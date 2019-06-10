Загрузка... Ilta-Sanomat Финляндия : береговая охрана Финляндии вышла для опознания неизвестного судна на границе с Россией, и от неожиданности пришлось протереть глаза 🔊 Воспроизвести © РИА Новости, Максим Богодвид



Утро 9 июня у морской границы Финляндии и России было очень туманным и загадочным. Когда патруль Береговой охраны вышел в море, чтобы идентифицировать неопознанную яхту, его взору открылось нечто необычное. На финнов надвигалось трехглавое чудище. Позже выяснилось, что это было судно в фэнтезийном стиле, пишет «Илта-саномат». Но что делать, если действительно появится морской змей?



У границы с Россией патрулю Береговой охраны Финляндии открылось весьма необычное зрелище.



Утро 9 июня у морской границы Финляндии и России было очень туманным и загадочным. Примерно в восемь часов Береговая охрана Финляндии зафиксировала к юго-востоку от острова Хаапасаари появление яхты, которую нельзя было опознать из-за плохой видимости. Патруль вышел в море, чтобы идентифицировать яхту. Обычная практика. У границы с Россией патрулю Береговой охраны Финляндии открылось весьма необычное зрелище.Утро 9 июня у морской границы Финляндии и России было очень туманным и загадочным. Примерно в восемь часов Береговая охрана Финляндии зафиксировала к юго-востоку от острова Хаапасаари появление яхты, которую нельзя было опознать из-за плохой видимости. Патруль вышел в море, чтобы идентифицировать яхту. Обычная практика.



«Когда патруль заявляет, что объект, приближающийся из морского тумана, ‒ трехглавое морское чудище, руководителю Береговой охраны требуются доказательства. Просим прощения за сомнения. Профессионалы своего дела были правы», ‒ пишет Береговая охрана Финляндии в своей публикации в Фейсбуке.







Однако при приближении патруля чудище не зарычало. Оказалось, что на его спине было семь человек экипажа. За грозными пастями скрывалась 10-12-метровая российская яхта.



«Для нас выход патруля на опознание приближающегося к границе судна — обычная практика, но в этот раз ситуация оказалась забавнее», — сообщает финской газете «Илта-Саномат» (Ilta-Sanomat) руководитель Береговой охраны Финляндии Ярмо Хяккинен (Jarmo Häkkinen).



Береговая охрана Финляндии не может предоставить больше информации о владельце судна. По словам экипажа, судно шло на фестиваль. Оно было абсолютно новым. Трехглавое чудище построили за три года до спуска на воду.



«Очевидно, судно шло через Финляндию и Швецию на какой-нибудь фестиваль в Осло. Экипаж был одет в традиционные костюмы, соответствующие стилю яхты».



Четких норм, касающихся внешнего вида яхт, нет. Судно должно быть надежным и отвечать критериям регистрации яхт. В Финляндии тоже порой встречаются диковинные суда: в качестве примера Хяккинен приводит финские «плавучие сауны», в которых парятся на воде. По словам руководителя Береговой охраны, трехглавое чудище ‒ самое необычное из всех судов, которые он видел.



«Иногда подобные судна встречаются, но такого я, конечно, еще никогда не видел».



И все же: как нужно будет поступить Береговой охране Финляндии, если в Финском заливе окажется настоящее морское чудище?



«Пожалуй, такая ситуация настолько далека от реальности, что я даже не могу ее прокомментировать», ‒ смеется Хяккинен.



Автор: Нелли Лапинтие (Nelli Lapintie) для Ilta-Sanomat, Финляндия, Однако зрелище, открывшееся патрулю в туманных водах, было далеко не обычным. Из тумана на горизонте появился силуэт одной головы, а затем ‒ еще двух. На патруль надвигалось трехглавое чудище.«Когда патруль заявляет, что объект, приближающийся из морского тумана, ‒ трехглавое морское чудище, руководителю Береговой охраны требуются доказательства. Просим прощения за сомнения. Профессионалы своего дела были правы», ‒ пишет Береговая охрана Финляндии в своей публикации в Фейсбуке.Однако при приближении патруля чудище не зарычало. Оказалось, что на его спине было семь человек экипажа. За грозными пастями скрывалась 10-12-метровая российская яхта.«Для нас выход патруля на опознание приближающегося к границе судна — обычная практика, но в этот раз ситуация оказалась забавнее», — сообщает финской газете «Илта-Саномат» (Ilta-Sanomat) руководитель Береговой охраны Финляндии Ярмо Хяккинен (Jarmo Häkkinen).Береговая охрана Финляндии не может предоставить больше информации о владельце судна. По словам экипажа, судно шло на фестиваль. Оно было абсолютно новым. Трехглавое чудище построили за три года до спуска на воду.«Очевидно, судно шло через Финляндию и Швецию на какой-нибудь фестиваль в Осло. Экипаж был одет в традиционные костюмы, соответствующие стилю яхты».Четких норм, касающихся внешнего вида яхт, нет. Судно должно быть надежным и отвечать критериям регистрации яхт. В Финляндии тоже порой встречаются диковинные суда: в качестве примера Хяккинен приводит финские «плавучие сауны», в которых парятся на воде. По словам руководителя Береговой охраны, трехглавое чудище ‒ самое необычное из всех судов, которые он видел.«Иногда подобные судна встречаются, но такого я, конечно, еще никогда не видел».И все же: как нужно будет поступить Береговой охране Финляндии, если в Финском заливе окажется настоящее морское чудище?«Пожалуй, такая ситуация настолько далека от реальности, что я даже не могу ее прокомментировать», ‒ смеется Хяккинен.Автор: Нелли Лапинтие (Nelli Lapintie) для Ilta-Sanomat, Финляндия, перевод ИноСМИ Загрузка... inosmi.ru Категории: общество, чп и криминал, история Ключевые слова: Финляндия, пограничники, море, шхуна — статья прочитана 142 раза Комментарии