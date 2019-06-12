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Литва и Латвия просят у ЕС помощи в расширении газопровода
Операторы систем газопередачи Литвы и Латвии обратились в Еврокомиссию за финансовой помощью для увеличения мощности литовско-латвийского газопровода. Ожидается, что общие инвестиции в этот проект должны достичь 10,2 млн евро.
Литовская Amber Grid сообщила, что вместе с латвийской Conexus Baltic Grid подала заявку в Исполнительное учреждение программ инноваций и сетей при Еврокомиссии.
В конце мая литовская Комиссия по контролю над энергетикой и ценами одобрила честь инвестиций на проект повышения пропускной способности газопровода между Литвой и Латвией в размере 4,7 млн евро.
По сообщению Amber Grid, на строительный этап расширения газопровода ожидается получить максимально возможное финансирование ЕС в рамках Инструмента инфраструктурных мер(CEF) – до 75% расходов, подходящих для компенсации. Ответ о финансировании ожидается осенью.
Гендиректор Amber Grid Саулюс Билис утверждает, что после увеличения пропускной способности газопровода между Литвой и Латвией будут созданы лучшие условия для использования рынком Клайпедского терминала сжиженного природного газа, латвийского подземного хранилища газа в Инчукалнсе, а с 2022 года – и газопровода между Литвой и Польшей.
Проект расширения литовско-латвийского газопровода планируется реализовать до конца 2023 года.
Ключевые слова: газопровод, польша, Латвия, строительство, финансирование
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