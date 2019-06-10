Генпрокуратура России подтвердила существование третьего дела ЮКОСа 🔊 Воспроизвести GETTY IMAGES



Генпрокурор России Юрий Чайка подтвердил, что в России действительно ведется еще одно расследование в отношении нефтяной компании ЮКОС, которую возглавлял Михаил Ходорковский. Ранее о третьем деле ЮКОСа сообщает



"Третье дело ЮКОСа расследуется. Это правда", - сообщил Чайка журналистам в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2019).



О новом деле ЮКОСа в конце мая сообщил телеканал НТВ в своем фильме "Кровавая империя Ходорковского". По данным телеканала, генпрокуратура начала расследование несколько лет назад. Генпрокурор России Юрий Чайка подтвердил, что в России действительно ведется еще одно расследование в отношении нефтяной компании ЮКОС, которую возглавлял Михаил Ходорковский. Ранее о третьем деле ЮКОСа сообщает ВВС со ссылкой на телеканал НТВ."Третье дело ЮКОСа расследуется. Это правда", - сообщил Чайка журналистам в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2019).О новом деле ЮКОСа в конце мая сообщил телеканал НТВ в своем фильме "Кровавая империя Ходорковского". По данным телеканала, генпрокуратура начала расследование несколько лет назад.



Советник генпрокурора России Салават Каримов заявил телеканалу, что Ходорковский в 1990-х годах получил контроль над государственной корпорацией ЮКОС, перечислив в частном порядке 250 млн долларов на офшоры ее тогдашних руководителей.



По утверждению Каримова, деньги якобы получили первый директор госкорпорации Сергей Муравленко, первый вице-президент Виктор Казаков, вице-президент Виктор Иваненко и один из учредителей компании Юрий Голубев (эти должности они занимали на тот момент).



Кроме того, в фильме НТВ говорится, что Ходорковский и его партнеры будто бы украли у миноритарных акционеров ЮКОСа 51 млрд долларов и вывели эти деньги за границу.



В начале 2000-х, когда Ходорковский задумался о продаже компании, первым претендентом на ее покупку стала нефтяная компания Chevron, однако, по данным НТВ, сделка сорвалась из-за полученного компанией "секретного отчета" о возможной сумме налоговых обязательств.



Чайка, комментируя журналистам расследование третьего дела ЮКОСа, заявил, что "впервые были обнародованы документы "Шеврона", который проводил аудит" (цитата по Интерфаксу).



Первое и второе дела ЮКОСа



Ходорковский был задержан в октябре 2003 года, ранее, в июле того же года, был взят под стражу его деловой партнер Платон Лебедев. В 2005 году Басманный суд суд признал их виновными по семи статьям Уголовного кодекса, в том числе в хищениях денег у государства, мошенничестве, хищении ценного сырья апатитового концентрата в крупных размерах и в уклонении от уплаты налогов.



Оба бизнесмена были приговорены к девяти годам колонии, позже Мосгорсуд снизил им сроки до восьми лет.



В 2009 году осужденным были предъявлены новые обвинения по второму делу ЮКОСа - о хищении акций "дочек" нефтяной компании на сумму более 890 млрд рублей с последующей легализацией части этих денег.



В конце 2010 года суд признал Ходорковского и Лебедева виновными по этому делу. Они были приговорены к 14 годам колонии с учетом наказания по первому делу. Позднее сроки им были сокращены до 11 лет.



Дело ЮКОСа затронуло десятки сотрудников и деловых партнеров компании. Часть из них были признаны виновными и приговорены к различным срокам лишения свободы, некоторые были вынуждены покинуть Россию.



В интервью Би-би-си экс-глава ЮКОСа заявил, что его его усилия по смене режима в России "сыграют не последнюю роль"



Ходорковский и другие фигуранты дела отвергали обвинения, а сторонники бизнесмена и правозащитники называли дело политически мотивированным. Именно после первого приговора Ходорковскому и Лебедеву в русском лексиконе появился термин "басманное правосудие".



В 2011 году эксперты из России, США, Германии и Нидерландов заключили, что преследование Ходорковского и Лебедева было безосновательным, и признали, что экс-бизнесмены были осуждены незаслуженно.



На основании их доклада Совет по правам человека при президенте России (им тогда был Дмитрий Медведев) инициировал пересмотр второго дела ЮКОСа, так как в ходе судебного разбирательства были допущены "фундаментальные нарушения" закона, повлекшие за собой приговор, который СПЧ охарактеризовал как судебную ошибку. В Московском городском суде отвергли выводы президентского совета.



В 2013 году Европейский суд по правам человека нашел нарушения в деле ЮКОСа, но политически мотивированным его не признал.



В декабре 2013 года Ходорковский был помилован и освобожден указом президента Владимира Путина. Как позже рассказал бизнесмен, он просил Путина о помиловании из-за тяжелой болезни матери, однако ни о каком признании вины в его прошении не было ни слова. После освобождения Ходорковский сразу покинул Россию.



