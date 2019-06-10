В Харькове оборвался канатный мост с людьми

На харьковском пляже оборвался и упал в воду канатный мост, на котором находились отдыхающие, сообщает АиФ.
Отдыхающие раскачивали канатный мост, и он не выдержал. Люди упали в воду вместе с ним. Обошлось без жертв.
Инцидент произошел в воскресенье, 9 июня, соответствующее видео очевидцы выложили в соцсети.
По словам очевидцев, на Журавлевском водохранилище группа отдыхающих забралась на канатный мост и начала его раскачивать. Конструкция не выдержала и обрушилась вместе с людьми. Никто не пострадал, несколько человек отделались царапинами и ссадинами.
На этот мост обычно пропускали ограниченное количество людей, чтобы не перегружать сооружение. Но в воскресенье на пляже не было охраны.
«Обычно на мост пускали не более четырех человек, но сегодня охрана отсутствовала и посетители решили оторваться по полной», - прокомментировал происшествие свидетель.
Ранее мы сообщали о том, что ДТП с участием пяти транспортных средств случилось вечером накануне, 8 июня.
Как отмечается в сообщении, на ул. Объездная в городе Золочев, водитель грузового автомобиля ГАЗ притормозил, в результате чего управляемый им автомобиль занесло на встречную полосу движения, где произошло столкновение с микроавтобусом Mercedes-Benz. В дальнейшем груз автомобиля ГАЗ (бочка 200 л.) выпал с борта и повредил три автомобиля: Chevrolet Captiva, Honda CR-V и Opel Combo.
Все пострадавшие были доставлены в Золочевскую ЦРБ. Обстоятельства происшествия устанавливаются.
Ранее мы сообщали о том, что ДТП с участием пяти транспортных средств случилось вечером накануне, 8 июня.
Как отмечается в сообщении, на ул. Объездная в городе Золочев, водитель грузового автомобиля ГАЗ притормозил, в результате чего управляемый им автомобиль занесло на встречную полосу движения, где произошло столкновение с микроавтобусом Mercedes-Benz. В дальнейшем груз автомобиля ГАЗ (бочка 200 л.) выпал с борта и повредил три автомобиля: Chevrolet Captiva, Honda CR-V и Opel Combo.
Все пострадавшие были доставлены в Золочевскую ЦРБ. Обстоятельства происшествия устанавливаются.