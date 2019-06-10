|
Новости Литвы на русском языке от газеты «Обзор»
|
Ваш город: Не выбран
|
В. Томашевский: мы примем участие впереговорах о правящей коалиции
Избирательная акция поляков Литвы - Союз христианских семей (ИАПЛ-СХС) примет участие в переговорах о правящей коалиции.
Такое решение было принято на заседании совета партии в пятницу в Вильнюсе.
"Приняли решение официально начать переговоры о будущей коалиции", - сказал журналистам после заседания лидер ИАПЛ - СХС Вальдемар Томашевский.
"Мы договорились, что главное – программные установки, и от этой точки мы начинаем говорить, если нам удается согласовать то, что нам делегируют и ждут результатов, это будет другой этап, а сейчас мы об этом (о постах – BNS) мы не говорим", - заявила парламентарий Раса Тамашюнене.
На переговорах о коалиции партия постарается получить от партнеров обязательства по увеличению выплат на детей, доходов жителей страны и укрепления социальной справедливости, а также самостоятельности самоуправления при принятии решений о том, как распоряжаться землей, как применять часть налогов.
Меморандум о правящей коалиции пока подписали Литовский союз крестьян и зеленых, Литовская социал-демократическая трудовая партия и партия "Порядок и справедливость".
В документе намечено, что премьером остается Саулюс Сквярнялис, а пост председателя сейма получают "социал-трудовики". В случае сформирования коалиции будут реорганизован кабмин.
География: Литва
Комментарии
|
Авторские права на всю информацию, размещенную на веб-сайте Obzor.lt принадлежат редакции газеты «Обзор» и ЗАО «Flobis». Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения ЗАО "Flobis". В противном случае любая перепечатка материалов (даже с установленной ссылкой на оригинал) является нарушением и влечет ответственность, предусмотренную законодательством ЛР о защите авторских прав. Газета «Обзор»: новости Литвы.
|