Экзитполы показали победу Токаева на выборах президента Казахстана 🔊 Воспроизвести © РИА Новости / Алексей Никольский



Касым-Жомарт Токаев побеждает на выборах президента Казахстана, свидетельствуют данные экзитполов института "Общественное мнение", сообщает



"Кандидат Токаев набирает 70,13%", — сказала председатель совета института Айнур Мажитова.



Она добавила, что оппозиционный кандидат Амиржан Косанов набирает 15,39%. За депутата нижней палаты парламента от партии "Ак жол" ("Светлый путь". — Прим. ред.) Данию Еспаеву проголосовали 5,32% избирателей. Остальные кандидаты, согласно данным опроса института "Общественное мнение", набрали менее четырех процентов. Касым-Жомарт Токаев побеждает на выборах президента Казахстана, свидетельствуют данные экзитполов института "Общественное мнение", сообщает РИА Новости "Кандидат Токаев набирает 70,13%", — сказала председатель совета института Айнур Мажитова.Она добавила, что оппозиционный кандидат Амиржан Косанов набирает 15,39%. За депутата нижней палаты парламента от партии "Ак жол" ("Светлый путь". — Прим. ред.) Данию Еспаеву проголосовали 5,32% избирателей. Остальные кандидаты, согласно данным опроса института "Общественное мнение", набрали менее четырех процентов. Аналогичные результаты показал экзитпол научно-исследовательского центра "Молодежь". По его данным, Токаев побеждает на выборах главы государства с 69,94% голосов.



В воскресенье в Казахстане прошли президентские выборы. Возглавлявший страну почти 30 лет Нурсултан Назарбаев сложил полномочия 20 марта. Исполняющим обязанности главы государства стал Касым-Жомарт Токаев, который до этого был председателем верхней палаты парламента. Спустя три недели после вступления в должность он назначил внеочередные выборы.



В избирательном процессе приняли участие семь зарегистрированных кандидатов, в том числе Токаев, которого выдвинула партия Nur Otan, возглавляемая Назарбаевым.



В Казахстане президента избирают на пять лет. Порога явки нет, выборы будут признаны состоявшимся в любом случае. Для победы кандидату необходимо набрать более 50% голосов избирателей. Если ни одному из претендентов на высший государственный пост не удастся этого сделать, будет назначен второй тур. ria.ru Категории: политика, общество Ключевые слова: президент, Казахстан, выборы, Токаев — статья прочитана 149 раз Комментарии