

«Я вам сказал все, что знаю», - сообщил он.

В этом году группа отмечает 50-летие юбилейным туром. В столице концерт состоится 29 июня на стадионе «Открытие Арена».
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tvzvezda.ru
Категории: общество, культура, чп и криминал
Ключевые слова: концерт, праздник, выступление, Макаревич
География: Россия, Москва
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добавлена сегодня, 11 июня, 20:00

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