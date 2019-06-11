Загрузка... Самую дорогую картину в мире нашли на яхте саудовского принца 🔊 Воспроизвести Картина «Спаситель мира» на аукционе Christie’s в Лондоне Fuente : REUTERS



Пропавшая картина Леонардо да Винчи «Спаситель мира», которая в 2017 году была продана за рекордные 450 миллионов долларов, находится на яхте саудовского принца Мухаммеда бин Салмана. Об этом пишет



Как утверждают журналисты, произведение Леонардо да Винчи перевезли на яхту Serene на самолете Мухаммеда бин Салмана. По данным агентства Bloomberg, 26 мая судно находилось недалеко от египетского курорта Шарм-эль-Шейх в Красном море. Пропавшая картина Леонардо да Винчи «Спаситель мира», которая в 2017 году была продана за рекордные 450 миллионов долларов, находится на яхте саудовского принца Мухаммеда бин Салмана. Об этом пишет RFI и Artnet.com со ссылкой на два источника.Как утверждают журналисты, произведение Леонардо да Винчи перевезли на яхту Serene на самолете Мухаммеда бин Салмана. По данным агентства Bloomberg, 26 мая судно находилось недалеко от египетского курорта Шарм-эль-Шейх в Красном море. По словам источников, картина останется на яхте до тех пор, пока не будет завершено строительство культурного центра в Аль-Ула в Саудовской Аравии. Согласно сайту проекта, работы могут занять до пяти лет.



Произведение «Спаситель мира» Леонардо да Винчи ранее принадлежало российскому миллиардеру Дмитрию Рыболовлеву. В 2017 году он продал картину на аукционе Christie’s за рекордные 450 миллионов долларов. Имя покупателя не называлось. Позже филиал Лувра в Абу-Даби сообщил, что «Спаситель мира» переходит в коллекцию музея.



О пропаже картины в марте 2019 года сообщила газета The New York Times. Сотрудники музея заявили журналистам, что не знают, где находится произведение да Винчи. В Лувре выразили надежду, что картина найдется в ближайшие месяцы, и посетители смогут увидеть ее на выставке, приуроченной к 500-летию со дня смерти художника. Она откроется в Париже 24 октября. Загрузка... ru.rfi.fr Категории: экономика, культура, в мире, история Ключевые слова: картина, аукцион, Саудовская Аравия, принц — статья прочитана 107 раз Комментарии