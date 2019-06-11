Калининград надеется на ответные шаги Литвы и Польши после введения электронных виз 🔊 Воспроизвести



Калининград надеется, что введение электронных виз для въезда в область иностранных граждан повлечет ответные шаги со стороны соседних Литвы и Польши. Об этом сообщил на сессии "Россия - Прибалтика: На пути к доверию и выгодному партнерству" в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) губернатор Антон Алиханов, сообщает



Электронные визы для въезда иностранцев в Калининградскую область вводятся с 1 июля 2019 года. Они будут действовать в течение 30 дней с момента размещения уведомления об оформлении электронного документа на специальном сайте МИД РФ и позволят иностранцам находиться в области до восьми дней.



"Это бесплатные электронные визы, которые можно получать будет через интернет. Я очень надеюсь, что этот шаг все-таки приведет к какому-то потеплению и желанию наших, в том числе прибалтийских партнеров развивать и упрощать режимы передвижения наших граждан как в Калининградской области, так и в Литве, в Польше", - сказал он. Калининград надеется, что введение электронных виз для въезда в область иностранных граждан повлечет ответные шаги со стороны соседних Литвы и Польши. Об этом сообщил на сессии "Россия - Прибалтика: На пути к доверию и выгодному партнерству" в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) губернатор Антон Алиханов, сообщает ТАСС Электронные визы для въезда иностранцев в Калининградскую область вводятся с 1 июля 2019 года. Они будут действовать в течение 30 дней с момента размещения уведомления об оформлении электронного документа на специальном сайте МИД РФ и позволят иностранцам находиться в области до восьми дней."Это бесплатные электронные визы, которые можно получать будет через интернет. Я очень надеюсь, что этот шаг все-таки приведет к какому-то потеплению и желанию наших, в том числе прибалтийских партнеров развивать и упрощать режимы передвижения наших граждан как в Калининградской области, так и в Литве, в Польше", - сказал он. Алиханов уточнил, что в перечень стран, граждане которых смогут пользоваться электронными визами для въезда в Калининград, внесено порядка 50 государств. Он еще не обнародован, но, по словам губернатора, значительную долю в нем занимают европейские страны.



С введением электронных виз областные власти ожидают роста туристического потока. Стимулом должно также стать завершение к 2020 году строительства морского круизного терминала в городе Пионерский, который сможет принимать крупные круизные лайнеры и до 250 тыс. туристов в год. Ежегодный рост туристического потока в область составляет от 15% до 27%, в 2018 году в регионе побывали более 1,5 млн туристов. К 2025 году область рассчитывает нарастить поток до 3 млн человек в год.



ПМЭФ проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор Зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России. ТАСС Категории: политика, общество Ключевые слова: визы, правила, россияне География: Россия, Калининград — статья прочитана 135 раз Комментарии