Литве будет передан архив семьи подписанта Пятраса Климаса 🔊 Воспроизвести



Во вторник Центральному архиву Литвы будет передан архив документов и фотографией подписанта акта о независимости Литвы от 16 февраля 1919 года, министра иностранных дел Пятраса Климаса и его семьи.



Церемония передачи состоится в Вильнюсе, в министерстве иностранных дел.



Этот архив передал Литве сын сигнатора Пятрас Климас младший, скончавшийся в мае этого года.



Среди передаваемых важных документов – личный дневник П. Климаса и корреспонденция, а также письма и прочие документы бывших министров иностранных дел Литвы Стасиса Лозорайтиса, Юозаса Урбшиса, дипломатов, прочих известных политиков того периода, говорится в сообщении МИД.



В архиве также содержится рукопись и документы подготовки книги "История литовского народа".



В Государственном Центральном архиве Литвы уже хранится фонд посольства Литвы во Франции, он был сформирован из документов, поступивших из нескольких источников – часть документов прибыли в Литву из Рима вместе с архивом дипломатов Лозорайтисов. Во вторник Центральному архиву Литвы будет передан архив документов и фотографией подписанта акта о независимости Литвы от 16 февраля 1919 года, министра иностранных дел Пятраса Климаса и его семьи.Церемония передачи состоится в Вильнюсе, в министерстве иностранных дел.Этот архив передал Литве сын сигнатора Пятрас Климас младший, скончавшийся в мае этого года.Среди передаваемых важных документов – личный дневник П. Климаса и корреспонденция, а также письма и прочие документы бывших министров иностранных дел Литвы Стасиса Лозорайтиса, Юозаса Урбшиса, дипломатов, прочих известных политиков того периода, говорится в сообщении МИД.В архиве также содержится рукопись и документы подготовки книги "История литовского народа".В Государственном Центральном архиве Литвы уже хранится фонд посольства Литвы во Франции, он был сформирован из документов, поступивших из нескольких источников – часть документов прибыли в Литву из Рима вместе с архивом дипломатов Лозорайтисов. BNS Категории: общество, история Ключевые слова: архив, акт, подписанты География: Литва — статья прочитана 96 раз Комментарии