ИААФ продлила дисквалификацию российских легкоатлетов. Они могут пропустить чемпионат мира 🔊 Воспроизвести GETTY IMAGES Image caption Россиянину Сергею Шубенкову разрешено выступать под нейтральным флагом



Российские спортсмены могут пропустить чемпионат мира по легкой атлетике этого года из-за того, что Международная ассоциация легкоатлетических федераций (ИААФ) проголосовала за продление дисквалификации россиян, обвиненных в употреблении допинга, сообщает



Это решение ИААФ приняла в воскресенье на своей встрече в Монако. Дисквалификация продлевается уже в 11 раз.



Российские легкоатлеты не могут участвовать в международных соревнованиях с ноября 2015 года после допингового скандала, в котором оказались замешаны российские власти. Российские спортсмены могут пропустить чемпионат мира по легкой атлетике этого года из-за того, что Международная ассоциация легкоатлетических федераций (ИААФ) проголосовала за продление дисквалификации россиян, обвиненных в употреблении допинга, сообщает ВВС Это решение ИААФ приняла в воскресенье на своей встрече в Монако. Дисквалификация продлевается уже в 11 раз.Российские легкоатлеты не могут участвовать в международных соревнованиях с ноября 2015 года после допингового скандала, в котором оказались замешаны российские власти. Чемпионат мира по легкой атлетике в этом году пройдет с 28 сентября по 6 октября.



По условиям дисквалификации россияне не могут выступать на нем в составе сборной страны. Однако спортсмены, не замешанные в скандале, могут выступать под нейтральным флагом.



В августе 2018 года на чемпионате Европы в Берлине под нейтральным флагом участвовало более 70 российских легкоатлетов.



Позиция ИААФ остается более жесткой, чем решения Спортивного арбитражного суда, антидопингового агентства ВАДА и Международного олимпийского комитета.



В феврале 2018 года Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне удовлетворил апелляции российских спортсменов, аннулировав решение Международного олимпийского комитета об их пожизненном отстранении от Олимпиады.



А сентябре того же года комитет по соответствию Всемирного антидопингового агентства принял решение рекомендовать исполкому ВАДА восстановить Российское антидопинговое агентство в правах. bbc.com Категории: спорт, в мире, чп и криминал Ключевые слова: Россия, суд, допинг, легкоатлеты, Макларен, отстранение, ИААФ — статья прочитана 91 раз Комментарии