В Вильнюсе - встреча с «Красной Шапочкой» 🔊 Воспроизвести По приглашению медиаклуба "Формат-А3" 20 июня в Вильнюсе выступит известная российская актриса и теле- и радиоведущая, любимица миллионов зрителей медиаклуба "Формат-А3". Она примет участие в публичной встрече на тему "О роли личности в кино и в истории".



Яна Поплавская стала известна на весь Советский Союз 42 года тому назад, когда на экраны вышла сказка "Про Красную Шапочку" (1977). Именно это кино сформировало ее биографию.



Харизма этого юного дарования всегда бросалась в глаза. Свою первую роль малышка могла сыграть еще в четыре года, когда ее заметил сам Ролан Быков. Он поинтересовался у Яны, хочет ли та сняться в кино. Девочка отказалась. Вместо нее сыграла другая.



Через два года ей снова предложили роль, правда, мальчика. Но при монтаже этот эпизод вырезали. Маленькая Яна очень расстроилась, проплакав весь день премьерного показа. А в десять лет состоялся ее дебют на театральной сцене - в Театре на Таганке Поплавскую заметил сам Юрий Любимов и дал ей роль в спектакле о войне "Перекресток". Яна Поплавская стала известна на весь Советский Союз 42 года тому назад, когда на экраны вышла сказка "Про Красную Шапочку" (1977). Именно это кино сформировало ее биографию.Харизма этого юного дарования всегда бросалась в глаза. Свою первую роль малышка могла сыграть еще в четыре года, когда ее заметил сам Ролан Быков. Он поинтересовался у Яны, хочет ли та сняться в кино. Девочка отказалась. Вместо нее сыграла другая.Через два года ей снова предложили роль, правда, мальчика. Но при монтаже этот эпизод вырезали. Маленькая Яна очень расстроилась, проплакав весь день премьерного показа. А в десять лет состоялся ее дебют на театральной сцене - в Театре на Таганке Поплавскую заметил сам Юрий Любимов и дал ей роль в спектакле о войне "Перекресток". Через некоторое время Яна Поплавская снялась в одном из первых выпусков "Ералаша". А затем сыграла одну из главных ролей в телевизионном фильме "Фантазии Веснухина". С этой картины и началась кинематографическая биография Яны Поплавской.



Режиссер Леонид Нечаев искал около года героиню на роль Красной Шапочки. И куда бы он ни обращался, ему везде советовали: "Есть Яна Поплавская. Попробуйте ее снять. Это врожденная Красная Шапочка". Сначала, после просмотра любительских фотографий, Нечаев отказался ее даже просто посмотреть. Время шло, поиски продолжались, а все по-прежнему советовали только Поплавскую. Наконец он согласился. "Нечаев сел на стул и стал смотреть на меня. Я начала читать "Про слона Хортона", который высиживал яйца," – вспоминает Яна. Итог ее чтения был таков: ее схватили на руки и стали кружить, а Нечаев вздохнул: "Наконец-то я тебя нашел! Снимать буду только ее!".



Юной актрисе очень повезло. Она снялась с такими актерами, как Владимир Басов, Ролан Быков, Рина Зеленая, Николай Трофимов.



Яна Поплавская родилась в 1967 году в Москве в семье творческих работников. С 7 лет занималась художественной гимнастикой, кандидат в мастера спорта. Окончила Театральное училище им. Щукина (курс Аллы Казанской), причем на последнем курсе в 1987 году была отчислена ректором Владимиром Этушем за прогул, связанный с участием в съемках фильма "Узник замка Иф" в Одессе. Смогла восстановиться и вскоре защитила диплом.



Работала в театре "Современник 2", затем в театре Василия Ливанова "Детектив". С 1991 года Яна Поплавская работает на телевидении, в 1994 -1995 годах вела программу "Видеомикс" и до 2010 года — телепередачу "Времечко". Работает на радио "Сити-FM".



Преподает на факультете журналистики МГУ и в Институте Телевидения и Радиовещания "Останкино". Академик академии Российского телевидения.



В 2013 году Яна Поплавская координировала сбор гуманитарной помощи для семей, пострадавших от наводнения в Амурской области, участвовала в организации доставки грузов в зону бедствия, работала в регионе в качестве волонтера. На фестивале "Амурская осень" в Благовещенске Яна Поплавская была награждена призом губернатора Амурской области "за неоценимую помощь пострадавшим в наводнении".







"Всего отправили 52 тонны. Это 9 самолетов, которые выделили Министерство обороны и "Трансаэро". Считаю, что если я могу помочь, то почему не помочь? Я - медийный человек, я постоянно занимаюсь благотворительностью. Я выступала в ООН, где рассказывала волонтерам из 25 стран мира о том, как обычный человек - такой, как я, может успешно сотрудничать с государством. Мне никогда не отказывали в перевозке грузов, а это стоит больших денег", - отмечает свою гражданскую позицию Яна Поплавская.



А еще гостья клуба недавно презентовала книгу.



"Вышла моя самая первая книга! Я назвала ее "Встань и иди! Иначе нельзя", чтобы каждый из вас понял - любую проблему, кроме фатальности, можно решить. Какой бы патовой вам ни казалась ситуация, нужно завязаться в узел, рассыпаться в прах, как рассыпаются фениксы, чтобы потом возродиться и идти вперед. И тогда вы увидите, что рядом с закрытой наглухо дверью вдруг открылось окно, ощутите, что жизнь протягивает вам руку помощи. Когда вы решите идти только вперед, решать проблемы станет гораздо проще!", - сообщила читателям автор книги.



Встреча с Яной Поплавской состоится 20 июня в Вильнюсе, в конференц-зале гостиницы "Panorama" (ул. Соду,14, бывший "Гинтарас", у вокзала). Начало в 18-00.



Вход свободный с обязательной предварительной регистрацией по e-mail: formatasa3lt@gmail.com или по телефону 8 621 74775. Инф. «Обзора» Категории: культура, в странах Балтии Ключевые слова: медиаклуб, "Формат-А3", медиаклуба "Формат-А3" — статья прочитана 154 раза Комментарии