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Зеленский инициировал увольнение губернаторов всех областей Украины



Президент Украины Владимир Зеленский рассчитывает на отставку всех глав областных администраций. Но на сегодняшний день кабинет министров утвердил снятие с должностей только 13 губернаторов. Об этом в понедельник рассказала пресс-секретарь главы государства Юлия Мендель, сообщает ТАСС.

"Мы надеемся, что будут сняты все губернаторы. У нас продолжается процесс поиска новых специалистов, которые могут возглавить области", - написала она в Facebook.

В этом, по словам Мендель, помогают несколько международных HR-компаний.

"Критерии отбора известны: порядочность, профессионализм, отсутствие коррупционных связей, желательно - чтобы у таких людей уже были идеи по их команде", - подчеркнула Мендель.

Кабинет министров Украины 5 июня одобрил проекты распоряжений президента страны об увольнении 13 глав областных администраций.
tass.ru
Категории: политика, общество
Ключевые слова: Зеленский, назначения, губернаторы
География: Украина
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добавлена сегодня, 11 июня, 08:00

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