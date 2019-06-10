В Пекине подыскивают участок земли для строительства посольства Литвы 🔊 Воспроизвести Пекин



В китайской столице Пекине подыскивают земельный участок для строительства посольства Литвы.



Как информировали BNS в МИД, сейчас литовское посольство действует в арендуемых помещениях, которые лишь отчасти соответствуют потребностям дипломатов, не устраивает их также высокая цена аренды.



"Мы уже сейчас с трудом помещаемся в нынешних помещениях. Только за последние пять лет персонал посольства вырос почти вдвое – преимущественно потому, что увеличивалось число специальных атташе", – сказал министр иностранных дел Линас Линкявичюс для присланного агентству BNS комментария.



Как утверждает министерство, хотелось бы, чтобы посольство находилось поблизости от посольств других стран Евросоюза.



"Видя, как расширяется торговля с Китаем, растет интерес к этой стране не только у бизнеса, но и у секторов науки, культуры, мы прогнозируем, что в дальнейшем потребности будут только расти", - говорит министр.



Китай остается важнейшим торговым партнером Литвы в Азии – интенсивно развиваются экономические отношения, особенно в областях торговли, экспорта сельхозпродуктов, транспорта, а также культуры, туризма и др. В китайской столице Пекине подыскивают земельный участок для строительства посольства Литвы.Как информировали BNS в МИД, сейчас литовское посольство действует в арендуемых помещениях, которые лишь отчасти соответствуют потребностям дипломатов, не устраивает их также высокая цена аренды."Мы уже сейчас с трудом помещаемся в нынешних помещениях. Только за последние пять лет персонал посольства вырос почти вдвое – преимущественно потому, что увеличивалось число специальных атташе", – сказал министр иностранных дел Линас Линкявичюс для присланного агентству BNS комментария.Как утверждает министерство, хотелось бы, чтобы посольство находилось поблизости от посольств других стран Евросоюза."Видя, как расширяется торговля с Китаем, растет интерес к этой стране не только у бизнеса, но и у секторов науки, культуры, мы прогнозируем, что в дальнейшем потребности будут только расти", - говорит министр.Китай остается важнейшим торговым партнером Литвы в Азии – интенсивно развиваются экономические отношения, особенно в областях торговли, экспорта сельхозпродуктов, транспорта, а также культуры, туризма и др. BNS Категории: экономика, политика, в мире Ключевые слова: Китай, МИД, посольство, помещение — статья прочитана 176 раз Комментарии