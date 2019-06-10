Противоречия на наших улицах 🔊 Воспроизвести







Всё чаще в нашем государстве понятие «семья» становится предметом дискуссий. Традиционно семья — это сообщество, основанное на браке супругов (отца и матери, мужчины и женщины) и их детей. Но 8 июня, по крайней мере, в Вильнюсе мнения о том, что такое семья, сильно расходились.



В Бернардинском саду собрались семьи в традиционном смысле этого слова. Встреча, инициированная популярным телеведущим Криступасом Кривицкасом, привлекла людей, которые поддерживают ценности, проверенные веками. А совсем рядом, в том же саду, собирались представители ЛГБТ-сообщества, пропагандирующие другой образ жизни.



Примечательно, что представители ЛГБТ начали ходить рядом с традиционными семьями. Атмосфера накалялась: «Вот чего они здесь ходят? Что, больше негде ходить, они же специально провоцируют народ», - сказал некто Пятрас. Но К.Кривицкас заверил, что его единомышленники не предоставят своим оппонентам какую-нибудь возможность заявить, что их «нетрадиционалов» третируют и всячески притесняют. В Бернардинском саду собрались семьи в традиционном смысле этого слова. Встреча, инициированная популярным телеведущим Криступасом Кривицкасом, привлекла людей, которые поддерживают ценности, проверенные веками. А совсем рядом, в том же саду, собирались представители ЛГБТ-сообщества, пропагандирующие другой образ жизни.Примечательно, что представители ЛГБТ начали ходить рядом с традиционными семьями. Атмосфера накалялась: «Вот чего они здесь ходят? Что, больше негде ходить, они же специально провоцируют народ», - сказал некто Пятрас. Но К.Кривицкас заверил, что его единомышленники не предоставят своим оппонентам какую-нибудь возможность заявить, что их «нетрадиционалов» третируют и всячески притесняют.



Родители вместе с детьми старались как можно меньше обращать внимание на любителей других ценностей. Они играли, детей развлекал клоун, пускали мыльные пузыри… Депутат столичного горсовета Ромуальда Пошевецкая вместе с мужем пришли поддержать семьи.



А совсем рядом началось шествие сексуальных меньшинств. Все цвета радуги заполнили центр города. Большинство участников шествия - в вызывающих, откровенных нарядах танцевали под музыку. Прошлись они и рядом с Кафедральной площади, где в то время было немало молившихся католиков.











В глаза бросалось неприкрытое желание организаторов шествия непременно показать, что такой образ жизни – это всегда праздник и радость. Надписи на плакатах гласили, что ЛГБТ-сообщество хочет однополых браков и что никто не вправе приказывать им, кого нужно любить.



Позже, один из представителей ЛГБТ так и сказал, что «Baltic Pride» – это очень красивый праздник, и что его участники «не чувствовали агрессии от окружающих. А даже если она и была, то полиция со всем этим справилась бы».



«Baltic Pride» пришли поддержать член Вильнюсского горсовета Доналда Мейжелите, председатель новоиспечённой партии Свободы Аушрине Ауримайте. Кстати, Д.Мейжелите в недавнем интервью посоветовала Кривицкасу сходить к психологу, что, впрочем, не очень-то и удивляет: требуя толерантности от других, ЛГБТ нередко в штыки воспринимает иное мнение.



Фото автора



Один парень просто проходил мимо, но остановился также поддержать семьи: «Я просто вышел погулять, а тут такое... Я, конечно, лучше поддержу нормальные семьи, чем этих…».Родители вместе с детьми старались как можно меньше обращать внимание на любителей других ценностей. Они играли, детей развлекал клоун, пускали мыльные пузыри… Депутат столичного горсовета Ромуальда Пошевецкая вместе с мужем пришли поддержать семьи.А совсем рядом началось шествие сексуальных меньшинств. Все цвета радуги заполнили центр города. Большинство участников шествия - в вызывающих, откровенных нарядах танцевали под музыку. Прошлись они и рядом с Кафедральной площади, где в то время было немало молившихся католиков.В глаза бросалось неприкрытое желание организаторов шествия непременно показать, что такой образ жизни – это всегда праздник и радость. Надписи на плакатах гласили, что ЛГБТ-сообщество хочет однополых браков и что никто не вправе приказывать им, кого нужно любить.Позже, один из представителей ЛГБТ так и сказал, что «Baltic Pride» – это очень красивый праздник, и что его участники «не чувствовали агрессии от окружающих. А даже если она и была, то полиция со всем этим справилась бы».«Baltic Pride» пришли поддержать член Вильнюсского горсовета Доналда Мейжелите, председатель новоиспечённой партии Свободы Аушрине Ауримайте. Кстати, Д.Мейжелите в недавнем интервью посоветовала Кривицкасу сходить к психологу, что, впрочем, не очень-то и удивляет: требуя толерантности от других, ЛГБТ нередко в штыки воспринимает иное мнение. Йоана САЙКОВСКА , "Обзор" Категории: общество, в странах Балтии Ключевые слова: ЛГБТ-сообщество, «Baltic Pride» География: Литва, Вильнюс — статья прочитана 83 раза Комментарии