Выигрывающие гозакупки в РФ предприниматели работают на стратегических предприятиях Литвы СМИ 🔊 Воспроизвести



Выигрывающие государственные закупки в России клайпедские предприниматели получают в Литве заказы стратегических предприятий и армии, сообщает Отдел расследований Литовского национального радио и ТВ (LRT).



По данным Отдела расследований LRT, предприятия акционеров двух литовских коммерческих групп: Novikontas и Garant Group, – участвуют в государственных закупках в России.



Связанное с Novikontas через акционеров ООО "РСБ – Калининград" получило более десяти заказов Федеральной службы безопасности (ФСБ) России, а работы выполняет на российских судах спецназначения. Часть этих заказов финансировалась на средства оборонного бюджета России.



Как показывает информация Отдела расследований LRT, ООО "РСБ – Калининград" продало и устанавливало оборудование связи на российском судне, которое упоминается в отчете литовской госбезопасности о попытках шпионажа на Балтике. Выигрывающие государственные закупки в России клайпедские предприниматели получают в Литве заказы стратегических предприятий и армии, сообщает Отдел расследований Литовского национального радио и ТВ (LRT).По данным Отдела расследований LRT, предприятия акционеров двух литовских коммерческих групп: Novikontas и Garant Group, – участвуют в государственных закупках в России.Связанное с Novikontas через акционеров ООО "РСБ – Калининград" получило более десяти заказов Федеральной службы безопасности (ФСБ) России, а работы выполняет на российских судах спецназначения. Часть этих заказов финансировалась на средства оборонного бюджета России.Как показывает информация Отдела расследований LRT, ООО "РСБ – Калининград" продало и устанавливало оборудование связи на российском судне, которое упоминается в отчете литовской госбезопасности о попытках шпионажа на Балтике. Предприятия Novikontas выигрывало заказы армии Литвы и стратегического Клайпедского морского порта. Клайпедский порт в прошлом году обратился в правительственную комиссию по оценке угроз относительно сделок с Novikontas, однако сделки были признаны соответствующими интересам национальной безопасности.



Заказчики связанных с Garant Group в России предприятий – дочернее предприятие нефтеконцерна "Роснефть", а также управляющий флотом атомных ледоколов "Атомфлот". У компании акционера Garant в Калининграде был договор и с ФСБ.



Клиенты предприятия Garant Group в Литве – армия, Служба охраны госграницы Литвы, Клайпедский порт и управляющая оператором Терминалом сжиженного природного газа компания Klaipedos nafta.



По мнению экспертов, к которым обратились работники LRT, успех на государственных конкурсных закупках России может быть не случайным.



США применяют к ФСБ санкции и запрещают бизнесу заключать с ней сделки. В Евросоюзе и Литве таких санкций нет. BNS Категории: экономика, политика, в Европе Ключевые слова: Литва, Россия, расследование, нацбезопасность — статья прочитана 165 раз Комментарии