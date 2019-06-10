Избранные в ЕП нового созыва представители Литвы распределятся по пяти фракциям 🔊 Воспроизвести



В Европарламенте (ЕП) нового созыва 11 литовских политиков распределятся по пяти фракциям.



Больше всего представителей Литвы будет работать во фракции Европейской народной партии (ЕНП) и во фракции Зеленых – Европейского свободного альянса - по три парламентария.



К фракции ЕНП традиционно присоединятся три избранных в ЕП члена партии Союз отечества – Христианских демократов Литвы Андрюс Кубилюс, Людас Мажилис и Раса Юкнявичене.



Во фракции Зеленых – Европейского свободного альянса будут работать два делегата Литовского союза крестьян и зеленых – Бронис Ропе и Стасис Якялюнас.



К Зеленым, по всей видимости, присоединится и избранная по списку комитета Аушра Мальдейкене. На этой неделе политик встретится с лидерами этой группы. В Европарламенте (ЕП) нового созыва 11 литовских политиков распределятся по пяти фракциям.Больше всего представителей Литвы будет работать во фракции Европейской народной партии (ЕНП) и во фракции Зеленых – Европейского свободного альянса - по три парламентария.К фракции ЕНП традиционно присоединятся три избранных в ЕП члена партии Союз отечества – Христианских демократов Литвы Андрюс Кубилюс, Людас Мажилис и Раса Юкнявичене.Во фракции Зеленых – Европейского свободного альянса будут работать два делегата Литовского союза крестьян и зеленых – Бронис Ропе и Стасис Якялюнас.К Зеленым, по всей видимости, присоединится и избранная по списку комитета Аушра Мальдейкене. На этой неделе политик встретится с лидерами этой группы. А. Мальдейкене говорила, что программы ее комитета и Зеленых практически совпадают.



Во фракцию Прогрессивного альянса социалистов и демократов войдут два социал-демократа – Вилия Блинкявичюте и Юозас Олякас.



Два литовца также подключатся к фракции Альянса либералов и демократов за Европу, это ранее работавшие в этой группе лидер Партии труда Виктор Успасских и представитель Литовского либерального движения Пятрас Ауштрявичюс.



Председатель Избирательной акции поляков Литвы - Союза христианских земель Вальдемар Томашевский продолжит работу во фракции Европейских консерваторов и реформистов, десять лет назад он был одним из учредителей этой политической группы.



ЕП нового созыва приступит к работе 2 июля. BNS Категории: в Европе, политика Ключевые слова: Европарламент, депутаты, фракции — статья прочитана 161 раз Комментарии