NYT: посол США заявил о праве Израиля аннексировать часть Западного берега реки Иордан

Посол США в Израиле Дэвид Фридман в интервью The New York Times заявил, что у Тель-Авива есть право удержать как минимум часть территорий Западного берега реки Иордан. Как считает издание, таким образом Вашингтон даёт понять, что может согласиться на аннексию Израилем еврейских поселений в этом регионе.



У Израиля есть право аннексировать по меньшей мере часть Западного берега реки Иордан, заявил в интервью The New York Times посол США в Израиле Дэвид Фридман.



«Я думаю, что при определённых обстоятельствах у Израиля есть право удержать некоторую, но вряд ли всю, территорию Западного берега», — отметил дипломат.



Американский посол также напомнил о подготавливаемом администрацией Трампа мирном плане по решению этого конфликта. Цель этого документа — улучшить качество жизни палестинцев, говорится в статье. Однако этот план, по словам дипломата, вряд ли быстро приведёт к «постоянному урегулированию конфликта».



Большая часть мирового сообщества считает незаконными израильские поселения на Западном берегу реки Иордан. И все эти страны будут рассматривать аннексию поселений как преступление. Критики Израиля, в том числе группа уважаемых бывших военных и чиновников из сферы национальной безопасности, предупреждают о том, что аннексия может привести к насилию и вынудит военных впервые за несколько десятилетий занять городские поселения Палестины.



Фридман отказался говорить, как Соединённые Штаты будут реагировать в том случае, если Нетаньяху решит в одностороннем порядке аннексировать Западный берег.



«У нас действительно нет некоей точки зрения, пока мы не поймём, при каких условиях, по каким причинам и насколько это резонно, почему это хорошо для Израиля, почему это хорошо для региона, не создаст ли всё это больше проблем, чем решений. Всё это мы бы хотели понять, и я не хочу высказывать поспешные суждения», — отметил Фридман.



Посол также обвинил администрацию предыдущего президента США Барака Обамы в том, что они в 2016 году допустили принятие резолюции ООН, осуждающей израильские поселения и называющей их «вопиющих нарушением» международного права. Тем самым, по его словам, администрация признала состоятельными заявления палестинской стороны о том, что «весь Западный берег и Восточный Иерусалим принадлежат им».



«Израиль определённо имеет право удержать некоторую часть этой территории», — указал Фридман.



Ранее в этом году, перед апрельскими выборами в Израиле, премьер Биньямин Нетаньяху уже пообещал начать аннексию еврейских поселений на Западном берегу Иордана. Однако этот шаг станет нарушением международного права и может оказаться фатальным ударом по урегулированию палестино-израильского конфликта, предусматривающего, что наряду с Израилем появится также палестинское государство.