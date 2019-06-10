Экс-мэра Аникшчяй обвиняют в требовании от бизнесменов помощи своему комитету 🔊 Воспроизвести



Правоохранительные органы Литвы завершили досудебное расследование, в котором бывший мэр Аникшчяй Кястутис Тубис обвиняется в торговле влиянием.



Как сообщили Служба спецрасследований и прокуратура, К. Тубис мог воспользоваться своим служебным положением с целью получения собственной выгоды и выгоды возглавляемого им общественного избирательного комитета.



Есть предположения, что политик требовал от двух предпринимателей финансовую помощь в адрес своего избирательного комитета во время подготовки к выборам мэров и советов самоуправлений 2019 года.



Есть подозрения в том, что в обмен на это К. Тубис договорился "отплатить" бизнесменам услугами. Компании, которую представляет один из них, политик обещал повлиять на работников мэрии с тем, чтобы они в срочном порядке выполнили все действия, и компания могла бы арендовать земельный участок, а также получить разрешения на осуществление на нем постройки желаемой высоты. Правоохранительные органы Литвы завершили досудебное расследование, в котором бывший мэр Аникшчяй Кястутис Тубис обвиняется в торговле влиянием.Как сообщили Служба спецрасследований и прокуратура, К. Тубис мог воспользоваться своим служебным положением с целью получения собственной выгоды и выгоды возглавляемого им общественного избирательного комитета.Есть предположения, что политик требовал от двух предпринимателей финансовую помощь в адрес своего избирательного комитета во время подготовки к выборам мэров и советов самоуправлений 2019 года.Есть подозрения в том, что в обмен на это К. Тубис договорился "отплатить" бизнесменам услугами. Компании, которую представляет один из них, политик обещал повлиять на работников мэрии с тем, чтобы они в срочном порядке выполнили все действия, и компания могла бы арендовать земельный участок, а также получить разрешения на осуществление на нем постройки желаемой высоты. В обмен на это представитель компании, возможно, нашел человека, от имени которого на счет комитета К. Тубиса поступило более 1 тыс. евро пожертвований.



От другого местного предпринимателя К. Тубис также требовал финансовую поддержку комитета. За это, как предполагается, глава района обещал помощь в том, чтобы на государственные средства была приведена в порядок дорога, которая ведет к представляемой бизнесменом компании.



По данным правоохраны, есть основания предполагать, что для этой компании были созданы исключительные условия для участия в муниципальном конкурсе отбора на реконструкцию дорого и улиц местного значения, связанных с бизнесом.



В ходе расследования было установлено, что для обеспечения политической поддержки в принятии некоторых решений в Аникшчяйском самоуправлении, К. Тубис мог обещать одному члену совета должность в муниципальном предприятии.



За торговлю влиянием Уголовный кодекс Литвы предусматривает штраф или арест, либо лишение свободы сроком до 5 лет.



Дело передано на рассмотрение в Аникшчяйскую палату Утянского участкового суда.



Расследование по этому делу длилось более 4 лет. BNS Категории: политика, чп и криминал Ключевые слова: суд, Аникщяй, обвинения, экс-мэр География: Литва — статья прочитана 121 раз Комментарии