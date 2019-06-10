Наше общее наследие

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В Калининградской областной научной библиотеке состоялось мероприятие, в очередной раз объединившее людей Литвы и России, глубоко знающих и уважающих историю общего региона – Восточной Пруссии.



Известный литовский художник, член Союза художников Литвы, лауреат премии им. Л. Резы Романас Борисовас (более 70 персональных выставок по всему миру) открыл здесь выставку акварелей руин Восточной Пруссии и провёл презентацию художественного альбома «Königsberg - Калининград. Несостоявшееся наследие».



Это не первая выставка Р.Борисоваса в Калининграде, ещё он известен скульптурной композицией «Кёнигсберг 1930». Литовский художник делом вносит значительный вклад в развитие культурных связей между Калининградской областью и Литвой. Известный литовский художник, член Союза художников Литвы, лауреат премии им. Л. Резы Романас Борисовас (более 70 персональных выставок по всему миру) открыл здесь выставку акварелей руин Восточной Пруссии и провёл презентацию художественного альбома «Königsberg - Калининград. Несостоявшееся наследие».Это не первая выставка Р.Борисоваса в Калининграде, ещё он известен скульптурной композицией «Кёнигсберг 1930». Литовский художник делом вносит значительный вклад в развитие культурных связей между Калининградской областью и Литвой.



Тогда в 1965 году, когда плёнка в фотоаппарате закончилась, он взялся за карандаш. Эти впечатления в карандашных набросках и легли в основу серии работ, посвящённых руинам Восточной Пруссии.



Его работы - это своеобразная летопись исчезновения: в работах запечатлена культура, существовавшая в течении 700 лет и на данный момент исчезнувшая. Эта история связана с корнями художника, с его предками по материнской линии, которые в этих местах жили веками.











Рассказы матери, которая была родом из Мазурии, о фантастических местах с озёрами и сумасшедшей природой оставили след в душе маленького Романаса. И когда в действительности сказка оказалась разрушенной, то тема этих разрушений и стала осью работ длиною в целую жизнь, сначала это была деятельность для души, а со временем переросла в потребность.



Альбом восточно-прусских акварелей, включивший около 90 работ, - хроника этой земли: развалины храмов, крепостей и кирх – эти немые свидетели прошлого, груды битого кирпича на месте строений – это жестокая судьба, действительность края.



Его история представлена в акварелях литовского художника, в этих художественно осмысленных документах, остановивших время. Душевно выполненные работы заставляют задуматься о действительных ценностях прошедших эпох.



За это время – почти за 50 лет художником было сделано более трёхсот работ, посвящённых руинам Восточной Пруссии, около сотни – Кёнигсбергу.











На выставке в библиотеке Калининграда представлены 24 акварели – это копии, выполненные Р.Борисовасом со своих же картин особым образом, они не боятся света. Копии пришлось выполнить так как их проще вывозить за рубеж, а это даёт возможность шире показать историю региона.



Из 24 строений, представленных на акварелях выставки, половины на данный момент нет в реальной действительности. Небольшая часть из них реконструирована, что то законсервировано, а большая часть оставшегося ждёт своего естественного разрушения. Именно такая ситуация и подчёркивает важность дела, дела памяти, которому посвятил себя сейчас уже житель Ниды и Клайпеды Р.Борисовас.



В представленный альбом вошли работы Р.Борисовас с 1965 по 2018 год. Идея же создания альбома возникла лет 20 назад. Подобное тематическое издание выходит впервые.











Огромную, титаническую работу по созданию альбома выполнил редактор-составитель калининградец Алексей Попов: он придумал стратегию, порядок работ, внешний вид. Р.Борисовас тепло называет А.Попова – главным героем издания.



Поздравить автора с открытием выставки и выходом альбома пришли калининградские друзья Романаса Борисоваса.



Директор библиотеки Елена Кошемчук выразила благодарность автору за важное дело, председатель областной писательской организации Борис Бартфельд к красивым словам виновнику торжества добавил и своё стихотворение, был известный архивист Анатолий Бахтин, участники совместной с Борисовасом яхтенной экспедиции Клайпеда-Лиепая, художники, краеведы.



