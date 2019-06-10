Экономика Литвы: цифры и факты 🔊 Воспроизвести



За год в Балтийских странах потребительские цены на товары и услуги в наименьшей степени выросли в Литве.



По данным национальных статистических служб, годовая инфляция (12-месячная) в мае в Литве составила 2,7%, в Латвии – 3,3%, а в Эстонии – 3,1%.



Потребительские товары в Литве за год выросли в цене на 2,1%, а услуги – на 4,3%, в Латвии – соответственно на 3,4% и на 3,1%, а в Эстонии – на 2,3% и на 4,7%.



В мае во всех трех Балтийских государствах фиксировалась месячная инфляция в 0,2%.



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В Литве в мае была месячная инфляция 0,2%. Цены на потребительские товары и услуги в стране растут пятый месяц подряд.



Департамент статистики сообщил, что годовая инфляция (в мае по сравнению с маем 2018 года) составила 2,7%, а среднегодовая инфляция – 2,4% (в апреле – 2,8% и 2,4% соответственно). За год в Балтийских странах потребительские цены на товары и услуги в наименьшей степени выросли в Литве.По данным национальных статистических служб, годовая инфляция (12-месячная) в мае в Литве составила 2,7%, в Латвии – 3,3%, а в Эстонии – 3,1%.Потребительские товары в Литве за год выросли в цене на 2,1%, а услуги – на 4,3%, в Латвии – соответственно на 3,4% и на 3,1%, а в Эстонии – на 2,3% и на 4,7%.В мае во всех трех Балтийских государствах фиксировалась месячная инфляция в 0,2%.* * *В Литве в мае была месячная инфляция 0,2%. Цены на потребительские товары и услуги в стране растут пятый месяц подряд.Департамент статистики сообщил, что годовая инфляция (в мае по сравнению с маем 2018 года) составила 2,7%, а среднегодовая инфляция – 2,4% (в апреле – 2,8% и 2,4% соответственно). Цены на потребительские товары за месяц повысились на 0,4%, цены на услуги снизились на 0,1%, за год - выросли на 2,1% и на 4,3% соответственно.



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Контролируемый государством оператор терминалов нефтепродуктов и терминала сжиженного природного газа (ТСПГ) Klaipedos nafta за пять месяцев этого года получил 49,7 млн евро выручки – на 11,9% больше, чем в январе-мае прошлого года (44,4 млн евро).



Только в мае по сравнению с маем прошлого года доходы предприятия сократились на 1,2% до 8,5 млн евро, сообщила компания Klaipedos nafta предварительные результаты через Вильнюсскую биржу Nasdaq.



На нефтетерминалах компании в январе-мае этого года было отгружено 2,42 млн тонн нефтепродуктов – на 21,4% меньше, чем за такой же период прошлого года (3,078 млн тонн). Только в мае на нефтетерминалах было отгружено 0,446 млн тонн – на 30% меньше, чем в мае 2018 года (0,637 млн тонн).



"Результаты погрузки в мае обусловлены преимущественно инцидентами на нефтепроводе "Дружба", которые заметно уменьшили транзит нефтепродуктов и повлияли на результаты погрузок нефтепродуктов", - говорится в сообщении компании.



Как сообщает Klaipedos nafta, на общем снижении объемов погрузок за пять месяцев также повлияло и сокращение потоков нефтепродуктов с нефтеперерабатывающего завода Orlen Lietuva в этот период, а также сокращение объемов транзитных грузов темных нефтепродуктов в первом квартале года.



ТСПГ за пять месяцев года регазифицировал и отгрузил 3,989 тераватт-часов газа – на 7,8% больше, чем за такой же период прошлого года (3,699 тераватт-часов). Только в мае на ТСПГ регазифицировано и отгружено 1,774 тераватт-часов газа – на 22,3% больше, чем в мае 2018 года (1,45 тераватт-часов).



Государству принадлежит 72,32% акций Klaipedos nafta, еще 10,41% принадлежит концерну Achemos grupe.



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Контролируемый предприятием INVL Asset Management одной из крупнейших в странах Балтии групп по управлению имуществом Invalda INVL инвестиционный фонд частного капитала INVL Baltic Sea Growth Fund инвестирует до 30 млн евро в бизнес по производству картона одной из крупнейших групп бумажной и деревоперерабатывающей промышленности в странах Балтии Grigeo.



Дочернее предприятие INVL Baltic Sea Growth Fund – BSGF Salvus в два этапа приобретет до 49,99% акций контролируемой Grigeo компании Grigeo investiciju valdymas. Завершить сделку намечается после выполнения предусмотренных в договоре условий и получения разрешения Совета по конкуренции (СК,антимонопольной службы), говорится в сообщении Grigeo.



Grigeo investicijų valdymas контролирует принадлежащие группе предприятия по производству картона Grigeo Klaipeda, Grigeo Recycling, латвийское Grigeo Recycling и украинское Mena Pak, а также получит в управление предприятие Grigeo Packaging.



По словам главы Grigeo Гинтаутаса Пангониса, привлечение инвестиций знаменует новый этап развития группы и последовательные шаги по укреплению позиций в Балтийском регионе.



"Мы ощущаем растущую потребность в картоне и изделий из него, поэтому в течение пяти ближайших лет мы планируем втрое увеличить производственные мощности. Намечается инвестировать в новую фабрику производства бумаги из вторичного сырья, общая стоимость которой составит 150 млн евро. Мы надеемся, что инвестиции фонда и опыт команды будут способствовать и росту компании, и закреплению позиций на внешних рынках", – сказал Г. Пангонис для пресс-релиза.



По его словам, строительство новой фабрики намечается финансировать на средства, накопленные предприятиями Grigeo, инвестиций фонда, кредитов, предоставленных финансовыми учреждениями. Новая фабрика по производству картона будет построена в Литве или в одной из стран, где действуют контролируемые Grigeo предприятия. Планируется, что этот проект создаст до 200 новых рабочих мест.



В 2018 выручка картонного бизнеса Grigeo возросла на 7,8% до 72 млн евро.



Другие виды бизнеса группы Grigeo: производство гигиенической бумаги на фабрике Grigeo, а также производство древесноволокнистых плит на Grigeo Baltwood, – с этой сделкой не связаны и будут продолжать свою деятельность. Доходы этих видов бизнеса в 2018 году составили 70,5 млн евро.



Акции Grigeo котируются в Официальном списке Вильнюсской биржи Nasdaq.



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Контролируемая одним из крупнейших в мире концернов пищевой промышленности Mars компания по производству корма для животных Mars Lietuva в Гаргждай в прошлом году заработала 6,616 млн евро чистой прибыли – на 16,2% меньше, чем в 2017 году (7,692 млн евро).



На дивиденды единственному акционеру Mars Overseas Holdings (США) компания наметила выделить почти всю подлежащую распределению прибыль – 15 млн евро, указано в финансовом отчете за 2018 год, представленном в Реестровый центр.



В прошлом году компания выплатила 40 млн евро дивидендов, а перед этим последний раз платила дивиденды в 2013 году.



Выручка Mars Lietuva в прошлом году возросла на 6,2% до 166,390 млн евро. Продажи собственной продукции за год возросли на 7,8% до 144,456 млн евро, импортированной – уменьшились на 1,1% до 20,331 млн евро.



В повышение производственных мощностей компания в прошлом году инвестировала более 13 млн евро. Инф. «Обзора», BNS Категории: экономика Ключевые слова: экономика, цены, Проценты, квоты География: Литва — статья прочитана 88 раз Комментарии