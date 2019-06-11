Зеленский инициировал увольнение губернаторов всех областей Украины 🔊 Воспроизвести



Президент Украины Владимир Зеленский рассчитывает на отставку всех глав областных администраций. Но на сегодняшний день кабинет министров утвердил снятие с должностей только 13 губернаторов. Об этом в понедельник рассказала пресс-секретарь главы государства Юлия Мендель, сообщает



"Мы надеемся, что будут сняты все губернаторы. У нас продолжается процесс поиска новых специалистов, которые могут возглавить области", - написала она в Facebook.



В этом, по словам Мендель, помогают несколько международных HR-компаний.



"Критерии отбора известны: порядочность, профессионализм, отсутствие коррупционных связей, желательно - чтобы у таких людей уже были идеи по их команде", - подчеркнула Мендель.



Кабинет министров Украины 5 июня одобрил проекты распоряжений президента страны об увольнении 13 глав областных администраций. Президент Украины Владимир Зеленский рассчитывает на отставку всех глав областных администраций. Но на сегодняшний день кабинет министров утвердил снятие с должностей только 13 губернаторов. Об этом в понедельник рассказала пресс-секретарь главы государства Юлия Мендель, сообщает ТАСС "Мы надеемся, что будут сняты все губернаторы. У нас продолжается процесс поиска новых специалистов, которые могут возглавить области", - написала она в Facebook.В этом, по словам Мендель, помогают несколько международных HR-компаний."Критерии отбора известны: порядочность, профессионализм, отсутствие коррупционных связей, желательно - чтобы у таких людей уже были идеи по их команде", - подчеркнула Мендель.Кабинет министров Украины 5 июня одобрил проекты распоряжений президента страны об увольнении 13 глав областных администраций. tass.ru Категории: политика, общество Ключевые слова: Зеленский, назначения, губернаторы География: Украина — статья прочитана 176 раз Комментарии