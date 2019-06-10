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В Литве предложили бесплатно лечить проживающих в стране пенсионеров из Беларуси и Украины
В парламенте Литвы предложили поправки, которые предлагают бесплатно лечить постоянно проживающих в Литве пенсионеров из Украины и Беларуси, сообщает НГ-Балтия со ссылкой на Ru.delfi.lt.
Здоровье иностранных пенсионеров предлагается страховать за государственный счет, даже если они никогда не платили налоги в Литве. Парламентский комитет по бюджету и финансам такую инициативу поддержал. На реализацию страхования дополнительно понадобится 690 тысяч евро.
Департамент права при Сейме раскритиковал предложение: юристы сомневаются, что Литве нужно за государственный счет страховать пенсионеров из другой страны.
Сейчас в Литве застрахованным за государственный счет лицам ежегодно выплачивается по 373, 1 евро. В Литве проживают около 800 граждан Беларуси и Украины мужского пола старше 60 лет и около 1050 женщин старше 55 лет.
novayagazeta.ee
Ключевые слова: бюджет, Беларусь, Украина, пенсионеры, лечение
География: Литва
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