Минфин России хочет ужесточить налогообложение богатейших людей

Минфин РФ продолжает искать способы вернуть в Россию налоги, которые бизнесмены платят за рубежом. Ведомство думает ввести новый критерии признания человека налоговым резидентом. Изменение правил коснется богатейших россиян, говорят эксперты ФОРБС.
О том, что Минфин рассматривает вопрос изменения срока, который человеку необходимо провести в стране для подтверждения статуса налогового резидента, сообщил первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов на Петербургском форуме. Сейчас, чтобы стать российским резидентом, нужно провести в стране более 183 дней в течение года, планируется этот срок уменьшить до 90 дней. «Чтобы проще было работать и чтобы наши те еще бизнесмены, которые в одно время убежали на Запад, сюда к нам возвращались», — объяснил Силуанов (цитата по «Интерфаксу»).
Кроме того, появится новый критерии признания человека налоговым резидентом России, пишут «Ведомости» со ссылкой на двух федеральных чиновников и представителя Минфина. Новый критерий — это центр жизненных интересов для определения резидентства. Под этим подразумевается наличие в стране недвижимости, работы, проживания семьи и т.д.
Изменение критериев вряд ли касается больше нескольких тысяч россиян, оценивает партнер International Tax Associates B.V. Рустам Вахитов. Проводить вне России более полугода — недешевое удовольствие и непростое с точки зрения ведения бизнеса. Но это богатейшие люди, суммы налогов, которые получит бюджет, будут весомые, пишет газета со ссылкой на неназванного юриста, работающего с такими компаниями.
Правила ужесточатся для тех, кто предпочел отказаться от статуса российского налогового резидента, но вынужден проводить много времени в стране, констатирует руководитель налоговой практики «Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры» Сергей Калинин. По его мнению, бизнес может начать избавляться от российских активов и перевозить семьи за рубеж. Для бизнесменов, компании которых не могут работать без их участия в операционном управлении в России, это может стать серьезной проблемой, согласен вице-президент по развитию бизнеса Geneva Management Group Максим Федоров.
Изменение критериев вряд ли касается больше нескольких тысяч россиян, оценивает партнер International Tax Associates B.V. Рустам Вахитов. Проводить вне России более полугода — недешевое удовольствие и непростое с точки зрения ведения бизнеса. Но это богатейшие люди, суммы налогов, которые получит бюджет, будут весомые, пишет газета со ссылкой на неназванного юриста, работающего с такими компаниями.
Правила ужесточатся для тех, кто предпочел отказаться от статуса российского налогового резидента, но вынужден проводить много времени в стране, констатирует руководитель налоговой практики «Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры» Сергей Калинин. По его мнению, бизнес может начать избавляться от российских активов и перевозить семьи за рубеж. Для бизнесменов, компании которых не могут работать без их участия в операционном управлении в России, это может стать серьезной проблемой, согласен вице-президент по развитию бизнеса Geneva Management Group Максим Федоров.