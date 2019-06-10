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ИААФ продлила дисквалификацию российских легкоатлетов. Они могут пропустить чемпионат мира

GETTY IMAGES Image caption Россиянину Сергею Шубенкову разрешено выступать под нейтральным флагом


Российские спортсмены могут пропустить чемпионат мира по легкой атлетике этого года из-за того, что Международная ассоциация легкоатлетических федераций (ИААФ) проголосовала за продление дисквалификации россиян, обвиненных в употреблении допинга, сообщает ВВС.

Это решение ИААФ приняла в воскресенье на своей встрече в Монако. Дисквалификация продлевается уже в 11 раз.

Российские легкоатлеты не могут участвовать в международных соревнованиях с ноября 2015 года после допингового скандала, в котором оказались замешаны российские власти.
Чемпионат мира по легкой атлетике в этом году пройдет с 28 сентября по 6 октября.

По условиям дисквалификации россияне не могут выступать на нем в составе сборной страны. Однако спортсмены, не замешанные в скандале, могут выступать под нейтральным флагом.

В августе 2018 года на чемпионате Европы в Берлине под нейтральным флагом участвовало более 70 российских легкоатлетов.

Позиция ИААФ остается более жесткой, чем решения Спортивного арбитражного суда, антидопингового агентства ВАДА и Международного олимпийского комитета.

В феврале 2018 года Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне удовлетворил апелляции российских спортсменов, аннулировав решение Международного олимпийского комитета об их пожизненном отстранении от Олимпиады.

А сентябре того же года комитет по соответствию Всемирного антидопингового агентства принял решение рекомендовать исполкому ВАДА восстановить Российское антидопинговое агентство в правах.
bbc.com
Категории: спорт, в мире, чп и криминал
Ключевые слова: Россия, суд, допинг, легкоатлеты, Макларен, отстранение, ИААФ
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добавлена сегодня, 10 июня, 16:00

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