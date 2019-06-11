Загрузка... Представитель Алибасова показал, как перепутать «Крота» с соком 🔊 Воспроизвести Фото: Вадим Горжанкин



Пресс-секретарь продюсера Бари Алибасова Вадим Горжанкин наглядно показал, как можно перепутать бутылки жидкости для прочистки труб «Крот» и упаковку сока. Фото бутылки химического средства и соков опубликовало в воскресенье, 9 июня, «Федеральное агентство новостей», сообщает



На полке, представленной на фото, «Крот» и соки стоят рядом, упаковки имеют яркий цвет. Горжанкин указал на отсутствие сильного запаха у средства, а у крышки нет дополнительного фиксатора.



Пресс-секретарь добавил, что сумму компенсации ущерба здоровью Алибасова определят в ближайшее время. После этого подготовка к судебному разбирательству с производителем «Крота» будет завершена и исковое заявление подадет в суд, сказал представитель продюсера. По его словам, близкие Алибасова надеются уберечь многих людей от трагических случайностей подобного рода. Пресс-секретарь продюсера Бари Алибасова Вадим Горжанкин наглядно показал, как можно перепутать бутылки жидкости для прочистки труб «Крот» и упаковку сока. Фото бутылки химического средства и соков опубликовало в воскресенье, 9 июня, «Федеральное агентство новостей», сообщает ИЗВЕСТИЯ На полке, представленной на фото, «Крот» и соки стоят рядом, упаковки имеют яркий цвет. Горжанкин указал на отсутствие сильного запаха у средства, а у крышки нет дополнительного фиксатора.Пресс-секретарь добавил, что сумму компенсации ущерба здоровью Алибасова определят в ближайшее время. После этого подготовка к судебному разбирательству с производителем «Крота» будет завершена и исковое заявление подадет в суд, сказал представитель продюсера. По его словам, близкие Алибасова надеются уберечь многих людей от трагических случайностей подобного рода. Продюсера госпитализировали в НИИ имени Склифосовского 4 июня после того, как он по ошибке выпил жидкость для очистки труб вместо сока. У пациента диагностировали 4-ю степень ожога пищевода, вторую степень ожога желудка и ожог дыхательных путей.



7 июня стало известно, что семья Бари Алибасова намерена подать в суд на производителя этого средства.



Загрузка... iz.ru Категории: культура, чп и криминал, здоровье Ключевые слова: отравление, Алибасов География: Россия — статья прочитана 192 раза Комментарии