Инвестировали и инвестируем: американский бизнес на ПМЭФ не говорил о Калви 🔊 Воспроизвести GETTY IMAGES



Американские бизнесмены, приехавшие на экономический форум в Петербурге несмотря на арест основателя Baring Vostok Майкла Калви, утверждают, что в России все еще выгодно вести бизнес. Даже при санкциях и арестах бизнесменов, пишет



Майкл Калви был арестован по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере в феврале этого года. Сначала он содержался в СИЗО, но затем был перемещен под домашний арест. Дело в России вызвало большой резонанс. Посол США Джон Хантсман даже отказался поехать на Петербургский экономический форум (ПМЭФ).



Бизнесмены из США же решили не игнорировать мероприятие. Американские бизнесмены, приехавшие на экономический форум в Петербурге несмотря на арест основателя Baring Vostok Майкла Калви, утверждают, что в России все еще выгодно вести бизнес. Даже при санкциях и арестах бизнесменов, пишет ВВС Майкл Калви был арестован по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере в феврале этого года. Сначала он содержался в СИЗО, но затем был перемещен под домашний арест. Дело в России вызвало большой резонанс. Посол США Джон Хантсман даже отказался поехать на Петербургский экономический форум (ПМЭФ).Бизнесмены из США же решили не игнорировать мероприятие. Американское присутствие на форуме в этом году второе по величине после Китая, заявил в ходе форума глава Американской торговой палаты Алексей Родзянко. По его словам, это произошло без помощи официальных американских государственных структур.



Ранее Родзянко рассказывал Би-би-си, что посол США перед форумом обычно пишет американским бизнесменам письма с рекомендацией посетить форум.



Российские чиновники даже публично делали акцент на том, что на форуме представлен американский бизнес. "Здесь полно американских бизнесменов", - сказал журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. А сенатор Алексей Пушков в беседе с Би-би-си обратил внимание на то, что бойкота форума не случилось, а единственным, кто отказался от посещения публично, стал посол Хантсман.



Тень Калви



Одной из главных интриг этого форума стал возможный приезд самого Калви на ПМЭФ. Перед форумом его адвокаты заявили, что подали соответствующее прошение в Следственный комитет России. А за несколько дней до открытия ПМЭФ Песков в интервью RT заявил, что Кремль хотел бы видеть Калви на форуме. В течение нескольких дней адвокаты Калви ждали от следственных органов разрешения поехать на форум.



Многие участники ПМЭФ говорили Би-би-си, что рассчитывают на появление Калви на пленарном заседании с президентом Владимиром Путиным или на встрече бизнесменов с ним. Некоторые российские участники форума даже носили значки с надписью Baring Vostok в знак поддержки бизнесмена.



Такие значки заметили, к примеру, у интернет-омбудсмена Дмитрия Мариничева и банкира Олега Тинькова. Но Калви в первые два дня форума так и не появился.



Позднее адвокат бизнесмена Дмитрий Клеточкин сообщил, что не получил от следственных органов ответа на прошение.



Дело Калви обсуждалось и публично в ходе сессий. Например, глава Счетной палаты России Алексей Кудрин назвал его "шоком для экономики".



Впервые публично прокомментировал дело и Путин. "Мы будем внимательно за этим следить, я вижу в зале генпрокурора. Он тоже будет внимательно следить. Рассчитываю, что решение будет справедливым", - сказал он.



На сессии "Россия - США" дело Калви почти не обсуждалось. Об американском инвесторе вспомнил в самом начале Родзянко.



"Меня спрашивали 15 раз на этом форуме, где Майкл Калви. Нет, его здесь, к сожалению, а мы бы очень хотели бы видеть его здесь, - заявил Родзянко на сессии. - И были бы рады, если бы он принял участие".



Родзянко также добавил, что надеется, что справедливый исход дела Baring Vostok поможет ограничить практику решения коммерческих споров с помощью привлечения следственных органов.



О деле Калви вспомнил также старший вице-президент "Норильского никеля" Андрей Бугров. Он сказал, что дело приобретает "трагический оттенок", а он жалеет, что Калви нет в аудитории.



"Не приходит в голову бойкотировать форум"



А вот американские участники сессии о деле Baring Vostok не вспоминали.



В разговоре с Би-би-си бизнесмены из США отказались говорить о деле Калви. Главный исполнительный директор Weatherford International Марк Андрус Макколл, например, сказал, что Россия - безопасное место для инвестиций и надежный партнер. Форум он назвал "великолепной конференцией".



"Да, конечно, мы инвестировали и инвестируем в Россию не один десяток лет - и мы будем продолжать. У нас есть местное производство, у нас есть местная рабочая сила. Мы нанимаем от 50 до 75 российских выпускников из ключевых местных университетов каждый год. Наши отношения, по крайней мере с нашими партнерами по энергетическому сектору, прекрасны", - заявил он.



"Я работаю с Россией больше 20 лет. Так что мне не приходит в голову бойкотировать форум", - заявил Кирк Пишер, возглавляющий компанию International Launch Services. По его словам, с делом Калви он мало знаком, а в Петербург приехал в рамках сотрудничества с "Роскосмосом".



"Да, я провел здесь уже больше 23 лет своей жизни. Я бы сказал, это было очень захватывающе, это был вызов. Здесь хорошее качество жизни и очень интересная бизнес-среда", - рассказал Би-би-си Энтон Вонг, вице-президент фармацевтической компании AbbVie по России и СНГ. Дело Калви он также отказался комментировать.



Джеймс Куинси из Coca-Cola призвал не сосредотачиваться на негативе и геополитическом соперничестве.



Родзянко заявил, что всего американский бизнес уже вложил в российскую экономику 85 млрд долларов. "Планы на инвестиции в этом году еще 1,6 млрд", - добавил он.



Дело Baring Vostok



Майкл Калви, партнеры Baring Vostok Ваган Абгарян и Филипп Дельпаль, директор фонда по инвестициям Иван Зюзин, генеральный директор "Первого коллекторского бюро" (ПКБ) Максим Владимиров, а также бывший глава банка "Восточный" Алексей Кордичев были арестованы в феврале этого года по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере.



Следствие считает, что они убедили акционеров банка "Восточный" проголосовать за соглашение об отступном, согласно которому ПКБ вместо 2,5 млрд рублей передало банку акции компании IFTG, стоимость которых составляла всего 600 тыс. рублей.



Калви отвергает обвинения и утверждает, что пакет акций стоил по меньшей мере 3 млрд рублей. Претензии к себе он объясняет деловым конфликтом с акционерами "Восточного" - Шерзодом Юсуповым и Артемом Аветисяном.



Последний владеет 32% акций банка через компанию Finvision Holdings. Контрольным пакетом акций "Восточного" (51,6%) через кипрскую компанию Evizon Holdings владеет Baring Vostok. bbc.com Категории: экономика, политика, в мире Ключевые слова: форум, итоги, ПМЭФ — статья прочитана 150 раз Комментарии