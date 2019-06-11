Сплели ещё один «Cлавянский венок»

В работе фестиваля приняла участие вице-мэр Вильнюсского самоуправления Эдита Тамошюнайте.С приветственным словом на конференции выступила председатель Ассоциации «Славянский венок» Татьяна Двилевич. Она подчеркнула важность сохранения традиций своего народа, культурного наследия, родного языка, напомнила о важности воспитания гражданственности у детей дошкольного возраста: «Мы живём в Литве и обязаны уважать законы этой страны, но не забывать и свои корни».Ребята из 17 дошкольных учреждений задорно и красочно поздравили «Славянский венок» с праздником. Во время конференции, на которой присутствовали представители от дошкольных учреждений, педагоги из Вильнюса и Клайпеды представили свои доклады о работе с детьми. Педагогам было что обсудить, поэтому дискуссии проходили раскрепощённо и активно.Постоянная ведущая конференции, заместитель директора детсада «Дайгялис» Наталья Мельникова сообщила, что докладчики представляют вильнюсские детские учреждения - «Spragtukas», «Pelenė», «Sveikolis», «Lokiukas», «Karuselė», «Prie pasakų parko», «Vėrinėlis», «Gelvonėlis», «Saulutė», «Goliukė», «Daigelis», «Liepsnelė». Это были заместители директоров Татьяна Антанайтене, Данута Юралявичене, логопеды Елена Скибицкая и Жанна Тсейка, педагоги Наталья Бичкаускене, Анна Пукшто, Татьяна Корнеева, Ирена Петровская, Наталья Сабайтене, Оксана Бублявичене, Наталья Куклене, Наталья Гудявилячене, Ирена Гонтовник, Наталья Ятявичене, Владислава Урбанович, Татьяна Кладко-Пятрикене, Виргиния Должникова, Светлана Пилинковсая, Светлана Афанасьева и Наталья Соколовская.Педагоги делились опытом, рассказывая о новых методах в работе с детьми. Особенно, актуальны были вопросы воспитания детей-аутистов, гиперактивных детей, детей с нарушениями речи и поведения. Как их интегрировать в общество? Какими путями воспитания и развития малышей идти вместе с родителями, чтобы не навредить ребёнку?Были представлены и доклады об инновационных проектах в работе клайпедских детсадов «Putinėlis», «Pingvinukas», «Žiburėlis» и «Bangelė».Марина Дегтяр, директор детсада «Путинелис» показала анимационные фильмы, созданные детьми и педагогами. Это новое и интересное направление в работе с детьми заинтересовало многих. Логопед Наталья Мачулайтене свою работу представила на стендовом сообщении.Логопед детсада «Пингвинукас» Ирина Абрамова представила свой образовательный проект «Транспорт», который предполагал работу с детьми и вне стен учреждения.Педагоги Каролина Сычова, Лариса Матвиенко, Лариса Аксёнова и Алла Вайнер из детсадов «Žiburėlis» и «Bangelė» также представили коллегам свои стендовые доклады о работе с детьми в повседневной жизни.Наталья Мустафаева, директор ясли-сада "Карусель", была прекрасной ведущей детского концерта на сцене Польского дома. В ярких оригинальных костюмах юные артисты смело демонстрировали зрителям свои таланты.В этот раз члены «Славянского венка» были приглашены в гости Тульским Государственным педагогическим университетом им. Льва Толстого. Ректор В. А.Панин предположил, что эта встреча оставит неизгладимые впечатления. И он не ошибся! Замечательные города Тула и Калуга оставили незабываемые впечатления, очаровав всех участников поездки.Программа была очень насыщенной и незабываемой. Наверное, хоть раз в жизни, надо пройтись аллеями Л.Толстого и окунуться духовно в те далекие времена.А ещё на кондитерской фабрике был мастер-класс, который у всех гостей вызвал настоящий восторг и преклонение перед людьми, изготавливающими такие вкусные изделия.