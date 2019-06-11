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Д. Грибаускайте выступит с последним годовым сообщением в качестве президента



Во вторник, в 10 часов утра, завершающая работу на посту президента Литвы Даля Грибаускайте выступит с последним, десятым годовым сообщением в сейме.

Согласно Конституции, президент должен сделать в парламенте годовое сообщение о положении в Литве, о внутренней и внешней политике.

В прошлогоднем сообщении президент поддержала политические партии как "наиболее надежный гарант демократического развития государства", критиковала решения сейма о создании многочисленных комиссий парламентских расследований и призвала парламент заниматься другими вопросами.

В 2018 году глава государства также выразила поддержку интеграции Евросоюза, похвалила правоохрану и гражданских активистов, и больше, чем обычно, уделила внимание сельскому хозяйству.

Д. Грибаускайте была избрана президентом в мае 2009 года, а в июне 2014 года была переизбрана на второй пятилетний срок полномочий.

С июля к президентским обязанностям приступит избранный главой государства экономист Гитанас Науседа.
BNS
Категории: политика, общество
Ключевые слова: президент, Грибаускайте, послание, каденция
География: Литва
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добавлена сегодня, 11 июня, 09:56

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