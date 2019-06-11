Загрузка... В Москве отменили выступление «Машины времени» 12 июня 🔊 Воспроизвести



Речь идет о концертной программе на День России. Мероприятие состоится на Красной площади, сообщает



Легендарная группа «Машина времени» не будет выступать в Москве на Красной площади 12 июня, где состоится сборный концерт. Об этом Андрей Макаревич написал в своем Facebook.



«Если кто-то рассчитывал увидеть "Машину" 12 июня - не увидите», - отметил он.



Макаревич объяснил отмену выступления тем, что программа была сверстана по-другому.



«Я вам сказал все, что знаю», - сообщил он.



В этом году группа отмечает 50-летие юбилейным туром. В столице концерт состоится 29 июня на стадионе «Открытие Арена». Речь идет о концертной программе на День России. Мероприятие состоится на Красной площади, сообщает ЗВЕЗДА Легендарная группа «Машина времени» не будет выступать в Москве на Красной площади 12 июня, где состоится сборный концерт. Об этом Андрей Макаревич написал в своем Facebook.«Если кто-то рассчитывал увидеть "Машину" 12 июня - не увидите», - отметил он.Макаревич объяснил отмену выступления тем, что программа была сверстана по-другому.«Я вам сказал все, что знаю», - сообщил он.В этом году группа отмечает 50-летие юбилейным туром. В столице концерт состоится 29 июня на стадионе «Открытие Арена». Загрузка... tvzvezda.ru Категории: общество, культура, чп и криминал Ключевые слова: концерт, праздник, выступление, Макаревич География: Россия, Москва — статья прочитана 130 раз Комментарии