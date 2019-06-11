Премьер-министра Саксонии в ФРГ раскритиковали после встречи с Путиным 🔊 Воспроизвести Премьер-министр Саксонии Михаэль Кречмер (фото из архива)



Глава Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер предупредил Михаэля Кречмера, что его действия вредят ему самому и внешнеполитическим интересам ФРГ, сообщает Глава Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер предупредил Михаэля Кречмера, что его действия вредят ему самому и внешнеполитическим интересам ФРГ, сообщает DW



Реагируя на заявления Кречмера, министр экономики ФРГ Петер Альтмайер (Peter Altmaier), также присутствовавший на ПМЭФ, подчеркнул, что правительство ФРГ не раз высказывало свою позицию по поводу санкций в отношении РФ, которые должны оставаться в силе до тех пор, пока существуют причины их введения. При этом он отметил, что мнения, отличающиеся от этого, являются "нормальным случаем для демократии".



Председатель ХДС Аннегрет Крамп-Карренбауэр (Annegret Kramp-Karrenbauer) тоже дистанцировалась от требований однопартийца. "Экономические санкции являются реакцией на противоречащие международному праву действия российского правительства в Крыму и восточной Украине. Пока в действиях РФ ничего не изменится, не будет и никакого пространства для изменения экономического сотрудничества", - подчеркнула она в интервью газете Bild.



Критика Кречмера со стороны Вольфганга Ишингера



В свою очередь председатель Мюнхенской международной конференции по вопросам безопасности Вольфганг Ишингер (Wolfgang Ischinger) заявил, что поступки Кречмера "вредят ему самому и внешнеполитическим интересам ФРГ".



"Господин премьер-министр, у Вас есть советник по вопросам внешней политики? Если да, увольте немедленно", - написал Ишингер на своей странице в Twitter. Если такого консультанта нет, МИД ФРГ наверняка может посоветовать Кречмеру хорошего специалиста, добавил он.



Herr Ministerpräsident, haben Sie einen außenpolitischen Berater? Falls ja, sofort feuern. Falls nein: das AA kann Ihnen sicher einen Fachmann vermitteln. Sie brauchen guten Rat, der auch garnicht teuer ist. Sonst schaden Sie sich selbst , und den dt außenpolitischen Interessen https://t.co/kJ3bGea7gj — Wolfgang Ischinger (@ischinger) 8 June 2019







"В первую очередь необходимо положить конец аннексии Крыма"



Государственный министр ФРГ по делам Европы Михаэль Рот (Michael Roth) заявил, что подобные высказывания ведут к внешнеполитической раздробленности Германии и ЕС, поскольку речь идет о санкциях ЕС и международного сообщества, но не о санкциях Германии.



"В первую очередь нам нужно положить конец аннексии Крыма и восстановить мир в Донбассе", - написал дипломат в Twitter.



Dialog ist wichtig. Aber hier wird nicht nur die Премьер-министр федеральной земли Саксония Михаэль Кречмер (Michael Kretschmer) подвергся в Германии жесткой критике из-за высказываний о том, что санкциям против России пора положить конец. Как сообщает в субботу, 8 июня, агентство dpa, эти слова, противоречащие основной линии Христианско-демократического союза (ХДС), членом которого является политик, прозвучали после его встречи с президентом РФ Владимиром Путиным на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).Реагируя на заявления Кречмера, министр экономики ФРГ Петер Альтмайер (Peter Altmaier), также присутствовавший на ПМЭФ, подчеркнул, что правительство ФРГ не раз высказывало свою позицию по поводу санкций в отношении РФ, которые должны оставаться в силе до тех пор, пока существуют причины их введения. При этом он отметил, что мнения, отличающиеся от этого, являются "нормальным случаем для демократии".Председатель ХДС Аннегрет Крамп-Карренбауэр (Annegret Kramp-Karrenbauer) тоже дистанцировалась от требований однопартийца. "Экономические санкции являются реакцией на противоречащие международному праву действия российского правительства в Крыму и восточной Украине. Пока в действиях РФ ничего не изменится, не будет и никакого пространства для изменения экономического сотрудничества", - подчеркнула она в интервью газете Bild.В свою очередь председатель Мюнхенской международной конференции по вопросам безопасности Вольфганг Ишингер (Wolfgang Ischinger) заявил, что поступки Кречмера "вредят ему самому и внешнеполитическим интересам ФРГ"."Господин премьер-министр, у Вас есть советник по вопросам внешней политики? Если да, увольте немедленно", - написал Ишингер на своей странице в Twitter. Если такого консультанта нет, МИД ФРГ наверняка может посоветовать Кречмеру хорошего специалиста, добавил он."В первую очередь необходимо положить конец аннексии Крыма"Государственный министр ФРГ по делам Европы Михаэль Рот (Michael Roth) заявил, что подобные высказывания ведут к внешнеполитической раздробленности Германии и ЕС, поскольку речь идет о санкциях ЕС и международного сообщества, но не о санкциях Германии."В первую очередь нам нужно положить конец аннексии Крыма и восстановить мир в Донбассе", - написал дипломат в Twitter. dw.com Категории: политика, в Европе Ключевые слова: Германия, Путин, политики, критика, встречи — статья прочитана 126 раз Комментарии