Впоследствии предприниматель перебрался в Швейцарию, а затем в Лондон, где начал с помощью "Открытой России" активно участвовать в российской политике и общественных кампаниях, разоблачая коррупцию в высших эшелонах власти и рассказывая о тяжелой ситуации в экономике.



В 2015 году стало известно о новом уголовном преследовании Ходорковского в России - в декабре суд санкционировал его заочный арест по делу об убийстве в 1998 году мэра Нефтеюганска Владимира Петухова.



Ходорковский назвал уголовное дело "выдуманным", а Путина - инициатором очередного преследования. По мнению экс-главы ЮКОСа, Путин видит в нем серьезную угрозу своей власти. По версии следствия, которую приводит НТВ, Ходорковский завладел нефтяной компанией в результате "спланированной аферы".Советник генпрокурора России Салават Каримов заявил телеканалу, что Ходорковский в 1990-х годах получил контроль над государственной корпорацией ЮКОС, перечислив в частном порядке 250 млн долларов на офшоры ее тогдашних руководителей.По утверждению Каримова, деньги якобы получили первый директор госкорпорации Сергей Муравленко, первый вице-президент Виктор Казаков, вице-президент Виктор Иваненко и один из учредителей компании Юрий Голубев (эти должности они занимали на тот момент).Кроме того, в фильме НТВ говорится, что Ходорковский и его партнеры будто бы украли у миноритарных акционеров ЮКОСа 51 млрд долларов и вывели эти деньги за границу.В начале 2000-х, когда Ходорковский задумался о продаже компании, первым претендентом на ее покупку стала нефтяная компания Chevron, однако, по данным НТВ, сделка сорвалась из-за полученного компанией "секретного отчета" о возможной сумме налоговых обязательств.Чайка, комментируя журналистам расследование третьего дела ЮКОСа, заявил, что "впервые были обнародованы документы "Шеврона", который проводил аудит" (цитата по Интерфаксу).Ходорковский был задержан в октябре 2003 года, ранее, в июле того же года, был взят под стражу его деловой партнер Платон Лебедев. В 2005 году Басманный суд суд признал их виновными по семи статьям Уголовного кодекса, в том числе в хищениях денег у государства, мошенничестве, хищении ценного сырья апатитового концентрата в крупных размерах и в уклонении от уплаты налогов.Оба бизнесмена были приговорены к девяти годам колонии, позже Мосгорсуд снизил им сроки до восьми лет.В 2009 году осужденным были предъявлены новые обвинения по второму делу ЮКОСа - о хищении акций "дочек" нефтяной компании на сумму более 890 млрд рублей с последующей легализацией части этих денег.В конце 2010 года суд признал Ходорковского и Лебедева виновными по этому делу. Они были приговорены к 14 годам колонии с учетом наказания по первому делу. Позднее сроки им были сокращены до 11 лет.Дело ЮКОСа затронуло десятки сотрудников и деловых партнеров компании. Часть из них были признаны виновными и приговорены к различным срокам лишения свободы, некоторые были вынуждены покинуть Россию.Ходорковский и другие фигуранты дела отвергали обвинения, а сторонники бизнесмена и правозащитники называли дело политически мотивированным. Именно после первого приговора Ходорковскому и Лебедеву в русском лексиконе появился термин "басманное правосудие".В 2011 году эксперты из России, США, Германии и Нидерландов заключили, что преследование Ходорковского и Лебедева было безосновательным, и признали, что экс-бизнесмены были осуждены незаслуженно.На основании их доклада Совет по правам человека при президенте России (им тогда был Дмитрий Медведев) инициировал пересмотр второго дела ЮКОСа, так как в ходе судебного разбирательства были допущены "фундаментальные нарушения" закона, повлекшие за собой приговор, который СПЧ охарактеризовал как судебную ошибку. В Московском городском суде отвергли выводы президентского совета.В 2013 году Европейский суд по правам человека нашел нарушения в деле ЮКОСа, но политически мотивированным его не признал.В декабре 2013 года Ходорковский был помилован и освобожден указом президента Владимира Путина. Как позже рассказал бизнесмен, он просил Путина о помиловании из-за тяжелой болезни матери, однако ни о каком признании вины в его прошении не было ни слова. После освобождения Ходорковский сразу покинул Россию.Впоследствии предприниматель перебрался в Швейцарию, а затем в Лондон, где начал с помощью "Открытой России" активно участвовать в российской политике и общественных кампаниях, разоблачая коррупцию в высших эшелонах власти и рассказывая о тяжелой ситуации в экономике.В 2015 году стало известно о новом уголовном преследовании Ходорковского в России - в декабре суд санкционировал его заочный арест по делу об убийстве в 1998 году мэра Нефтеюганска Владимира Петухова.Ходорковский назвал уголовное дело "выдуманным", а Путина - инициатором очередного преследования. По мнению экс-главы ЮКОСа, Путин видит в нем серьезную угрозу своей власти. bbc.com Категории: экономика, политика, чп и криминал Ключевые слова: прокуратура, суд, Ходорковский, ЮКОС География: Россия — статья прочитана 152 раза Комментарии