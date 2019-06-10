Загрузка... Мадонна рассказала о домогательствах Харви Вайнштейна 🔊 Воспроизвести Американская поп-певица Мадонна



Поп-исполнительница рассказала о том, как ее домогался скандальный голливудский продюсер Харви Вайнштейн.



Американская поп-дива Мадонна пожаловалась на голливудского продюсера Харви Вайнштейна, передает



По ее словам, Вайнштейн "перешел все границы" и кокетничал с ней во время их совместной работы.



Мадонна заявила, что была очень рада, когда в октябре 2017 года несколько женщин выступили с обвинениями в сексуальных домогательствах против продюсера. Поп-исполнительница рассказала о том, как ее домогался скандальный голливудский продюсер Харви Вайнштейн.Американская поп-дива Мадонна пожаловалась на голливудского продюсера Харви Вайнштейна, передает КОРРЕСПОНДНТ со ссылкойй на The Hollywood Reporter.По ее словам, Вайнштейн "перешел все границы" и кокетничал с ней во время их совместной работы.Мадонна заявила, что была очень рада, когда в октябре 2017 года несколько женщин выступили с обвинениями в сексуальных домогательствах против продюсера. "Когда это произошло, я действительно сказала: "Наконец-то!" – заявила певица.



По ее словам, она довольна, что того, кто на протяжении многих лет злоупотреблял своим положением, привлекли к ответственности.



Мадонна стала одна из последних звезд, которая решила поделиться своим опытом работы с Вайнштейном.



Напомним, в 2017 году в США прокатилась волна скандалов о сексуальных домогательствах после обвинений адрес Вайнштейна. В неподобающем поведении его обвинили более 80 женщин.



Продюсеру грозит 25 лет тюремного заключения. Из предъявленных Вайнштейну дел суд учитывает только три, у которых еще не истекли сроки давности, и по которым имеются веские основания для предъявления обвинения. Сам продюсер свою вину отрицает. Загрузка... korrespondent.net Категории: общество, культура, чп и криминал Ключевые слова: прокуратура, актеры, Мадонна, Голливуд, домогательства, Вайнштейн — статья прочитана 117 раз Комментарии