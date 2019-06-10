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Выигрывающие гозакупки в РФ предприниматели работают на стратегических предприятиях Литвы СМИ



Выигрывающие государственные закупки в России клайпедские предприниматели получают в Литве заказы стратегических предприятий и армии, сообщает Отдел расследований Литовского национального радио и ТВ (LRT).

По данным Отдела расследований LRT, предприятия акционеров двух литовских коммерческих групп: Novikontas и Garant Group, – участвуют в государственных закупках в России.

Связанное с Novikontas через акционеров ООО "РСБ – Калининград" получило более десяти заказов Федеральной службы безопасности (ФСБ) России, а работы выполняет на российских судах спецназначения. Часть этих заказов финансировалась на средства оборонного бюджета России.

Как показывает информация Отдела расследований LRT, ООО "РСБ – Калининград" продало и устанавливало оборудование связи на российском судне, которое упоминается в отчете литовской госбезопасности о попытках шпионажа на Балтике.
Предприятия Novikontas выигрывало заказы армии Литвы и стратегического Клайпедского морского порта. Клайпедский порт в прошлом году обратился в правительственную комиссию по оценке угроз относительно сделок с Novikontas, однако сделки были признаны соответствующими интересам национальной безопасности.

Заказчики связанных с Garant Group в России предприятий – дочернее предприятие нефтеконцерна "Роснефть", а также управляющий флотом атомных ледоколов "Атомфлот". У компании акционера Garant в Калининграде был договор и с ФСБ.

Клиенты предприятия Garant Group в Литве – армия, Служба охраны госграницы Литвы, Клайпедский порт и управляющая оператором Терминалом сжиженного природного газа компания Klaipedos nafta.

По мнению экспертов, к которым обратились работники LRT, успех на государственных конкурсных закупках России может быть не случайным.

США применяют к ФСБ санкции и запрещают бизнесу заключать с ней сделки. В Евросоюзе и Литве таких санкций нет.
BNS
Категории: экономика, политика, в Европе
Ключевые слова: Литва, Россия, расследование, нацбезопасность
статья прочитана 165 раз
добавлена сегодня, 10 июня, 13:40

Комментарии

диалог на базаре
10 июня, 14:56
#
+3
- сколько у нас русских?
- порядка двухсот тысяч.
- а сколько шпионов?
- ты, что, глухой?
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