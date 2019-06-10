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Чистая нефть из России начала поступать в Польшу по трубопроводу Дружба

© РИА Новости / Егор Еремов Вид на емкости для хранения нефти нефтепровода "Дружба" неподалеку от города Мозырь Гомельской области. Архивное фото


Кондиционная нефть из России по трубопроводу "Дружба" начала поступать в Польшу транзитом через Белоруссию, сообщил журналистам РИА Новости советник президента "Транснефти" Игорь Демин.

"Сегодня, 09.06.19, в 07:11 открыт приём на ПСП (приемно-сдаточном пункте - ред.) "Адамова Застава". Российская кондиционная нефть начала поступать в Польшу транзитом через Белоруссию", - сообщил Демин.

В апреле в трубопроводную систему " Дружба ", по которой идет экспорт нефти из РФ через Белоруссию в европейском направлении, попало загрязненное хлоридами сырье. Польша и Украина остановили прием нефти 24 -25 апреля. В течение мая прокачка "чистой" нефти из РФ возобновилась в Белоруссии, на Украине и далее в Словакии, Чехии и Венгрии. Для очистки участка до Польши Белоруссия с 24 мая начала транспортировку загрязненной нефти по одной из ниток " Дружбы " обратно в РФ.
ria.ru
Категории: экономика, чп и криминал, в Европе
Ключевые слова: нефть, транзит, качество, остановка
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добавлена сегодня, 10 июня, 08:00

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