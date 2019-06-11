Латвийский депутат: обыски на дорогах – возвращение к тоталитаризму 🔊 Воспроизвести



Новость о том, что Служба государственных доходов (СГД) Латвии собирается проводить рейды на дорогах в поисках наличных денег, возмутила жителей страны, сообщает



Депутат Сейма (парламента) Латвии Алдис Гобземс считает, что такая практика является признаком тоталитарного государства.



«Рейды СГД на дорогах, по сути, являются обысками без ордера. Это первый признак тоталитарного государства. Никого нельзя останавливать и обыскивать без решения суда в поисках наличных денег. Никого! Не позволяйте ничего подобного!!! В противном случае, это тоталитаризм, сталинские времена, когда людей вылавливали. Можно привести и другой пример. Когда во времена Андропова людей вылавливали на улицах, что стало началом стагнации — началом конца Советского союза. Так будет и с «Единством» (партия, — прим. ред.), которое является автором этой тоталитарной идеи», — заявил он. Новость о том, что Служба государственных доходов (СГД) Латвии собирается проводить рейды на дорогах в поисках наличных денег, возмутила жителей страны, сообщает ИА REGNUM Депутат Сейма (парламента) Латвии Алдис Гобземс считает, что такая практика является признаком тоталитарного государства.«Рейды СГД на дорогах, по сути, являются обысками без ордера. Это первый признак тоталитарного государства. Никого нельзя останавливать и обыскивать без решения суда в поисках наличных денег. Никого! Не позволяйте ничего подобного!!! В противном случае, это тоталитаризм, сталинские времена, когда людей вылавливали. Можно привести и другой пример. Когда во времена Андропова людей вылавливали на улицах, что стало началом стагнации — началом конца Советского союза. Так будет и с «Единством» (партия, — прим. ред.), которое является автором этой тоталитарной идеи», — заявил он. Недавно установленное ограничение на вывоз наличных денег из Латвии в размере не более 10 000 евро трудно реализовать, поскольку границы внутри Евросоюза открыты. На это СГД (налоговая инспекция) предложила проводить рейды на дорогах вблизи границ. Но поскольку территория страны невелика, «вблизи границ» — это почти везде.



«Не только на внешней границе (Евросоюза, — прим. ред.), но и на внутренней границе, нужно декларировать деньги и доказать их происхождение. Если мы найдем в багаже человека 10 000 евро, ему нужно будет объяснить происхождение средств и сообщить, как он их планирует использовать. В случае подозрений мы можем задержать эти деньги и попросить в 30-дневный срок подать дополнительные документы об их происхождении. Если лицо не сможет предоставить эту информацию, деньги будут конфискованы», — приводит слова руководителя СГД «Голос Балтии». ИА «Regnum» Категории: общество, экономика Ключевые слова: полиция, наличные, проверки, рейды География: Латвия — статья прочитана 102 раза Комментарии