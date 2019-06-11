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Трамп пригрозил Китаю новыми пошлинами, если Си Цзиньпин не приедет на G20
Американский лидер добавил, что удивится отсутствию председателя КНР на встрече, сообщает ТАСС.
Власти США немедленно введут дополнительные пошлины на китайские товары, если председатель КНР Си Цзиньпин не приедет на саммит G20 28-29 июня в японской Осаке. Об этом президент Дональд Трамп заявил в понедельник в интервью телекомпании CNBC.
"Да, это будет", - ответил Трамп на соответствующий вопрос журналиста.
По словам хозяина Белого дома, Китаю придется заключить торговое соглашение с США. "Сейчас Китай абсолютно опустошен из-за того, что компании покидают его и уходят в другие страны, в том числе в нашу, потому что они не хотят платить пошлины", - сказал Трамп.
О компании Huawei президент сказал, что рассматривает ее как "угрозу национальной безопасности" США, однако, по его мнению, "было бы очень хорошо", если бы США смогли бы "сделать что-то в ее отношении" в рамках американо-китайских торговых переговоров.
ТАСС
Ключевые слова: санкции, Трамп, G20, Си Цзиньпин
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