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В Харькове оборвался канатный мост с людьми



На харьковском пляже оборвался и упал в воду канатный мост, на котором находились отдыхающие, сообщает АиФ.

Отдыхающие раскачивали канатный мост, и он не выдержал. Люди упали в воду вместе с ним. Обошлось без жертв.

Инцидент произошел в воскресенье, 9 июня, соответствующее видео очевидцы выложили в соцсети.

По словам очевидцев, на Журавлевском водохранилище группа отдыхающих забралась на канатный мост и начала его раскачивать. Конструкция не выдержала и обрушилась вместе с людьми. Никто не пострадал, несколько человек отделались царапинами и ссадинами.

На этот мост обычно пропускали ограниченное количество людей, чтобы не перегружать сооружение. Но в воскресенье на пляже не было охраны.
«Обычно на мост пускали не более четырех человек, но сегодня охрана отсутствовала и посетители решили оторваться по полной», - прокомментировал происшествие свидетель.



Ранее мы сообщали о том, что ДТП с участием пяти транспортных средств случилось вечером накануне, 8 июня.

Как отмечается в сообщении, на ул. Объездная в городе Золочев, водитель грузового автомобиля ГАЗ притормозил, в результате чего управляемый им автомобиль занесло на встречную полосу движения, где произошло столкновение с микроавтобусом Mercedes-Benz. В дальнейшем груз автомобиля ГАЗ (бочка 200 л.) выпал с борта и повредил три автомобиля: Chevrolet Captiva, Honda CR-V и Opel Combo.

Все пострадавшие были доставлены в Золочевскую ЦРБ. Обстоятельства происшествия устанавливаются.
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Категории: общество, чп и криминал
Ключевые слова: мост, пострадавшие, канаты, обрыв
География: Украина, Харьков
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добавлена сегодня, 10 июня, 15:00

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