В. Адамкус: десятилетие Д. Грибаускайте в целом оцениваю положительно 🔊 Воспроизвести



Экс-президент Литвы Валдас Амамкус положительно оценивает десятилетию работу на посту главы государства Дали Грибаускайте, хотя признает, что не все ему понравилось.



"Были победы, были проигрыши. Были вещи, которые я действительно высоко ценю, но были и вещи, в отношении которых, я считаю, что не следовало так поступать (...) Одни ее очень любили, другие ненавидели", – сказал во вторник В. Адамкус, слушавший в сейме годовое сообщение Д. Грибаускайте.



В. Адамкус не детализировал анализ деятельности своей преемницы, она предложил оставить это на будущее.



"Я оставлю аналитикам, обозревателям через 50 лет реально сделать обозрение этого периода, тогда, вероятно, в истории останется истинная картина того, что было за эти десять лет", – сказал он.



Президент Д. Грибаускайте во вторник выступила со своим последним, десятым, годовым сообщением в парламенте.



Она были избрана президентом в мае 2009 года, а в 2014 году была переизбрана на второй срок полномочий.



В. Адамкус возглавлял страну в 1998 – 2003 и в 2004 – 2009 годах. Экс-президент Литвы Валдас Амамкус положительно оценивает десятилетию работу на посту главы государства Дали Грибаускайте, хотя признает, что не все ему понравилось."Были победы, были проигрыши. Были вещи, которые я действительно высоко ценю, но были и вещи, в отношении которых, я считаю, что не следовало так поступать (...) Одни ее очень любили, другие ненавидели", – сказал во вторник В. Адамкус, слушавший в сейме годовое сообщение Д. Грибаускайте.В. Адамкус не детализировал анализ деятельности своей преемницы, она предложил оставить это на будущее."Я оставлю аналитикам, обозревателям через 50 лет реально сделать обозрение этого периода, тогда, вероятно, в истории останется истинная картина того, что было за эти десять лет", – сказал он.Президент Д. Грибаускайте во вторник выступила со своим последним, десятым, годовым сообщением в парламенте.Она были избрана президентом в мае 2009 года, а в 2014 году была переизбрана на второй срок полномочий.В. Адамкус возглавлял страну в 1998 – 2003 и в 2004 – 2009 годах. BNS Категории: политика, общество Ключевые слова: сейм, президент, Адамкус, Грибаускайте, послание, Науседа География: Литва — статья прочитана 138 раз Комментарии