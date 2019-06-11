Шенгенно-модифицированный продукт: Совет ЕС утвердил новый, единый порядок выдачи мультивиз 🔊 Воспроизвести Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ



Совет Евросоюза утвердил единые правила выдачи многократных шенгенских виз. По ним соискатели смогут получить двухлетнюю мультивизу, если в предыдущие два года без нарушений использовали аналогичный годовой документ, сообщает



Поправки к Визовому кодексу ЕС были одобрены в ходе заседания на уровне министров юстиции и внутренних дел европейских стран. Эти нововведения в апреле 2019 года поддержали в Европарламенте, желая упростить получение въездных документов для «туристов с хорошей историей». Совет Евросоюза утвердил единые правила выдачи многократных шенгенских виз. По ним соискатели смогут получить двухлетнюю мультивизу, если в предыдущие два года без нарушений использовали аналогичный годовой документ, сообщает КОММЕРСАНТ . Обладатели истекшей двухлетней визы в этом случае смогут рассчитывать уже на пятилетнюю. Правила вступят в силу в декабре 2019 года. Сейчас получение мультивиз — лотерея, соблюдение нового порядка консульствами может увеличить турпоток из России в ЕС, считает эксперт.Поправки к Визовому кодексу ЕС были одобрены в ходе заседания на уровне министров юстиции и внутренних дел европейских стран. Эти нововведения в апреле 2019 года поддержали в Европарламенте, желая упростить получение въездных документов для «туристов с хорошей историей». -Так, соискатели смогут получать годовую мультивизу, если в предыдущие два года они оформляли и без нарушений использовали три краткосрочные визы.



Въездной документ в шенгенскую зону сроком на два года они смогут получить, если в аналогичные сроки получали и законно использовали годовую визу.



-Кроме того, при выполнении тех же условий обладателям предыдущей двухлетней визы поправки предписывают выдавать пятилетнюю.



Под «хорошей историей» подразумевается отсутствие нарушений по целям и срокам визитов соискателя визы. Для проверки этой информации в Европарламенте в апреле 2019 года заявили о создании системы CIR (Common Identity Repository) — единой базы данных —, объединяющей паспортные и биометрические данные 350 млн человек (в том числе из существующей системы консульств VIS).



Сегодня в шенгенскую зону входят 22 страны ЕС, а также Исландия, Норвегия, Швейцария и Лихтенштейн. Шенгенской визы будет недостаточно для посещения Великобритании и Ирландии. Болгария, Кипр, Румыния и Хорватия также пока не присоединились к шенгенской зоне — их заявки на вступление пока еще не одобрены.



Ранее единого порядка выдачи шенгенских многократных виз не существовало, хотя хорошая визовая история и давала преимущества путешественникам. В Москве мультивизы охотнее всего выдавали в консульствах Италии, Испании, Франции, Финляндии, тогда как, например, в австрийском и чешском представительствах действовали куда строже.



«Туристы с положительной визовой историей могут получать многократные визы с постепенно увеличивающимся сроком пребывания»,— обещали в Европарламенте, отмечая, что туризм обеспечивает около 10% ВВП Евросоюза. «Длительные процедуры могут удерживать туристов от поездок в Европу»,— добавляли в Еврокомиссии. По новым правилам соискатели смогут подавать заявление на визу за шесть месяцев до поездки (сейчас — три месяца), в том числе в электронном виде. После утверждения Советом ЕС правила будут опубликованы и через полгода после этого вступят в силу. Они затронут туристов из более чем ста стран.



По данным Еврокомиссии, граждане РФ стали реже запрашивать шенгенские визы. Так, в 2018 году граждане РФ обращались в консульские учреждения стран ЕС 3,7 млн раз (на 5% меньше показателей 2017 года). При этом в Еврокомиссии обращают внимание на максимальную долю российских граждан среди заявителей. Всего в европейские консульства по всему миру за визой в прошлом году обратились 16 млн раз (по итогам было выдано 14,3 млн виз). Отметим, что Совет ЕС также одобрил увеличение визового сбора с €60 до €80. Впрочем, граждане России и других стран, с которыми у ЕС есть соглашение об упрощении визового режима, будут платить меньший сбор — €40.



Представитель Российского союза туриндустрии Ирина Тюрина говорит, что в действующем Визовом кодексе ЕС о выдаче виз со сроком действия один год и более сказано «в общих словах», а одной из целей процедуры выдачи является «облегчение административной нагрузки на консульства». «Сейчас получение таких виз — лотерея. Нет системы — есть то, с какой ноги встал визовый офицер»,— добавила госпожа Тюрина, приводя в пример многочисленные случаи выдачи виз строго на срок поездки после получения многократных. При этом в целом визовые офицеры следуют требованиям кодекса, считает эксперт. «Если эти правила сработают и многократных виз выдавать станут больше, это может увеличить турпоток из России в ЕС»,— говорит она. kommersant.ru Категории: общество, в Европе Ключевые слова: визы, ЕС, правила, Шенген — статья прочитана 67 раз Комментарии