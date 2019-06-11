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Зеленский инициировал увольнение губернаторов всех областей Украины
Президент Украины Владимир Зеленский рассчитывает на отставку всех глав областных администраций. Но на сегодняшний день кабинет министров утвердил снятие с должностей только 13 губернаторов. Об этом в понедельник рассказала пресс-секретарь главы государства Юлия Мендель, сообщает ТАСС.
"Мы надеемся, что будут сняты все губернаторы. У нас продолжается процесс поиска новых специалистов, которые могут возглавить области", - написала она в Facebook.
В этом, по словам Мендель, помогают несколько международных HR-компаний.
"Критерии отбора известны: порядочность, профессионализм, отсутствие коррупционных связей, желательно - чтобы у таких людей уже были идеи по их команде", - подчеркнула Мендель.
Кабинет министров Украины 5 июня одобрил проекты распоряжений президента страны об увольнении 13 глав областных администраций.
tass.ru
Ключевые слова: Зеленский, назначения, губернаторы
География: Украина
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