«Про Федота-стрельца, удалого молодца» 🔊 Воспроизвести







Казалось бы, совсем недавно в Литве с большим успехом прошли гастроли Театра одесского разлива «Ланжеронъ», и вот уже 25 июня по многочисленным просьбам этот театр привозит в Вильнюс свой новый спектакль-сказку для взрослых в стихах Леонида Филатова «Про Федота-стрельца, удалого молодца».



Это кладезь афоризмов на все случаи жизни! Под острым и умным юмором здесь прячется и сатира, и ирония. В руках Заслуженного артиста Украины Виталия Бондарева уникальные контактные шляпы-образы под руководством режиссёра Галины Панибратец оживают весело, мудро, поэтично и эксцентрично!



Сказка ложь – да в ней намёк, что «у нас спокон веков нет суда на дураков»!



Основатели «Ланжерона» опять напомнят литовской публике о себе, о творческом союзе одесского режиссёра Галины Панибратец и харьковского артиста Виталия Бондарева. Это кладезь афоризмов на все случаи жизни! Под острым и умным юмором здесь прячется и сатира, и ирония. В руках Заслуженного артиста Украины Виталия Бондарева уникальные контактные шляпы-образы под руководством режиссёра Галины Панибратец оживают весело, мудро, поэтично и эксцентрично!Сказка ложь – да в ней намёк, что «у нас спокон веков нет суда на дураков»!Основатели «Ланжерона» опять напомнят литовской публике о себе, о творческом союзе одесского режиссёра Галины Панибратец и харьковского артиста Виталия Бондарева.



Галине Панибратец удалось создать спектакль для одного исполнителя — актёра, способного представить дюжину ярких характеров далеко не сказочных персонажей, но со сказочными именами. Для этого ей, изменив фабульную окраску сказки, пришлось стать и постановщиком, и сценографом, и автором универсальных костюмов масок, живущих на малом пространстве двух широкополых шляп. Ведь смена мест действия Скомороха-потешника сопровождается поворотом шляпы, на разных сторонах которой отображено несколько картинных перемен.











Каждый поворот шляпы обязывает артиста, оставаясь в предлагаемых обстоятельствах Скомороха, быстро перевоплощаться из Царя в Федота, затем в Царевну, Няньку, Генерала, в Голубицу-Марусю и Бабу-Ягу. Иными словами, Виталий Бондарев, будучи в личине реального Скомороха-потешника, оживляет перчаточных кукол, способных вести диалог со своими перчаточными же партнёрами.



Ох, и чудеса порой происходят на сценах театров!



Словом, в очередной раз получите огромное удовольствие от увиденного и услышанного!



Нешто я да не пойму при моём-то при уму?..



Спектакль рассчитан на аудиторию от 13 лет и старше.



Продолжительность спектакля – 1 час 30 мин.



Не пропустите!



Спектакль состоится 25 июня (начало в 19 час.) в Вильнюсе, театр МИ (ул. Траку 9/1, Дворец францисканцев).



Билеты продаются. А всё началось в городе Харькове, в Доме Актёра, где при двойном аншлаге (такое случается, когда в театре собирается зрителей вдвое больше допустимого) был показан новый спектакль «Про Федота-стрельца, удалого молодца». В основу ироничного действа легла известная поэтическая версия Леонида Филатова народной сказки «Поди туда — не знаю куда, принеси то — не знаю что».Галине Панибратец удалось создать спектакль для одного исполнителя — актёра, способного представить дюжину ярких характеров далеко не сказочных персонажей, но со сказочными именами. Для этого ей, изменив фабульную окраску сказки, пришлось стать и постановщиком, и сценографом, и автором универсальных костюмов масок, живущих на малом пространстве двух широкополых шляп. Ведь смена мест действия Скомороха-потешника сопровождается поворотом шляпы, на разных сторонах которой отображено несколько картинных перемен.Каждый поворот шляпы обязывает артиста, оставаясь в предлагаемых обстоятельствах Скомороха, быстро перевоплощаться из Царя в Федота, затем в Царевну, Няньку, Генерала, в Голубицу-Марусю и Бабу-Ягу. Иными словами, Виталий Бондарев, будучи в личине реального Скомороха-потешника, оживляет перчаточных кукол, способных вести диалог со своими перчаточными же партнёрами.Ох, и чудеса порой происходят на сценах театров!Словом, в очередной раз получите огромное удовольствие от увиденного и услышанного!Нешто я да не пойму при моём-то при уму?..Спектакль рассчитан на аудиторию от 13 лет и старше.Продолжительность спектакля – 1 час 30 мин.Не пропустите!Спектакль состоится 25 июня (начало в 19 час.) в Вильнюсе, театр МИ (ул. Траку 9/1, Дворец францисканцев).Билеты продаются. Инф. «Обзора» Категории: культура, в странах Балтии Ключевые слова: гастроли, Театр одесского разлива, «Ланжеронъ», «Про Федота-стрельца, удалого молодца» — статья прочитана 100 раз Комментарии