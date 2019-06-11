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Представитель Алибасова показал, как перепутать «Крота» с соком

Фото: Вадим Горжанкин


Пресс-секретарь продюсера Бари Алибасова Вадим Горжанкин наглядно показал, как можно перепутать бутылки жидкости для прочистки труб «Крот» и упаковку сока. Фото бутылки химического средства и соков опубликовало в воскресенье, 9 июня, «Федеральное агентство новостей», сообщает ИЗВЕСТИЯ.

На полке, представленной на фото, «Крот» и соки стоят рядом, упаковки имеют яркий цвет. Горжанкин указал на отсутствие сильного запаха у средства, а у крышки нет дополнительного фиксатора.

Пресс-секретарь добавил, что сумму компенсации ущерба здоровью Алибасова определят в ближайшее время. После этого подготовка к судебному разбирательству с производителем «Крота» будет завершена и исковое заявление подадет в суд, сказал представитель продюсера. По его словам, близкие Алибасова надеются уберечь многих людей от трагических случайностей подобного рода.
Продюсера госпитализировали в НИИ имени Склифосовского 4 июня после того, как он по ошибке выпил жидкость для очистки труб вместо сока. У пациента диагностировали 4-ю степень ожога пищевода, вторую степень ожога желудка и ожог дыхательных путей.

7 июня стало известно, что семья Бари Алибасова намерена подать в суд на производителя этого средства.

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iz.ru
Категории: культура, чп и криминал, здоровье
Ключевые слова: отравление, Алибасов
География: Россия
статья прочитана 192 раза
добавлена вчера, 10 июня, 22:51

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