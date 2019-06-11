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26 литовским компания разрешили экспортировать зерно в Китай



Литовскую пшеницу в Китай разрешили экспортировать 26 компаниям.

В понедельник Китай опубликовал список литовских компаний, которым предоставлено разрешение на экспорт пшеницы, а также список элеваторов зерна, с которых компании смогут закупать и экспортировать пшеницу, сообщило литовское министерство сельского хозяйства.

"Мы далее будем добиваться того, чтобы список расширился, поскольку интерес к экспорту пшеницы на рынке огромен", – отметил в пресс-релизе министр сельского хозяйстве Гедрюс Сурплис.

Ожидается, что литовский экспорт зерна вырастет как минимум в 5 раз.

Утвержденные компании смогут начать экспорт со дня публикации списка.
BNS
Категории: экономика, политика, в мире
Ключевые слова: экспорт, Китай, пшеница
География: Литва
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добавлена сегодня, 11 июня, 15:30

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