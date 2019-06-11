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Литве будет передан архив семьи подписанта Пятраса Климаса
Во вторник Центральному архиву Литвы будет передан архив документов и фотографией подписанта акта о независимости Литвы от 16 февраля 1919 года, министра иностранных дел Пятраса Климаса и его семьи.
Церемония передачи состоится в Вильнюсе, в министерстве иностранных дел.
Этот архив передал Литве сын сигнатора Пятрас Климас младший, скончавшийся в мае этого года.
Среди передаваемых важных документов – личный дневник П. Климаса и корреспонденция, а также письма и прочие документы бывших министров иностранных дел Литвы Стасиса Лозорайтиса, Юозаса Урбшиса, дипломатов, прочих известных политиков того периода, говорится в сообщении МИД.
В архиве также содержится рукопись и документы подготовки книги "История литовского народа".
В Государственном Центральном архиве Литвы уже хранится фонд посольства Литвы во Франции, он был сформирован из документов, поступивших из нескольких источников – часть документов прибыли в Литву из Рима вместе с архивом дипломатов Лозорайтисов.
Ключевые слова: архив, акт, подписанты
География: Литва
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