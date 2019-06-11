Взрыв на танкере в порту Махачкалы 🔊 Воспроизвести TASS



Три матроса погибли, трое доставлены в больницу с ожогами после взрыва в машинном отделении танкера, произошедшем во время перекачки нефти в порту столицы Дагестана, сообщает



Жертвы и пострадавшие



"Обнаружено тело третьего погибшего. Таким образом, количество погибших - три человека. Еще три госпитализированы с ожогами", - сказали Интерфаксу в пресс-службе Росморречфлота.



У одного из пострадавших диагностировано 95% ожогов тела, сообщила представитель республиканского минздрава Залина Муртазалиева. Минздрав Дагестана сообщает о пятерых пострадавших. Три матроса погибли, трое доставлены в больницу с ожогами после взрыва в машинном отделении танкера, произошедшем во время перекачки нефти в порту столицы Дагестана, сообщает ВВС "Обнаружено тело третьего погибшего. Таким образом, количество погибших - три человека. Еще три госпитализированы с ожогами", - сказали Интерфаксу в пресс-службе Росморречфлота.У одного из пострадавших диагностировано 95% ожогов тела, сообщила представитель республиканского минздрава Залина Муртазалиева. Минздрав Дагестана сообщает о пятерых пострадавших. Что произошло



В 04:26 утра (время совпадает с московским) поступило сообщение о взрыве в машинном отделении танкера №16. Судно принадлежит "Волжскому пароходству" (входит в UCL Holding миллиардера Владимира Лисина).



В этот момент происходила перекачка нефти с судна. "Танкер стоял под разгрузкой у четвертого причала", - сказали в пресс-службе Росморречфлота.



В машинном отделении "произошел хлопок с последующим возгоранием", говорится в заявлении Следственного комитета России. Возгорание привело к задымлению так называемой жилой надстройки танкера.



На борту судна в этот момент находилось 12 членов экипажа.



TASS



Какие могут быть последствия



"Разлива нефти пока нет", - сообщили в пресс-службе Росморречфлота.



В республиканском управлении МЧС заявляют, что нет и угрозы разлива нефти в море. Тем не менее, акватория порта Махачкалы закрыта после пожара, говорится в заявлении компании "Транснефть". В нем также сказано, что угрозы возгорания нефти нет.



Источник агентства ТАСС сообщил, что на борту танкера на момент взрыва было около 2 тыс. тонн сырой нефти. По его данным, танкер прибыл из Туркмении.



В пресс-службе Росморречфлота подчеркнули, что инцидент произошел во время санкционированной перекачки нефти: "Шла официальная разгрузка".



Представитель администрации порта сказал ТАСС, что причину произошедшего можно будет установить после того, как будет потушен пожар.



"Сейчас открытого огня нет, дым идет. [Сотрудники] МЧС продолжают заливать [судно]", - добавил собеседник агентства.



В пресс-службе "Волжского пароходства" сообщили, что из 12 членов экипажа на берег эвакуировано девять человек, из них трое госпитализировано.



Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам. В 04:26 утра (время совпадает с московским) поступило сообщение о взрыве в машинном отделении танкера №16. Судно принадлежит "Волжскому пароходству" (входит в UCL Holding миллиардера Владимира Лисина).В этот момент происходила перекачка нефти с судна. "Танкер стоял под разгрузкой у четвертого причала", - сказали в пресс-службе Росморречфлота.В машинном отделении "произошел хлопок с последующим возгоранием", говорится в заявлении Следственного комитета России. Возгорание привело к задымлению так называемой жилой надстройки танкера.На борту судна в этот момент находилось 12 членов экипажа."Разлива нефти пока нет", - сообщили в пресс-службе Росморречфлота.В республиканском управлении МЧС заявляют, что нет и угрозы разлива нефти в море. Тем не менее, акватория порта Махачкалы закрыта после пожара, говорится в заявлении компании "Транснефть". В нем также сказано, что угрозы возгорания нефти нет.Источник агентства ТАСС сообщил, что на борту танкера на момент взрыва было около 2 тыс. тонн сырой нефти. По его данным, танкер прибыл из Туркмении.В пресс-службе Росморречфлота подчеркнули, что инцидент произошел во время санкционированной перекачки нефти: "Шла официальная разгрузка".Представитель администрации порта сказал ТАСС, что причину произошедшего можно будет установить после того, как будет потушен пожар."Сейчас открытого огня нет, дым идет. [Сотрудники] МЧС продолжают заливать [судно]", - добавил собеседник агентства.В пресс-службе "Волжского пароходства" сообщили, что из 12 членов экипажа на берег эвакуировано девять человек, из них трое госпитализировано.Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам. bbc.com Категории: чп и криминал Ключевые слова: взрыв, Махачкала, танкер — статья прочитана 84 раза Комментарии