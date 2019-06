Более чем в 50 странах заявления на литовскую визу будет принимать частная компания 🔊 Воспроизвести



В понедельник литовское министерство иностранных дел сообщило, что выбранный им внешний поставщик услуг сможет принимать заявления на выдачу виз Литвы в 53 странах, где нет дипломатических или консульских учреждений Литвы.



Компания VF Services (UK) Ltd. учредит визовые центры и в странах, где действуют литовские посольства, например в Соединенном Королевстве.



В целом литовские визовые центры будут действовать в 71 государстве мира.



По сообщению министерства, это должно значительно облегчить процедуры обращения за шенгенскими или национальными визами для иностранцев и побудить их прибыть в Литву с туристическими, научными целями, по делам бизнеса.



Соглашение с внешним поставщиком услуг предусматривает, что он различными способами будет предоставлять общую информацию о визовых требованиях, информировать заявителей о необходимых документах, собирать данные и принимать заявления о выдаче виз. Затем сотрудники VF Services (UK) Ltd. будут передавать документы дипломатическому или консульскому представительству Литвы, и после принятия решения будут возвращать их заявителям.



При подаче документов в визовые центры в странах, где действуют дипломатические представительства или консульские учреждения Литвы, заявитель должен будет вносить дополнительную плату в размере 15,90 евро, а в странах, где нет дипломатических представительств или консульских учреждений Литвы, – 30 евро.



Деятельность визовых центров не будет связано с дополнительными расходами государственного бюджета Литвы, говорится в сообщении министерства.



Все оговоренные визовые центры планируется открыть до 2022 года.



