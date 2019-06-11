|
Новости Литвы на русском языке от газеты «Обзор»
|
Ваш город: Не выбран
|
26 литовским компания разрешили экспортировать зерно в Китай
Литовскую пшеницу в Китай разрешили экспортировать 26 компаниям.
В понедельник Китай опубликовал список литовских компаний, которым предоставлено разрешение на экспорт пшеницы, а также список элеваторов зерна, с которых компании смогут закупать и экспортировать пшеницу, сообщило литовское министерство сельского хозяйства.
"Мы далее будем добиваться того, чтобы список расширился, поскольку интерес к экспорту пшеницы на рынке огромен", – отметил в пресс-релизе министр сельского хозяйстве Гедрюс Сурплис.
Ожидается, что литовский экспорт зерна вырастет как минимум в 5 раз.
Утвержденные компании смогут начать экспорт со дня публикации списка.
География: Литва
Комментарии
|
Авторские права на всю информацию, размещенную на веб-сайте Obzor.lt принадлежат редакции газеты «Обзор» и ЗАО «Flobis». Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения ЗАО "Flobis". В противном случае любая перепечатка материалов (даже с установленной ссылкой на оригинал) является нарушением и влечет ответственность, предусмотренную законодательством ЛР о защите авторских прав. Газета «Обзор»: новости Литвы.
|