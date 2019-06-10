Ilta-Sanomat Финляндия : береговая охрана Финляндии вышла для опознания неизвестного судна на границе с Россией, и от неожиданности пришлось протереть глаза

Утро 9 июня у морской границы Финляндии и России было очень туманным и загадочным. Когда патруль Береговой охраны вышел в море, чтобы идентифицировать неопознанную яхту, его взору открылось нечто необычное. На финнов надвигалось трехглавое чудище. Позже выяснилось, что это было судно в фэнтезийном стиле, пишет «Илта-саномат». Но что делать, если действительно появится морской змей?
У границы с Россией патрулю Береговой охраны Финляндии открылось весьма необычное зрелище.
Утро 9 июня у морской границы Финляндии и России было очень туманным и загадочным. Примерно в восемь часов Береговая охрана Финляндии зафиксировала к юго-востоку от острова Хаапасаари появление яхты, которую нельзя было опознать из-за плохой видимости. Патруль вышел в море, чтобы идентифицировать яхту. Обычная практика.
Однако зрелище, открывшееся патрулю в туманных водах, было далеко не обычным. Из тумана на горизонте появился силуэт одной головы, а затем ‒ еще двух. На патруль надвигалось трехглавое чудище.
«Когда патруль заявляет, что объект, приближающийся из морского тумана, ‒ трехглавое морское чудище, руководителю Береговой охраны требуются доказательства. Просим прощения за сомнения. Профессионалы своего дела были правы», ‒ пишет Береговая охрана Финляндии в своей публикации в Фейсбуке.
Однако при приближении патруля чудище не зарычало. Оказалось, что на его спине было семь человек экипажа. За грозными пастями скрывалась 10-12-метровая российская яхта.
«Для нас выход патруля на опознание приближающегося к границе судна — обычная практика, но в этот раз ситуация оказалась забавнее», — сообщает финской газете «Илта-Саномат» (Ilta-Sanomat) руководитель Береговой охраны Финляндии Ярмо Хяккинен (Jarmo Häkkinen).
Береговая охрана Финляндии не может предоставить больше информации о владельце судна. По словам экипажа, судно шло на фестиваль. Оно было абсолютно новым. Трехглавое чудище построили за три года до спуска на воду.
«Очевидно, судно шло через Финляндию и Швецию на какой-нибудь фестиваль в Осло. Экипаж был одет в традиционные костюмы, соответствующие стилю яхты».
Четких норм, касающихся внешнего вида яхт, нет. Судно должно быть надежным и отвечать критериям регистрации яхт. В Финляндии тоже порой встречаются диковинные суда: в качестве примера Хяккинен приводит финские «плавучие сауны», в которых парятся на воде. По словам руководителя Береговой охраны, трехглавое чудище ‒ самое необычное из всех судов, которые он видел.
«Иногда подобные судна встречаются, но такого я, конечно, еще никогда не видел».
И все же: как нужно будет поступить Береговой охране Финляндии, если в Финском заливе окажется настоящее морское чудище?
«Пожалуй, такая ситуация настолько далека от реальности, что я даже не могу ее прокомментировать», ‒ смеется Хяккинен.
Автор: Нелли Лапинтие (Nelli Lapintie) для Ilta-Sanomat, Финляндия, перевод ИноСМИ
«Когда патруль заявляет, что объект, приближающийся из морского тумана, ‒ трехглавое морское чудище, руководителю Береговой охраны требуются доказательства. Просим прощения за сомнения. Профессионалы своего дела были правы», ‒ пишет Береговая охрана Финляндии в своей публикации в Фейсбуке.
Однако при приближении патруля чудище не зарычало. Оказалось, что на его спине было семь человек экипажа. За грозными пастями скрывалась 10-12-метровая российская яхта.
«Для нас выход патруля на опознание приближающегося к границе судна — обычная практика, но в этот раз ситуация оказалась забавнее», — сообщает финской газете «Илта-Саномат» (Ilta-Sanomat) руководитель Береговой охраны Финляндии Ярмо Хяккинен (Jarmo Häkkinen).
Береговая охрана Финляндии не может предоставить больше информации о владельце судна. По словам экипажа, судно шло на фестиваль. Оно было абсолютно новым. Трехглавое чудище построили за три года до спуска на воду.
«Очевидно, судно шло через Финляндию и Швецию на какой-нибудь фестиваль в Осло. Экипаж был одет в традиционные костюмы, соответствующие стилю яхты».
Четких норм, касающихся внешнего вида яхт, нет. Судно должно быть надежным и отвечать критериям регистрации яхт. В Финляндии тоже порой встречаются диковинные суда: в качестве примера Хяккинен приводит финские «плавучие сауны», в которых парятся на воде. По словам руководителя Береговой охраны, трехглавое чудище ‒ самое необычное из всех судов, которые он видел.
«Иногда подобные судна встречаются, но такого я, конечно, еще никогда не видел».
И все же: как нужно будет поступить Береговой охране Финляндии, если в Финском заливе окажется настоящее морское чудище?
«Пожалуй, такая ситуация настолько далека от реальности, что я даже не могу ее прокомментировать», ‒ смеется Хяккинен.
Автор: Нелли Лапинтие (Nelli Lapintie) для Ilta-Sanomat, Финляндия, перевод ИноСМИ