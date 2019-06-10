В Гонконге сотни тысяч людей вышли на акцию протеста. Китай винит в этом внешние силы 🔊 Воспроизвести EPA Image caption В воскресенье на улицы Гонконга вышло несколько сотен тысяч человек



В Гонконге состоялась крупнейшая акция протеста из-за предлагаемых изменений законодательства об экстрадиции в материковый Китай. Китайские государственные СМИ возложили вину на "силы из-за рубежа", которые пытаются "навредить Китаю", сообщает



Протесты в воскресенье стали, вероятно, самыми массовыми с 1997 года, когда Британия вернула город под суверенитет Китая. Организаторы оценили количество вышедших на улицы людей свыше миллиона. Полиция - в 240 тысяч.



Поводом для протестов стали рассматриваемые изменения в законодательство, регулирующее экстрадицию из автономного района людей, обвиняемых в преступлениях властями других стран. Если поправку примут, жителей города смогут экстрадировать даже в те страны, с которыми у Гонконга нет об этом договора, в том числе в Тайвань, Макао и материковую часть Китая. В Гонконге состоялась крупнейшая акция протеста из-за предлагаемых изменений законодательства об экстрадиции в материковый Китай. Китайские государственные СМИ возложили вину на "силы из-за рубежа", которые пытаются "навредить Китаю", сообщает ВВС Протесты в воскресенье стали, вероятно, самыми массовыми с 1997 года, когда Британия вернула город под суверенитет Китая. Организаторы оценили количество вышедших на улицы людей свыше миллиона. Полиция - в 240 тысяч.Поводом для протестов стали рассматриваемые изменения в законодательство, регулирующее экстрадицию из автономного района людей, обвиняемых в преступлениях властями других стран. Если поправку примут, жителей города смогут экстрадировать даже в те страны, с которыми у Гонконга нет об этом договора, в том числе в Тайвань, Макао и материковую часть Китая. Критики поправки считают, что она отнимет у Гонконга серьезную долю автономии, и опасаются, что в китайской судебной системе права экстрадируемых окажутся незащищенными. В настоящее время подозреваемых из Гонконга в материковый Китай не экстрадируют.



Парламент Особого административного района Гонконг обсудит поправки 12 июня.



Что произошло?



В воскресенье несколько сотен тысяч человек прошли по улицам города в белой одежде. Под конец шествия начались столкновения протестующих с полицией.



Столкновения были локальными и не переросли в массовые. Протестующие пытались проникнуть в здание законодательного собрания, снеся временные ограждения, установленные полицией.



Полицейские применили перечные баллончики и дубинки. На некоторых снимках видны люди с окровавленными лицами. По меньшей мере трое полицейских и журналист пострадали, сообщили в полиции.



Что говорят китайские СМИ?



"Некоторые жители Гонконга поддались на трюки оппозиции и их зарубежных союзников и начали поддерживать кампанию против экстрадиции, - пишет газета China Daily в редакционной колонке. - Любой здравомыслящий человек" поддержит "давно назревший" законопроект, предназначенный для того чтобы "устранить пробелы в законодательстве и не дать Гонконгу превратиться в безопасное место для преступников".



В материковом Китае новости о протестах в Гонконге цензурировали: иностранные СМИ, сообщавшие о них, блокировались, а поисковые сайты направляли пользователей на проправительственные СМИ.



Но ведь Гонконг и так часть Китая?



Особый административный район Гонконг - бывшая британская колония, которая после возврата Китаю в 1997 году имеет автономный статус и управляется по принципу "одна страна - две системы".



У Гонконга свои законы, права и свободы его жителей защищены лучше, чем в материковом Китае.



Гонконг имеет соглашения об экстрадиции с 20 странами, включая США и Британию, но не с Китаем. Переговоры по этому вопросу между Гонконгом и материковым Китаем продолжаются около 20 лет. bbc.com Категории: общество, чп и криминал Ключевые слова: Китай, полиция, протесты, Гонконг — статья прочитана 170 раз Комментарии