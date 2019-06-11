Interia Польша : папа римский встретится с Путиным 🔊 Воспроизвести © AP Photo, Gregorio Borgia, Pool



Папа Франциск примет 4 июля на аудиенции Владимира Путина, сообщил пресс-секретарь Ватикана. Это будет третий визит Путина к Франциску. В комментариях некоторые читатели категорически советует папе не встречаться с Путиным, но есть и противоположные мнения, что пришло время начать с Россией диалог.



Папа Франциск примет 4 июля на аудиенции президента России Владимира Путина, сообщил пресс-секретарь Ватикана Алессандро Гизотти (Alessandro Gisotti).



«Я могу подтвердить, что Святой отец примет на аудиенции президента Российской Федерации Владимира Путина 4 июля», — подтвердил пресс-секретарь Ватикана, отвечая на вопросы журналистов.



Это будет третий визит Путина к Франциску. В первый раз российский лидер посетил его в ноябре 2013 года, то есть спустя восемь месяцев после конклава. Следующая встреча в Ватикане состоялась в июне 2015 года. Тогда разговор касался в первую очередь конфликта на Украине, а также событий на Ближнем Востоке и ситуации живущих там христиан. Папа Франциск примет 4 июля на аудиенции президента России Владимира Путина, сообщил пресс-секретарь Ватикана Алессандро Гизотти (Alessandro Gisotti).«Я могу подтвердить, что Святой отец примет на аудиенции президента Российской Федерации Владимира Путина 4 июля», — подтвердил пресс-секретарь Ватикана, отвечая на вопросы журналистов.Это будет третий визит Путина к Франциску. В первый раз российский лидер посетил его в ноябре 2013 года, то есть спустя восемь месяцев после конклава. Следующая встреча в Ватикане состоялась в июне 2015 года. Тогда разговор касался в первую очередь конфликта на Украине, а также событий на Ближнем Востоке и ситуации живущих там христиан.



Комментарии читателей



Kato: Франциску не следует встречаться с Путиным, пока тот не откажется от агрессивной политики и не отдаст Крым. Мне все меньше нравятся шаги этого папы.



para.noja: Франек занимается всем, что не входит в его полномочия… Он должен заниматься богом, то есть евангелизацией. А так он скоро заявит, что он атеист. Почему бы нет, ха-ха.



Monarchista: Не за горами коронация царя. Короновать Владимира I императора всея Руси будут вместе папа и патриарх. Боже, храни царя!



Przyklad: Путин — это не лидер, а преступник. Он времени не терял, став благодаря России богатейшим человеком в мире. Он разрушил свою страну, разграбляя ее вместе со своей бандой, вместо того чтобы проводить реформы. Семьи всех представителей правящей российской верхушки уже живут за границей, а россияне верят (или, скорее, им приходится верить), что так оно и должно быть, что это хорошо, но упущенного им уже не наверстать.



Oleg: Что-то этот Франциск напоминает мне лжепророка, который будет служить дьяволу. На месте Путина я бы побыстрее отправился в церковь и поставил несколько свечей. В особенности я советовал бы помолиться святому Георгию, защитнику Руси и будущему победителю большого красного дракона.



Ewa: Наступает эпоха перемен и диалога с Россией, без которой Запад существовать не сможет. Россия — единственное самодостаточное государство: там есть вся таблица Менделеева, самые большие запасы питьевой воды в мире. Сейчас она стала также крупнейшим производителем зерна. Именно президент Путин пресек поползновения США и Запада, покушавшихся на российские богатства, и сказал «нет» разграблению России.



Wowka: Путин сейчас пребывает в отличном настроении. Генеральный секретарь, то есть император Китая, не только привез двух очаровательных панд, но и еще и назвал его своим лучшим другом в политике, а «Хуавей» подписал соглашение о запуске и развитии сетей связи пятого поколения. Гип-гип ура!



Ja: Путин все же невоспитанный человек. Папа принимает его уже третий раз, а российский президент так и не приглашает его в Россию.



Interia, Польша, перевод Папа Франциск, как сообщалось после аудиенции, заявил, что в украинском вопросе «для достижения мира понадобится приложить значительные и искренние усилия». По словам пресс-секретаря Ватикана, и понтифик, и Путин согласились с тем, что самым важным вопросом остается соблюдение Минских соглашений. Кроме того, Франциск призвал оказать украинцам гуманитарную помощь.Kato: Франциску не следует встречаться с Путиным, пока тот не откажется от агрессивной политики и не отдаст Крым. Мне все меньше нравятся шаги этого папы.Франек занимается всем, что не входит в его полномочия… Он должен заниматься богом, то есть евангелизацией. А так он скоро заявит, что он атеист. Почему бы нет, ха-ха.Не за горами коронация царя. Короновать Владимира I императора всея Руси будут вместе папа и патриарх. Боже, храни царя!Путин — это не лидер, а преступник. Он времени не терял, став благодаря России богатейшим человеком в мире. Он разрушил свою страну, разграбляя ее вместе со своей бандой, вместо того чтобы проводить реформы. Семьи всех представителей правящей российской верхушки уже живут за границей, а россияне верят (или, скорее, им приходится верить), что так оно и должно быть, что это хорошо, но упущенного им уже не наверстать.Что-то этот Франциск напоминает мне лжепророка, который будет служить дьяволу. На месте Путина я бы побыстрее отправился в церковь и поставил несколько свечей. В особенности я советовал бы помолиться святому Георгию, защитнику Руси и будущему победителю большого красного дракона.Наступает эпоха перемен и диалога с Россией, без которой Запад существовать не сможет. Россия — единственное самодостаточное государство: там есть вся таблица Менделеева, самые большие запасы питьевой воды в мире. Сейчас она стала также крупнейшим производителем зерна. Именно президент Путин пресек поползновения США и Запада, покушавшихся на российские богатства, и сказал «нет» разграблению России.Путин сейчас пребывает в отличном настроении. Генеральный секретарь, то есть император Китая, не только привез двух очаровательных панд, но и еще и назвал его своим лучшим другом в политике, а «Хуавей» подписал соглашение о запуске и развитии сетей связи пятого поколения. Гип-гип ура!Путин все же невоспитанный человек. Папа принимает его уже третий раз, а российский президент так и не приглашает его в Россию.Interia, Польша, перевод ИноСМИ inosmi.ru Категории: в мире, политика, общество Ключевые слова: Путин, визит, Ватикан, папа — статья прочитана 131 раз Комментарии