Вероятно, лейтмотивом вечера стоит взять слова М. Ломоносова: «Народ, не знающий своего прошлого, не имеет будущего».











«Приятно, что собрался полный зал, что есть молодёжь. Благодарен, что работами интересуются. Это большая награда», - отметил Романас в ответном слове.



А 12 июня в белорусском Косово в отреставрированном замке открывается выставка литовского художника Р.Борисоваса из 40 акварелей «Поэзия руин». Название, согласитесь, говорящее.



Фото автора



Впервые в 16 лет вильнюсец Романас в Калининградской области, почти в центре Европы, увидел уникальное место, и увиденное потрясло юношу до глубины души и помогло выбрать смысл деятельности на всю его жизни.Тогда в 1965 году, когда плёнка в фотоаппарате закончилась, он взялся за карандаш. Эти впечатления в карандашных набросках и легли в основу серии работ, посвящённых руинам Восточной Пруссии.Его работы - это своеобразная летопись исчезновения: в работах запечатлена культура, существовавшая в течении 700 лет и на данный момент исчезнувшая. Эта история связана с корнями художника, с его предками по материнской линии, которые в этих местах жили веками.Рассказы матери, которая была родом из Мазурии, о фантастических местах с озёрами и сумасшедшей природой оставили след в душе маленького Романаса. И когда в действительности сказка оказалась разрушенной, то тема этих разрушений и стала осью работ длиною в целую жизнь, сначала это была деятельность для души, а со временем переросла в потребность.Альбом восточно-прусских акварелей, включивший около 90 работ, - хроника этой земли: развалины храмов, крепостей и кирх – эти немые свидетели прошлого, груды битого кирпича на месте строений – это жестокая судьба, действительность края.Его история представлена в акварелях литовского художника, в этих художественно осмысленных документах, остановивших время. Душевно выполненные работы заставляют задуматься о действительных ценностях прошедших эпох.За это время – почти за 50 лет художником было сделано более трёхсот работ, посвящённых руинам Восточной Пруссии, около сотни – Кёнигсбергу.На выставке в библиотеке Калининграда представлены 24 акварели – это копии, выполненные Р.Борисовасом со своих же картин особым образом, они не боятся света. Копии пришлось выполнить так как их проще вывозить за рубеж, а это даёт возможность шире показать историю региона.Из 24 строений, представленных на акварелях выставки, половины на данный момент нет в реальной действительности. Небольшая часть из них реконструирована, что то законсервировано, а большая часть оставшегося ждёт своего естественного разрушения. Именно такая ситуация и подчёркивает важность дела, дела памяти, которому посвятил себя сейчас уже житель Ниды и Клайпеды Р.Борисовас.В представленный альбом вошли работы Р.Борисовас с 1965 по 2018 год. Идея же создания альбома возникла лет 20 назад. Подобное тематическое издание выходит впервые.Огромную, титаническую работу по созданию альбома выполнил редактор-составитель калининградец Алексей Попов: он придумал стратегию, порядок работ, внешний вид. Р.Борисовас тепло называет А.Попова – главным героем издания.Поздравить автора с открытием выставки и выходом альбома пришли калининградские друзья Романаса Борисоваса.Директор библиотеки Елена Кошемчук выразила благодарность автору за важное дело, председатель областной писательской организации Борис Бартфельд к красивым словам виновнику торжества добавил и своё стихотворение, был известный архивист Анатолий Бахтин, участники совместной с Борисовасом яхтенной экспедиции Клайпеда-Лиепая, художники, краеведы.Вероятно, лейтмотивом вечера стоит взять слова М. Ломоносова: «Народ, не знающий своего прошлого, не имеет будущего».«Приятно, что собрался полный зал, что есть молодёжь. Благодарен, что работами интересуются. Это большая награда», - отметил Романас в ответном слове.А 12 июня в белорусском Косово в отреставрированном замке открывается выставка литовского художника Р.Борисоваса из 40 акварелей «Поэзия руин». Название, согласитесь, говорящее. Ирина БЕЛЯЕВА , "Обзор" Категории: в России, в странах Балтии Ключевые слова: Калининград, Кёнигсберг, Романас Борисовас География: Россия, Калининград — статья прочитана 174 раза Комментарии