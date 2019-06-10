Чистая нефть из России начала поступать в Польшу по трубопроводу Дружба 🔊 Воспроизвести © РИА Новости / Егор Еремов Вид на емкости для хранения нефти нефтепровода "Дружба" неподалеку от города Мозырь Гомельской области. Архивное фото



Кондиционная нефть из России по трубопроводу "Дружба" начала поступать в Польшу транзитом через Белоруссию, сообщил журналистам



"Сегодня, 09.06.19, в 07:11 открыт приём на ПСП (приемно-сдаточном пункте - ред.) "Адамова Застава". Российская кондиционная нефть начала поступать в Польшу транзитом через Белоруссию", - сообщил Демин.



В апреле в трубопроводную систему " Дружба ", по которой идет экспорт нефти из РФ через Белоруссию в европейском направлении, попало загрязненное хлоридами сырье. Польша и Украина остановили прием нефти 24 -25 апреля. В течение мая прокачка "чистой" нефти из РФ возобновилась в Белоруссии, на Украине и далее в Словакии, Чехии и Венгрии. Для очистки участка до Польши Белоруссия с 24 мая начала транспортировку загрязненной нефти по одной из ниток " Дружбы " обратно в РФ. Кондиционная нефть из России по трубопроводу "Дружба" начала поступать в Польшу транзитом через Белоруссию, сообщил журналистам РИА Новости советник президента "Транснефти" Игорь Демин."Сегодня, 09.06.19, в 07:11 открыт приём на ПСП (приемно-сдаточном пункте - ред.) "Адамова Застава". Российская кондиционная нефть начала поступать в Польшу транзитом через Белоруссию", - сообщил Демин.В апреле в трубопроводную систему " Дружба ", по которой идет экспорт нефти из РФ через Белоруссию в европейском направлении, попало загрязненное хлоридами сырье. Польша и Украина остановили прием нефти 24 -25 апреля. В течение мая прокачка "чистой" нефти из РФ возобновилась в Белоруссии, на Украине и далее в Словакии, Чехии и Венгрии. Для очистки участка до Польши Белоруссия с 24 мая начала транспортировку загрязненной нефти по одной из ниток " Дружбы " обратно в РФ. ria.ru Категории: экономика, чп и криминал, в Европе Ключевые слова: нефть, транзит, качество, остановка — статья прочитана 128 раз Комментарии