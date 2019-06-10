Главная >> Новости >> экономика, политика, в мире >> В Пекине подыскивают участок земли для строительства посольства Литвы

В Пекине подыскивают участок земли для строительства посольства Литвы

Пекин


В китайской столице Пекине подыскивают земельный участок для строительства посольства Литвы.

Как информировали BNS в МИД, сейчас литовское посольство действует в арендуемых помещениях, которые лишь отчасти соответствуют потребностям дипломатов, не устраивает их также высокая цена аренды.

"Мы уже сейчас с трудом помещаемся в нынешних помещениях. Только за последние пять лет персонал посольства вырос почти вдвое – преимущественно потому, что увеличивалось число специальных атташе", – сказал министр иностранных дел Линас Линкявичюс для присланного агентству BNS комментария.

Как утверждает министерство, хотелось бы, чтобы посольство находилось поблизости от посольств других стран Евросоюза.

"Видя, как расширяется торговля с Китаем, растет интерес к этой стране не только у бизнеса, но и у секторов науки, культуры, мы прогнозируем, что в дальнейшем потребности будут только расти", - говорит министр.

Китай остается важнейшим торговым партнером Литвы в Азии – интенсивно развиваются экономические отношения, особенно в областях торговли, экспорта сельхозпродуктов, транспорта, а также культуры, туризма и др.
BNS
Категории: экономика, политика, в мире
Ключевые слова: Китай, МИД, посольство, помещение
статья прочитана 176 раз
добавлена сегодня, 10 июня, 11:30

Комментарии

Авторские права на всю информацию, размещенную на веб-сайте Obzor.lt принадлежат редакции газеты «Обзор» и ЗАО «Flobis». Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения ЗАО "Flobis". В противном случае любая перепечатка материалов (даже с установленной ссылкой на оригинал) является нарушением и влечет ответственность, предусмотренную законодательством ЛР о защите авторских прав. Газета «Обзор»: новости Литвы.
 Рейтинг@Mail.ru
Правовая информация  |  Контактная информация  |  Реклама  |  Техподдержка