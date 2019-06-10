И снова вместе! 🔊 Воспроизвести







С 31 мая по 6 июня в российском городе Ханты-Мансийск проходили V всемирные игры юных соотечественников.



Соревнования, которые уже 5 год подряд собирают русскоязычных ребят из разных уголков света, состязания, которые помогают юным спортсменам почувствовать настоящий олимпийский дух!



Однако, как и в любых других соревнованиях подобного рода, главной целью являются вовсе не золотые медали, а возможность общения со сверстниками, возможность лучше познать культуру своих предков и ознакомиться с иностранными? традициями.



На этих играх были представлены 6 видов спорта (плаванье, мини-футбол, баскетбол 3х3, шахматы, художественная гимнастика и волейбол).



В этом году Югра приняла рекордное количество участников — 650 ребят из 60 стран мира! Соревнования, которые уже 5 год подряд собирают русскоязычных ребят из разных уголков света, состязания, которые помогают юным спортсменам почувствовать настоящий олимпийский дух!Однако, как и в любых других соревнованиях подобного рода, главной целью являются вовсе не золотые медали, а возможность общения со сверстниками, возможность лучше познать культуру своих предков и ознакомиться с иностранными? традициями.На этих играх были представлены 6 видов спорта (плаванье, мини-футбол, баскетбол 3х3, шахматы, художественная гимнастика и волейбол).В этом году Югра приняла рекордное количество участников — 650 ребят из 60 стран мира!



Но прежде чем участники погрузились в головокружительную атмосферу соревнований, многим предстояло не менее приключенческое путешествие на разных видах транспорта.



Стоит отметить профессиональную работу организаторов, благодаря которым все команды успешно добрались до места назначения.



Первым важным событием стало посещение Парка Победы и возложение цветов на могилы павших солдат. Как отметили организаторы, этот этап был одним из наиболее важных, напоминающий ребятам о героических и самоотверженных подвигах наших предков, благодаря которым мы всё ещё имеем возможность жить мирно.











Торжественная церемония открытия состоялась 1 июня. На церемонии присутствовали такие известные личности как Павел Колобков, Ирина Роднина и Руслан Проводников, произнёсший вместе с ребятами клятву спортсмена.



Уже на следующий день Ханты-Мансийск забурлил от спортивных состязаний.



Попутно с соревновательным процессом, каждый вечер ребята представляли визитные карточки, рассказывающие о культуре их государств. На одной их таких встреч представитель нашей команды Артём Фёдоров прочитал стихотворение собственного сочинения, посвящённое Ханты-Мансийску.



Также юные спортсмены участвовали в викторине, посвящённой русской культуре, где команда Литвы заняла 1 место!



5 июня были подведены итоги всех состязаний. Особенно успешно в нашей команде себя проявил 15-летний пловец Мартин Третьяк, выигравший 2 золотые медали: 50 м вольным стилем и 100 м комплексным плаванием.



Другие литовские пловцы (Артемий Маслюченко, Аурелия Андрияускайте и Айсте Слаткевичюте) также показали очень достойные результаты, например, в командной эстафете они заняли 4 место.



Порадовали результатами члены литовской команды по настольному теннису: Герда Шишановайте заняла 1 место, Вероника Ромашко - третье.











Нельзя не отметить и заслуги наших шахматистов, в командном зачёте занявших 5 место из среди 46 команд. Особенно порадовал Ростислав Щекачёв, набравший 8 личных очков из 11 возможных – это 8-е место среди 112 игроков, обыграв ряд очень сильных соперников.



Положительные эмоции увёз из Ханты-Мансийска и Артём Фёдоров, набравший 7 очков и также удачно сыгравший против сильных соперников.



Очень уверенно себя проявили и самые маленькие участники команды — Арсений и Арина Будяки (у обоих - по 6 очков). К слову, Арина, занявшая 6-е место среди 31 участниц, удостоилась награды «За самую красивую партию» в женском турнире!



От себя хотелось бы выразить отдельную благодарность волонтёрам, которые от чистой души помогали осваиваться командам, сопровождали их на всех мероприятиях и оказывали необходимую поддержку.











Волонтёром нашей команды был 17-летний старшеклассник и просто хороший парень Назар Кушнир, который профессионально выполнил свою работу.



