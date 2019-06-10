В. Томашевский: мы примем участие впереговорах о правящей коалиции 🔊 Воспроизвести Вальдемар Томашевский



Избирательная акция поляков Литвы - Союз христианских семей (ИАПЛ-СХС) примет участие в переговорах о правящей коалиции.



Такое решение было принято на заседании совета партии в пятницу в Вильнюсе.



"Приняли решение официально начать переговоры о будущей коалиции", - сказал журналистам после заседания лидер ИАПЛ - СХС Вальдемар Томашевский.



"Мы договорились, что главное – программные установки, и от этой точки мы начинаем говорить, если нам удается согласовать то, что нам делегируют и ждут результатов, это будет другой этап, а сейчас мы об этом (о постах – BNS) мы не говорим", - заявила парламентарий Раса Тамашюнене.



На переговорах о коалиции партия постарается получить от партнеров обязательства по увеличению выплат на детей, доходов жителей страны и укрепления социальной справедливости, а также самостоятельности самоуправления при принятии решений о том, как распоряжаться землей, как применять часть налогов.



Меморандум о правящей коалиции пока подписали Литовский союз крестьян и зеленых, Литовская социал-демократическая трудовая партия и партия "Порядок и справедливость".



В документе намечено, что премьером остается Саулюс Сквярнялис, а пост председателя сейма получают "социал-трудовики". В случае сформирования коалиции будут реорганизован кабмин. Избирательная акция поляков Литвы - Союз христианских семей (ИАПЛ-СХС) примет участие в переговорах о правящей коалиции.Такое решение было принято на заседании совета партии в пятницу в Вильнюсе."Приняли решение официально начать переговоры о будущей коалиции", - сказал журналистам после заседания лидер ИАПЛ - СХС Вальдемар Томашевский."Мы договорились, что главное – программные установки, и от этой точки мы начинаем говорить, если нам удается согласовать то, что нам делегируют и ждут результатов, это будет другой этап, а сейчас мы об этом (о постах – BNS) мы не говорим", - заявила парламентарий Раса Тамашюнене.На переговорах о коалиции партия постарается получить от партнеров обязательства по увеличению выплат на детей, доходов жителей страны и укрепления социальной справедливости, а также самостоятельности самоуправления при принятии решений о том, как распоряжаться землей, как применять часть налогов.Меморандум о правящей коалиции пока подписали Литовский союз крестьян и зеленых, Литовская социал-демократическая трудовая партия и партия "Порядок и справедливость".В документе намечено, что премьером остается Саулюс Сквярнялис, а пост председателя сейма получают "социал-трудовики". В случае сформирования коалиции будут реорганизован кабмин. BNS Категории: политика, общество Ключевые слова: Литва, коалиция, ИАПЛ-СХС, правящие, ПиС География: Литва — статья прочитана 100 раз Комментарии