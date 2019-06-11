Д. Грибаускайте выступит с последним годовым сообщением в качестве президента 🔊 Воспроизвести



Во вторник, в 10 часов утра, завершающая работу на посту президента Литвы Даля Грибаускайте выступит с последним, десятым годовым сообщением в сейме.



Согласно Конституции, президент должен сделать в парламенте годовое сообщение о положении в Литве, о внутренней и внешней политике.



В прошлогоднем сообщении президент поддержала политические партии как "наиболее надежный гарант демократического развития государства", критиковала решения сейма о создании многочисленных комиссий парламентских расследований и призвала парламент заниматься другими вопросами.



В 2018 году глава государства также выразила поддержку интеграции Евросоюза, похвалила правоохрану и гражданских активистов, и больше, чем обычно, уделила внимание сельскому хозяйству.



Д. Грибаускайте была избрана президентом в мае 2009 года, а в июне 2014 года была переизбрана на второй пятилетний срок полномочий.



С июля к президентским обязанностям приступит избранный главой государства экономист Гитанас Науседа. Во вторник, в 10 часов утра, завершающая работу на посту президента Литвы Даля Грибаускайте выступит с последним, десятым годовым сообщением в сейме.Согласно Конституции, президент должен сделать в парламенте годовое сообщение о положении в Литве, о внутренней и внешней политике.В прошлогоднем сообщении президент поддержала политические партии как "наиболее надежный гарант демократического развития государства", критиковала решения сейма о создании многочисленных комиссий парламентских расследований и призвала парламент заниматься другими вопросами.В 2018 году глава государства также выразила поддержку интеграции Евросоюза, похвалила правоохрану и гражданских активистов, и больше, чем обычно, уделила внимание сельскому хозяйству.Д. Грибаускайте была избрана президентом в мае 2009 года, а в июне 2014 года была переизбрана на второй пятилетний срок полномочий.С июля к президентским обязанностям приступит избранный главой государства экономист Гитанас Науседа. BNS Категории: политика, общество Ключевые слова: президент, Грибаускайте, послание, каденция География: Литва — статья прочитана 142 раза Комментарии