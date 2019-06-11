|
Новости Литвы на русском языке от газеты «Обзор»
|
Ваш город: Не выбран
|
Д. Грибаускайте выступит с последним годовым сообщением в качестве президента
Во вторник, в 10 часов утра, завершающая работу на посту президента Литвы Даля Грибаускайте выступит с последним, десятым годовым сообщением в сейме.
Согласно Конституции, президент должен сделать в парламенте годовое сообщение о положении в Литве, о внутренней и внешней политике.
В прошлогоднем сообщении президент поддержала политические партии как "наиболее надежный гарант демократического развития государства", критиковала решения сейма о создании многочисленных комиссий парламентских расследований и призвала парламент заниматься другими вопросами.
В 2018 году глава государства также выразила поддержку интеграции Евросоюза, похвалила правоохрану и гражданских активистов, и больше, чем обычно, уделила внимание сельскому хозяйству.
Д. Грибаускайте была избрана президентом в мае 2009 года, а в июне 2014 года была переизбрана на второй пятилетний срок полномочий.
С июля к президентским обязанностям приступит избранный главой государства экономист Гитанас Науседа.
Ключевые слова: президент, Грибаускайте, послание, каденция
География: Литва
Комментарии
|
Авторские права на всю информацию, размещенную на веб-сайте Obzor.lt принадлежат редакции газеты «Обзор» и ЗАО «Flobis». Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения ЗАО "Flobis". В противном случае любая перепечатка материалов (даже с установленной ссылкой на оригинал) является нарушением и влечет ответственность, предусмотренную законодательством ЛР о защите авторских прав. Газета «Обзор»: новости Литвы.
|