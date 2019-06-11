Р. Карбаускис о коалиции: установки аграриев и ИАПЛ-СХС сходны 🔊 Воспроизвести Рамунас Карбаускис и Саулюс Сквернялис



Встретившиеся во вторник в сейме переговорщики "аграриев" и Избирательной акции поляков Литвы - Союза христианских семей (ИАПЛ-СХС) заявили, что их установки в отношении будущих дел сходны.



Председатель Литовского союза крестьян и зеленых (ЛСКЗ, "аграриев") Рамунас Карбаускис заявил журналистам, что ни одно из предложений не противоречит правительственной программе, существенный вопрос – возможно ли найти для этого средства.



"Большинство наших установок очень сходны, ничего из того, что было предложено, не является ни новым, ни тем, что мы не могли бы поддержать. Некоторые вещи связаны с финансами, их реализация зависит от того, какие возможности есть у государства, но я считаю, что поэтому мы договоримся", – сказал Р. Карбаускис. Встретившиеся во вторник в сейме переговорщики "аграриев" и Избирательной акции поляков Литвы - Союза христианских семей (ИАПЛ-СХС) заявили, что их установки в отношении будущих дел сходны.Председатель Литовского союза крестьян и зеленых (ЛСКЗ, "аграриев") Рамунас Карбаускис заявил журналистам, что ни одно из предложений не противоречит правительственной программе, существенный вопрос – возможно ли найти для этого средства."Большинство наших установок очень сходны, ничего из того, что было предложено, не является ни новым, ни тем, что мы не могли бы поддержать. Некоторые вещи связаны с финансами, их реализация зависит от того, какие возможности есть у государства, но я считаю, что поэтому мы договоримся", – сказал Р. Карбаускис. Староста фракции ИПАЛ-СХС Рита Тамашунене отметила, что одно из важнейших предложений – повысить детские пособия.



"Сейчас выделяются такие средства, что практически ничего не меняется, по сравнению с отмененным дополнительным не облагаемым налогами минимумом доходов. Мы считаем, что к 2021 году следует добиться 120 евро. Мы считаем, что это возможно, экономические показатели других стран сходные, и они это реализуют", – сказала журналистам Р. Тамашунене.



По ее словам в 22020 году на одного ребенка следует выплачивать по 100 евро в месяц. Сейчас детское пособие не одного ребенка составляет 50 евро, больше получают многодетные семьи и семьи, растящие детей с недугом.



ИАПЛ-СХС также предлагает внести в план действий правительства бесплатные лекарства для пенсионеров.



В среду планируется встреча переговорщиков четырех партий. В ней должны принять участие и министры. Они оценят, можно ли реализовать предложения партий с финансовой точки зрения.



На минувшей неделе ИАПЛ-СХС решил присоединиться к переговорам о правящей коалиции с Литовским союзом крестьян и зеленых, Литовской социал-демократической трудовой партией и партией "Порядок и справедливость".



У такой коалиции в сейме было бы 77 голосов из 141.



В меморандуме коалиции намечено, что премьером остается Саулюс Сквярнялис, а пост председателя сейма получают "социал-трудовики". В случае сформирования коалиции будут реорганизован Кабмин. BNS Категории: политика, общество Ключевые слова: Литва, коалиция, ИАПЛ-СХС, правящие, ПиС География: Литва — статья прочитана 128 раз Комментарии