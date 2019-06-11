Последнее годовое сообщение Д. Грибаускайте в сейме: пять важнейших акцентов 🔊 Воспроизвести



Во вторник Даля Грибаускайте, завершающая работу на посту президента Литвы, выступила с последним, десятым годовым сообщением в сейме.



BNS представляет важнейшие его акценты.



1. Предупреждение по поводу диалога с врагами.



Д. Грибаускайте акцентировала ценностную внешнюю политику и предупредила о том, что не следует сотрудничать с враждебными государствами. "Незрелые политические решения и заявления о сотрудничестве с враждебными государствами могут стать ползающими угрозами, которые превратят нас в заложников, когда придется выбирать между плохим и очень опасным", – сказала президент. Она не упоминала ни конкретных враждебных государств, ни конкретных заявлений, но это можно расценивать как предупреждение избранному президенту Гитанасу Науседе и премьеру Саулюсу Сквярнялису о рисках, которые могут возникнуть в связи с более тесным диалогом с Россией и Белоруссией. Во вторник Даля Грибаускайте, завершающая работу на посту президента Литвы, выступила с последним, десятым годовым сообщением в сейме.BNS представляет важнейшие его акценты.Д. Грибаускайте акцентировала ценностную внешнюю политику и предупредила о том, что не следует сотрудничать с враждебными государствами. "Незрелые политические решения и заявления о сотрудничестве с враждебными государствами могут стать ползающими угрозами, которые превратят нас в заложников, когда придется выбирать между плохим и очень опасным", – сказала президент. Она не упоминала ни конкретных враждебных государств, ни конкретных заявлений, но это можно расценивать как предупреждение избранному президенту Гитанасу Науседе и премьеру Саулюсу Сквярнялису о рисках, которые могут возникнуть в связи с более тесным диалогом с Россией и Белоруссией. 2. Критик правящих по причине "политики запретов".



Д. Грибаускайте предупредила, что со свободным обществом не согласуются "боярские плети и указания, что есть, когда пить, где лечиться, и с чем встречаться". Она также сказала, что усматривает желание правящих "контролировать СМИ, правоохрану, и все независимые ведомства", политизировать национального теле-радиотранслятора LRT и заявила, что в парламенте слишком много "распрей и политического хамства". Президент не упоминала фамилий, но несомненно критика была направлена на инициативы правящих "аграриев".



3. Послание Гитанасу Науседе.



Д. Грибаускайте косвенно предупредила своего преемника Гитанаса Науседу о том, что некоторые политики могут надеяться, что он будет молчаливым и все одобряющим. "Хотя мечта некоторых политиков – молчащий и со всем согласный, не мешающий президент, люди хотят, руководителя, защищающего их интересы, конституционные и человеческие ценности", – отметила в годовом сообщении в сейме президент. По ее словам, президентские выборы, выборы в Европарламент показали, что люди научились "думать своей головой, наш выбор все меньше определяет олигархическое влияние или дешевые популистские обещания".



4. Западная правовая система.



Президент заявила, что Литве удалось создать "по-настоящему западную правовую систему". Она отметила, что новые поколения судей и прокуроров уже избавляются не только от кланового ярма, но и от зависимости от политиков и старых коррупционных привычек. Она не упоминала напрямую потрясший в этом году судебную систему страны скандал со взяточничеством, но заявила, что "правоохранительные органы наконец избавились от страхов кому-то не угодить, избавились от телефонного права, перестали прикрывать своих". Она также похвалили Конституционный Суд, назвав его "последней инстанцией, останавливающей политическое самоуправство".



5. Малое внимание социальной защите, образованию и здравоохранению.



В годовом сообщении президента не было конкретных предложений по решению проблем социального отчуждения, улучшения ситуации в сферах просвещения и здравоохранения, не были упомянуты миграционные вызовы. Президент лишь призвала как можно скорее завершить реформу образования, критиковала правящих за "бесконечные эксперименты с ваучерами, пенсионными ступенями, моделями образования, мутациями больниц и зеркальными министерствами". Она также представила результаты своей кампании социальной безопасности "За безопасную Литву".



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Экономисты отмечают недостаток оптимистических оценок экономики в речи президента



В годовом сообщении завершающей срок полномочий президента Литвы Дали Грибаускайте прозвучало немало критики в адрес правящих за подрыв доверия инвесторов и политику запретов, однако недостает оптимизма и указания на положительные изменения, говорят экономисты.



"Скромно прокомментировано, коротко упомянуто, что мы живем в хорошие времена, без особой детализации. Можно было сказать о прогрессе, которому способствовали и это правительство, и прежнее правительство, потому что мы видим явления, которых не наблюдали длительное время", - сказал BNS экономист Swedbank Нериюс Мачюлис.



Он выделяет то, что в этом году имеет место положительная миграция - в Литву возвращается больше жителей, чем уезжает из нее. Кроме того, последние два месяца наблюдается увеличение численности населения, чего, по словам Н. Мачюлиса, не было почти тридцать лет.



"Это не случайно возникшее явление, оно связано с положительными экономическими тенденциями. (...) Почти повсюду, в плане большинства социально-экономических показателей мы видим очень здоровье и положительное развитие экономики Литвы. Это следствие решений всех жителей, предприятий и некоторых решений властей, это нельзя игнорировать и об этом следует говорить наряду с критикой", - сказал Н. Мачюлис.



По его словам, президент критиковала инициативы введения системы называемых "ваучерами" купонов на продукты питания, переноса Министерства сельского хозяйства в Каунас, реорганизации системы пенсионного накопления, модели оплаты труда учителей и системы лечебных учреждений, однако не упомянула реформы, которые принесли положительные результаты.



"Она (Д. Грибаускайте – BNS) очень поверхностно пробежалась по многим реформам, но сваливать их в одно место неправильно. Были реформы, которые оправдались. Да, в политике запретов местами перегнули палку, но в некоторых случаях, например, (запреты – ред.) помогли сократить употребление алкоголя", - объяснил Н. Мачюлис.



Советник по экономике SME Finance Александр Изгородин подчеркнул, что президент не совсем права, когда критикует власти за снижение доверия инвесторов к Литве. По его словам, снижение доверия инвесторов обусловлено комплексными причинами и действия властей являются лишь их частью.



"Главная проблема – именно нестабильная ситуация в мировой экономике и снижение объемов торговли. Это и вызывает снижение доверия инвесторов, и Литва в этом конкретном случае не исключение, мы идем с другими странами", – сказал BNS А. Изгородин.



"У нестабильности три источника: первое – это торговые войны (меджу США и Китаем – BNS), второе- падение объемов мировой торговли и третье, разумеется – это Brexitas. Инвесторы сейчас сидят как на иголках и ждут, что будет дальше" – добавил экономист.



По словам А. Изгородина, проводимые правящими расследования обстоятельств экономического кризиса и деятельности Банка Литвы являются одним из факторов, обуславливающих снижение доверия инвесторов к Литве, но не главным фактором.



Срок президентских полномочий Д. Грибаускайте истекает 12 июля, во вторник она прочитала в сейме свое последнее годовое сообщение.



Ее сменит на посту президента Гитанас Науседа, который в конце мая уверенно одержал победу на выборах над кандидатом консерваторов Ингридой Шимоните. BNS Категории: общество, политика Ключевые слова: сейм, президент, Адамкус, Грибаускайте, послание, Науседа География: Литва — статья прочитана 92 раза Комментарии