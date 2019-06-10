Литва не признает выборы в грузинском регионе Цхинвали 🔊 Воспроизвести



МИД Литвы в понедельник объявил, что не признает выборы в парламент отделенного от Грузии региона Цхинвали.



Как отмечает министерство, так Россия стремится закрепить аннексию этого региона в Южной Осетии.



"Мы еще раз призываем Россию отменить незаконное признание "независимости" регионов Грузии Абхазии и Цхинвали, в полном объеме провести в жизнь соглашение о перемирии от 12 августа 2008 года, незамедлительно вывести свои военные подразделения с оккупированных территорий Грузии и конструктивно участвовать в Женевских международных дискуссиях", - говорится в заявлении МИД, в котором употребляется альтернативной название Грузии – "Сакартвело".



После войны 2008 года с Грузией Москва признала независимыми объявившую в прошлом веке об отделении Южную Осетию и другой отделившийся регион – Абхазию.



Россия разместила тысячи своих военных на военных базах этих территорий. Международное сообщество считает Абхазию и Южную Осетию оккупированными территориями Грузии.



Выборы в Цхинвали прошли в воскресенье. Тбилиси назвал их незаконными. МИД Литвы в понедельник объявил, что не признает выборы в парламент отделенного от Грузии региона Цхинвали.Как отмечает министерство, так Россия стремится закрепить аннексию этого региона в Южной Осетии."Мы еще раз призываем Россию отменить незаконное признание "независимости" регионов Грузии Абхазии и Цхинвали, в полном объеме провести в жизнь соглашение о перемирии от 12 августа 2008 года, незамедлительно вывести свои военные подразделения с оккупированных территорий Грузии и конструктивно участвовать в Женевских международных дискуссиях", - говорится в заявлении МИД, в котором употребляется альтернативной название Грузии – "Сакартвело".После войны 2008 года с Грузией Москва признала независимыми объявившую в прошлом веке об отделении Южную Осетию и другой отделившийся регион – Абхазию.Россия разместила тысячи своих военных на военных базах этих территорий. Международное сообщество считает Абхазию и Южную Осетию оккупированными территориями Грузии.Выборы в Цхинвали прошли в воскресенье. Тбилиси назвал их незаконными. BNS Категории: политика, в Европе Ключевые слова: выборы, Грузия, МИД, Цхинвал, непризнание География: Литва — статья прочитана 114 раз Комментарии