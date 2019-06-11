26 литовским компания разрешили экспортировать зерно в Китай 🔊 Воспроизвести



Литовскую пшеницу в Китай разрешили экспортировать 26 компаниям.



В понедельник Китай опубликовал список литовских компаний, которым предоставлено разрешение на экспорт пшеницы, а также список элеваторов зерна, с которых компании смогут закупать и экспортировать пшеницу, сообщило литовское министерство сельского хозяйства.



"Мы далее будем добиваться того, чтобы список расширился, поскольку интерес к экспорту пшеницы на рынке огромен", – отметил в пресс-релизе министр сельского хозяйстве Гедрюс Сурплис.



Ожидается, что литовский экспорт зерна вырастет как минимум в 5 раз.



Утвержденные компании смогут начать экспорт со дня публикации списка. Литовскую пшеницу в Китай разрешили экспортировать 26 компаниям.В понедельник Китай опубликовал список литовских компаний, которым предоставлено разрешение на экспорт пшеницы, а также список элеваторов зерна, с которых компании смогут закупать и экспортировать пшеницу, сообщило литовское министерство сельского хозяйства."Мы далее будем добиваться того, чтобы список расширился, поскольку интерес к экспорту пшеницы на рынке огромен", – отметил в пресс-релизе министр сельского хозяйстве Гедрюс Сурплис.Ожидается, что литовский экспорт зерна вырастет как минимум в 5 раз.Утвержденные компании смогут начать экспорт со дня публикации списка. BNS Категории: экономика, политика, в мире Ключевые слова: экспорт, Китай, пшеница География: Литва — статья прочитана 146 раз Комментарии