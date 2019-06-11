Президент Д.Грибаускайте с годовым сообщением в Сейме дополнено 🔊 Воспроизвести bns.lt



Завершающая работу на посту президента Литвы Даля Грибаускайте во вторник предупредила, что заявления о сотрудничестве с враждебными государствами могут стать угрозой для Литвы.



Об этом глава государства сказала в сейме, в своем последнем годовом сообщении.



По мнению политических экспертов, эти замечания могут оцениваться как критика инициатив премьера Саулюса Сквярнялиса и предупреждение избранному президенту Гитанасу Науседе о диалоге с Россией и Белоруссией.



"Ползущие угрозы"



"Незрелые политические решения и заявления о сотрудничестве с враждебными государствами могут стать ползущими угрозами, которые превратят нас в заложников, когда придется выбирать между плохим и очень опасным", – сказала президент. Завершающая работу на посту президента Литвы Даля Грибаускайте во вторник предупредила, что заявления о сотрудничестве с враждебными государствами могут стать угрозой для Литвы.Об этом глава государства сказала в сейме, в своем последнем годовом сообщении.По мнению политических экспертов, эти замечания могут оцениваться как критика инициатив премьера Саулюса Сквярнялиса и предупреждение избранному президенту Гитанасу Науседе о диалоге с Россией и Белоруссией."Незрелые политические решения и заявления о сотрудничестве с враждебными государствами могут стать ползущими угрозами, которые превратят нас в заложников, когда придется выбирать между плохим и очень опасным", – сказала президент. Она не упоминала ни конкретных враждебных государств, ни конкретных заявлений. В последнее время Д. Грибаускайте жестко критиковала Россию и Белоруссию и не одобряла диалог с этими странами.



В годовом сообщении Д. Грибаускайте сказала, что внешняя политика Литвы основана на "ценностях и доверии, а не на страхе или на смирении".



"Международный порядок меняется, и нам следует сохранить ценностный хребет. Это всегда окупается больше, чем попытки угодить кому-либо", – сказала президент.



Д. Грибаускайте заверила, что Литва должна добиваться "в целом закрытия" строящейся в Островце, у границы с Литвой, Белорусской АЭС (БелАЭС).



Послание Г. Науседе?



В период руководства Д. Грибаускайте Литва была одной из наиболее активны критиков России в Европейском Союзе, а в последнее время блокировала соглашения Минска с ЕС и НАТО.



Президент придерживалась позиции, заключающейся в том, что диалог с Белоруссией на высшем уровне не имеет смысла по причине ее связей с Россией и БелАЭС.



Как премьер С. Сквярнялис, так и избранным президент Г. Науседа больше открыты диалогу с Белоруссией. Они акцентируют интересы Литвы в сохранении самостоятельности Белоруссии, обеспечении безопасности АЭС.



С. Сквярнялис также предлагал возобновить политические контакты с Россией, хотя и подчеркивал, что твердо поддерживает санкции в отношении Москвы в связи с интервенцией в Украине.



"Я бы предположил, что замечания президента указывают на некоторые идеи премьера о сотрудничестве с Белоруссией или о политических контактах с Россией, и возможно одновременно это предупреждение избранному президенту о возможных рисках подобных инициатив", – сказал во вторник BNS политолог, директор Института международных отношений и наук Вильнюсского университета Рамунас Вильпишаускас.



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Литовский президент Даля Грибаускайте заявила, что некоторые политики будут ожидать от ее преемника на посту главы государства Гитанаса Науседы молчания и одобрения, однако люди хотят руководителя, который будет защищать их интересы.



"Хотя мечта некоторых политиков – молчащий и со всем согласный, не мешающий президент, люди хотят, руководителя, защищающего их интересы, конституционные и человеческие ценности", – отметила в годовом сообщении в сейме президент.



"Я надеюсь, что новый президент оправдает доверия жителей Литвы, и я ему это искреннее желаю", – добавила Д. Грибаускайте, завершающая работу на посту руководителя страны.



По ее словам, президентские выборы, выборы в Европарламент показали, что люди научились "думать своей головой, наш выбор все меньше определяет олигархическое влияние или дешевые популистские обещания".



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Литва, реализующая стратегические энергетические проекты, не может оглядываться назад, и обязана ориентироваться на Запад, отметила президент страны Даля Грибаускайте. Во вторник в своем последнем годовом сообщении в сейме она акцентировала, что Литва должна и далее добиваться закрытия Белорусской АЭС в Островце.



Говоря о синхронизации электросетей Балтийских стран с континентальной Европой, президент отметила, что с энергетикой чаще всего связано и политическое влияние.



"С Еврокомиссией мы уже подписали политическое соглашение по синхронизации электросетей Балтийских страна с сетями Западной Европы, а в этом месяце мы подпишем окончательное, более детальное соглашение, в Брюсселе, когда я буду на заседании Совета руководителей ЕС. Так давайте не будем оглядываться назад, на Восток, поскольку мы прекрасно знаем, что в кольце БРЭЛЛ из московской диспетчерской идет не только электричество, но и политическое влияние", – сказала Д. Грибаускайте.



Она также подчеркнула, что Литва обязана сохранить жесткую позицию по строящейся в Островце Белорусской АЭС (БелАЭС).



"Как и БелАЭС. Страны Эспоо признали, что она построена на небезопасной площадке. Речь идет не о ее безопасности. Речь идет о небезопасной площадке. Значит, здесь не может действовать такая станция. Поэтому и далее следует добиваться полного закрытия БелАЭС. Давайте не оглядываться назад, а думать о Литве еще через 30 лет", – сказала президент.



Литва, Латвия и Эстония договорились до 2025 года синхронизировать свои электросистемы с Европой. Три страны до сих пор действуют в синхронном режиме в так называемом кольце постсоветской энергетической системы БРЭЛЛ.



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Независимый кандидат, экономист Г. Науседа победил на президентских выборах в мае, получив более 65% голосов.



Он приступит к обязанностям президента после инаугурации 12 июля. инф.Обзор bns.lt Категории: экономика, политика, общество Ключевые слова: сейм, президент, Грибаускайте, послание, Науседа География: Литва — статья прочитана 128 раз Комментарии