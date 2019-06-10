Литовцы собрали на Гран-при Санкт-Петербурга урожай из пяти золотых наград 🔊 Воспроизвести © Photo: Lietuvos dviračių sporto federacija - LDSF



Крупецкайте принесла стране два золота и одно серебро, сообщает



Особо стоит отметить самую титулованную литовскую велогонщицу Симону Крупецкайте, выигравшую два золота и дополнившая эту коллекцию одним серебром.



Последнюю награду в Санкт-Петербруге Крупецкайте выиграла в паре с Мигле Марозайте в командном спринте. Литовские спортсменки в квалификации там показали лучшее время (33,584 секунды), а в финале промчались еще быстрее опередив более чем на секунду россиянок Ольгу Гончарову и Екатерину Королеву (33,323 против 34,498 соответственно). Крупецкайте принесла стране два золота и одно серебро, сообщает Sputnik Литва . Блестяще выступили в Санкт-Петербурге на Гран-при России (UCI II категория) по велосипедному спорту на треке литовские велогонщики, завоевав в общей сложности пять первых мест и одно второе.Особо стоит отметить самую титулованную литовскую велогонщицу Симону Крупецкайте, выигравшую два золота и дополнившая эту коллекцию одним серебром.Последнюю награду в Санкт-Петербруге Крупецкайте выиграла в паре с Мигле Марозайте в командном спринте. Литовские спортсменки в квалификации там показали лучшее время (33,584 секунды), а в финале промчались еще быстрее опередив более чем на секунду россиянок Ольгу Гончарову и Екатерину Королеву (33,323 против 34,498 соответственно). Днем ранее Крупецкайте стала второй в дисциплине кейрин, тогда как Марозате здесь осталась шестой. А в первый день соревнований литовские велогонщицы великолепно себя проявили в индивидуальном спринте: Симона стала победительницей, опередив в финале Анастасию Войнову, у которой выиграла малый финал (за третье место) неделей ранее на Гран-при Москвы; Мигле тоже была близка к пьедесталу, но уступила бронзу в дуэли с японкой Юкой Кобаяси.







В командной спринтерской гонке у мужчин Василиус Лендел выступал в одной команде с представителями Казахстана Максимом Налиотовым и Сергеем Пономаревым. Они показали четвертое время как в квалификации, так и в финале, уступив в борьбе за бронзу 0,013 сотых японцам. Сваюнас Йонаускас и Гедвинас Серафинас вместе с Андреем Чугаем из Казахстана в спринте были десятыми.



Лендел также остался сразу за участниками финалов в кейрине (13 место), Сваюнас поделил 25 место, но без победы Василиус из Санкт-Петербурга не уехал, выиграв финал индивидуального спринта у японца Юдай Нитты.







Серафинас Гедвинас продолжил победное выступление после Москвы и в Питере, где оказался лучшим в юниорских соревнованиях в кейрине и в спринте.



Наконец, Оливия Балейшите, набрав 98 очков, заняла седьмое место в омниуме в конкуренции 24 участниц, а также осталась в шаге от медали (4 место) в гонке по очкам. lt.sputniknews.ru Категории: спорт Ключевые слова: литовцы, медали, велоспорт, Гран-при, Крупецкайте География: Россия — статья прочитана 71 раз Комментарии