5 июня, в 16.30 часов, состоялась торжественная церемония закрытия V игр соотечественников. И уже ранним утром 6 июня команды отправились в аэропорт.



Мы желаем всем ребятам успешной учёбы, новых спортивных достижений и семейного благополучия. И очень надеемся, что это мероприятие станет значимым, тёплым и приятным временем в их жизни, что дружба между этими ребятами не испугается больших расстояний и будет продолжаться!



Мы верим, что V всемирные игры юных соотечественников, займут почётное место в сердцах ребят!



Артём ФЁДОРОВ,



член литовской делегации



Фото Жанны Шибаевой



Нашу страну представляли 10 спортсменов: из Клайпеды шахматисты и пловцы и теннисисты из Вильнюса.Но прежде чем участники погрузились в головокружительную атмосферу соревнований, многим предстояло не менее приключенческое путешествие на разных видах транспорта.Стоит отметить профессиональную работу организаторов, благодаря которым все команды успешно добрались до места назначения.Первым важным событием стало посещение Парка Победы и возложение цветов на могилы павших солдат. Как отметили организаторы, этот этап был одним из наиболее важных, напоминающий ребятам о героических и самоотверженных подвигах наших предков, благодаря которым мы всё ещё имеем возможность жить мирно.Торжественная церемония открытия состоялась 1 июня. На церемонии присутствовали такие известные личности как Павел Колобков, Ирина Роднина и Руслан Проводников, произнёсший вместе с ребятами клятву спортсмена.Уже на следующий день Ханты-Мансийск забурлил от спортивных состязаний.Попутно с соревновательным процессом, каждый вечер ребята представляли визитные карточки, рассказывающие о культуре их государств. На одной их таких встреч представитель нашей команды Артём Фёдоров прочитал стихотворение собственного сочинения, посвящённое Ханты-Мансийску.Также юные спортсмены участвовали в викторине, посвящённой русской культуре, где команда Литвы заняла 1 место!5 июня были подведены итоги всех состязаний. Особенно успешно в нашей команде себя проявил 15-летний пловец Мартин Третьяк, выигравший 2 золотые медали: 50 м вольным стилем и 100 м комплексным плаванием.Другие литовские пловцы (Артемий Маслюченко, Аурелия Андрияускайте и Айсте Слаткевичюте) также показали очень достойные результаты, например, в командной эстафете они заняли 4 место.Порадовали результатами члены литовской команды по настольному теннису: Герда Шишановайте заняла 1 место, Вероника Ромашко - третье.Нельзя не отметить и заслуги наших шахматистов, в командном зачёте занявших 5 место из среди 46 команд. Особенно порадовал Ростислав Щекачёв, набравший 8 личных очков из 11 возможных – это 8-е место среди 112 игроков, обыграв ряд очень сильных соперников.Положительные эмоции увёз из Ханты-Мансийска и Артём Фёдоров, набравший 7 очков и также удачно сыгравший против сильных соперников.Очень уверенно себя проявили и самые маленькие участники команды — Арсений и Арина Будяки (у обоих - по 6 очков). К слову, Арина, занявшая 6-е место среди 31 участниц, удостоилась награды «За самую красивую партию» в женском турнире!От себя хотелось бы выразить отдельную благодарность волонтёрам, которые от чистой души помогали осваиваться командам, сопровождали их на всех мероприятиях и оказывали необходимую поддержку.Волонтёром нашей команды был 17-летний старшеклассник и просто хороший парень Назар Кушнир, который профессионально выполнил свою работу.5 июня, в 16.30 часов, состоялась торжественная церемония закрытия V игр соотечественников. И уже ранним утром 6 июня команды отправились в аэропорт.Мы желаем всем ребятам успешной учёбы, новых спортивных достижений и семейного благополучия. И очень надеемся, что это мероприятие станет значимым, тёплым и приятным временем в их жизни, что дружба между этими ребятами не испугается больших расстояний и будет продолжаться!Мы верим, что V всемирные игры юных соотечественников, займут почётное место в сердцах ребят! специально для «Обзора» Категории: общество, спорт, в России Ключевые слова: Ханты-Мансийск, V Всемирные игры юных соотечественников — статья прочитана 28 раз Комментарии